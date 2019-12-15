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索尼"小妇人"电影原声碟温暖上线

奥斯卡配乐大师打造 入围金球奖较量"小丑"

2019-12-15 16:38:07 来源：Mtime时光网

《小妇人》发布了原声大碟，由《水形物语》《犬之岛》的金牌作曲家亚历山大·迪普拉打造。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品，格蕾塔·葛韦格改编并执导的电影《小妇人》，于北美时间12月13日发布了原声大碟。此次，由荣获奥斯卡、金球奖和格莱美奖的金牌作曲家亚历山大·迪普拉操刀的26首配乐，既充满活力有令人倍感亲近，现已推出同名曲《小妇人》。影片将于12月25日圣诞节登录北美院线，国内确认引进，敬请期待。


作曲家
 
入围金球奖与《小丑》较量  
《小妇人》原声大碟再续经典

　　作为奥斯卡的两项重磅风向标，美国评论家协会奖和金球奖近日先后揭晓入围名单。电影《小妇人》在评论家协会奖中一举拿下包括最佳电影、导演和配乐等9大奖项提名。在金球奖的提名中，也毫无悬念地拿下了最佳女主角与最佳原创配乐提名，可谓实力强劲。值得一提的是，在金球奖最佳配乐的角逐中，《小妇人》还将迎来与《小丑》的较量，引人期待。
 
　　电影《小妇人》趁势发布原声大碟，作曲家亚历山大·迪普拉说：“为了捉住片中四位女主人公从少女走向成人的生动脉搏，我请来了两位钢琴家。然后我在他们周围安排了一支室内管弦乐队，营造出了‘小妇人’的世界所独有的氛围。”26首唯美动听的配乐与电影情节相得益彰，可谓彻底征服观众的耳朵。


罗南与教授室内快乐舞蹈

　　熟悉迪普拉的影迷都知道，他曾与大卫·芬奇李安等顶级电影人合作，作品《犬之岛》《水形物语》《布达佩斯大饭店》《国王的演讲》《色，戒》等皆是经典。此次，他能否凭借《小妇人》荣获第十次奥斯卡提名，也同样令人期待。
 
领先时代的美好精神 
神仙阵容联手打造视听盛宴

　　电影《小妇人》根据同名小说改编，讲述了一家四个独立女性坚守自我，努力追求梦想的励志故事。导演格蕾塔·葛韦格为这部历久弥新的作品带来了更加张扬、激烈充满活力的现代风格。她以乔·马奇的故事作为主线，通过时间轴的巧妙调整，让观众沉浸在马奇四姐妹的种种回忆、事件中领悟：不管现在的你是嫁给了爱情，还是在渴望爱的出现，这部电影都会唤起心底曾经最美好的心动。 


罗南与教授雨中相聚

　　在电影里，观众不仅可以看到西尔莎·罗南与“甜茶”继《伯德小姐》之后再度同框饰演情侣，也将领略劳拉·邓恩与“梅姨”的影后级演技。此外，该片从服装、美术、制作均是一流水准，来自于《傲慢与偏见》《赎罪》的服装设计师杰奎琳·杜兰《醉乡民谣》《老无所依》的艺术指导杰西·冈作，还有《伯德小姐》的剪辑尼克·霍强强联手，必将为观众带来一场温暖动人的视听盛宴。
 
　　电影《小妇人》由格蕾塔·葛韦格执导，西尔莎·罗南（《赎罪》《布鲁克林》、《伯德小姐》）、艾玛·沃森《哈利·波特》系列）、伊莱扎·斯坎伦《利器》）、佛罗伦斯·珀《麦克白夫人》）、劳拉·邓恩（《侏罗纪公园》《大小谎言》）、提莫西·查拉梅《请以你的名字呼唤我》）、梅丽尔·斯特里普《铁娘子》《华盛顿邮报》）等联袂主演。

罗南与甜茶滑冰

幕后团队


四姐妹

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 小妇人 索尼 配乐
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