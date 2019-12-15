时光网讯 DC超级英雄真人剧史上规模最大的联动集《无限地球危机》曝光超人特辑，布兰登·罗斯和泰勒·霍奇林饰演的两个超人在特辑中互动亮相。





正式海报









联动集由5集组成，目前《女超人》《蝙蝠女侠》《闪电侠》已分别在12月8日、12月9日、12月10日播出，《绿箭侠》与《明日传奇》将在明年1月14日进行收尾。