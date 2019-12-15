2019-12-15 15:06:10 来源：Mtime时光网
编辑：z
导演：马科斯·西恩加
主演：鲁比·罗丝
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皮尔斯qi
13分钟前
除了罗斯的颜值，一无是处！
冃禾
1小时前
但是我身边的朋友都不看超级英雄电影的，因为剧情很幼稚你们呢？
西林游虾
9小时前
就是剧情有点搓~
内敛的蔡照
真正是一群穿着紧身衣的变态，尤其是那个蝙蝠女侠，不知道还以为是拍的情色片
像夜空般爱你
19小时前
我就问问哪吒什么时候登场
mo_om
22小时前
很久没看了。布兰登·罗斯不是演的原子侠嘛。咋变成超人客串了
夜间裸侠13小时前
他是2006年那部超人里面的超人
屌你卤味
昨天 19:58
蠢到没法看下去了，不过这次还是有不按常理出牌的地方：糖哥的Soul居然没Talk回来。。。太出乎我意料了。。。
我爱搜藏
昨天 19:41
就差传教士了
空语因明
昨天 19:19
cw台成功地把正牌DC角色拍出了cosplay的感觉，不过，能集合这么多角色，也挺好打的。时光网编辑应该都没看，交叉集涉及的可不止六部。
M_299026629
昨天 18:10
CW台的剧 都是剧情垃圾，打斗无聊，特效一般，一个劲儿talk解决矛盾，唯一优点就是能把那么多电视剧的演员都能凑一起。老闪电侠，新闪电侠，超人前传，路西法，绿箭，超女，明日传奇，蝙蝠女，康斯坦丁，黑霹雳，连泰坦都露了一个镜头。
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