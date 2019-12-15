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他们都回来了！两代超人同框比帅

DC联动集"无限地球危机"曝光超人特辑

2019-12-15 15:06:10 来源：Mtime时光网

无限地球危机曝光超人幕后特辑。
　　时光网讯　DC超级英雄真人剧史上规模最大的联动集《无限地球危机》曝光超人特辑，布兰登·罗斯和泰勒·霍奇林饰演的两个超人在特辑中互动亮相。

正式海报

　
　　“无限地球危机”的故事取材于同名漫画原著，剧迷们将见证《绿箭侠》《闪电侠》《女超人》《蝙蝠女侠》《明日传奇》《黑霹雳》六部DC剧集主角与剧情的史诗级交叉互动。

　　剧中三超人同框也是吸引粉丝的一大看点——《女超人》的“超人”泰勒·霍奇林、《超人归来》的“超人”布兰登·罗斯与《超人前传》的“超人”汤姆·威灵同框均将亮相“无限地球危机”。

　　联动集由5集组成，目前《女超人》《蝙蝠女侠》《闪电侠》已分别在12月8日、12月9日、12月10日播出，《绿箭侠》与《明日传奇》将在明年1月14日进行收尾。







   编辑：z

关键词： 超人 无限地球危机
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