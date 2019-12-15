时光网讯
由美国哥伦比亚影片公司出品，格蕾塔·葛韦格
改编并执导的电影《小妇人》
，于北美时间12月13日发布了原声大碟。此次，由荣获奥斯卡、金球奖和格莱美奖的金牌作曲家亚历山大·迪普拉
操刀的26首配乐，既充满活力有令人倍感亲近，现已推出同名曲《小妇人》。影片将于12月25日圣诞节登录北美院线，国内确认引进，敬请期待。
作曲家
《小妇人》原声大碟再续经典
作为奥斯卡的两项重磅风向标，美国评论家协会奖和金球奖近日先后揭晓入围名单。电影《小妇人》在评论家协会奖中一举拿下包括最佳电影、导演和配乐等9大奖项提名。在金球奖的提名中，也毫无悬念地拿下了最佳女主角与最佳原创配乐提名，可谓实力强劲。值得一提的是，在金球奖最佳配乐的角逐中，《小妇人》还将迎来与《小丑》
的较量，引人期待。
电影《小妇人》趁势发布原声大碟，作曲家亚历山大·迪普拉说：“为了捉住片中四位女主人公从少女走向成人的生动脉搏，我请来了两位钢琴家。然后我在他们周围安排了一支室内管弦乐队，营造出了‘小妇人’的世界所独有的氛围。”26首唯美动听的配乐与电影情节相得益彰，可谓彻底征服观众的耳朵。
罗南与教授室内快乐舞蹈
领先时代的美好精神
神仙阵容联手打造视听盛宴
电影《小妇人》根据同名小说改编，讲述了一家四个独立女性坚守自我，努力追求梦想的励志故事。导演格蕾塔·葛韦格为这部历久弥新的作品带来了更加张扬、激烈充满活力的现代风格。她以乔·马奇的故事作为主线，通过时间轴的巧妙调整，让观众沉浸在马奇四姐妹的种种回忆、事件中领悟：不管现在的你是嫁给了爱情，还是在渴望爱的出现，这部电影都会唤起心底曾经最美好的心动。
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幕后团队
四姐妹
编辑：甄甏甏