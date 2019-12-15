

作曲家

入围金球奖与 《小丑》 较量

《小妇人》原声大碟再续经典





电影《小妇人》趁势发布原声大碟，作曲家亚历山大·迪普拉说：“为了捉住片中四位女主人公从少女走向成人的生动脉搏，我请来了两位钢琴家。然后我在他们周围安排了一支室内管弦乐队，营造出了‘小妇人’的世界所独有的氛围。”26首唯美动听的配乐与电影情节相得益彰，可谓彻底征服观众的耳朵。







罗南与教授室内快乐舞蹈





领先时代的美好精神

神仙阵容联手打造视听盛宴





电影《小妇人》根据同名小说改编，讲述了一家四个独立女性坚守自我，努力追求梦想的励志故事。导演格蕾塔·葛韦格为这部历久弥新的作品带来了更加张扬、激烈充满活力的现代风格。她以乔·马奇的故事作为主线，通过时间轴的巧妙调整，让观众沉浸在马奇四姐妹的种种回忆、事件中领悟：不管现在的你是嫁给了爱情，还是在渴望爱的出现，这部电影都会唤起心底曾经最美好的心动。







罗南与教授雨中相聚









罗南与甜茶滑冰





幕后团队