过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《壮志凌云：独行侠》发新海报
02. 《勇敢者游戏2：再战巅峰》北美开画远超预期
索尼发行的动作冒险续集《勇敢者游戏2：再战巅峰》
，上周五在北美市场上映，首周三天斩获票房6000余万美元，以远超预期的成绩摘得周末票房冠军。影片成为北美12月影史开画最佳的喜剧类作品，同时也是索尼在12月期间开画最高的作品，开画成绩比片方预期高出五成以上，也远好于业界最乐观的预期。影片在内地两周累计已收3820万美元，表现比前作倒退明显。
03. 老东木新作开画创职业生涯最低
华纳发行的传记剧情片《理查德·朱维尔的哀歌》
上周五正式开画，首周三天仅收500万美元，位列周末票房榜第四。本片由传奇老导演“东木”克林特·伊斯特伍德
执导，剧情改编自1996年亚特兰大奥运会爆炸案的真实人物和事件。影片是华纳原定的颁奖季选手之一，本次无悬念创下“老东木”导演生涯最低的开画成绩之一，难以达到收支平衡。
04. 法国新浪潮女星安娜·卡里娜在巴黎去世
据法国媒体报道，法国/丹麦著名女演员、法国新浪潮电影标志性的女星安娜·卡里娜
因癌症，于12月14日在巴黎去世，终年79岁。安娜因出演戈达尔的多部经典作品而闻名，1961年，在拍摄戈达尔《女人就是女人》
期间，俩人结婚，这段婚姻维持了七年，本片也令安娜获得柏林电影节影后。此外她的代表作还包括《法外之徒》《狂人皮埃罗》《随心所欲》
等。
05. “尚气”刘思慕打趣金球奖
第18届年度难忘庆典（Unforgettable Gala）上周六晚在好莱坞举办，这是一个专门庆祝美国亚裔影人与影视作品成就的庆典。主持人刘思慕是从澳洲飞来洛杉矶，他目前正在准备漫威《尚气》的拍摄工作。
在8分钟的开场白中，刘思慕cue到了即将与自己合作出演《尚气》
的奥卡菲娜
，“奥卡菲娜因在《别告诉她》
中的表现获得了金球奖提名，这是好莱坞外国记者协会（HFPA）评出来的，这个片儿里可都是外国人（美国人眼里的外国人）在讲中文啊。”
06. 《冰雪奇缘2》全球票房破10亿美元
迪士尼动画本部出品的续集《冰雪奇缘2》
北美累计已收3.665亿美元，海外市场累计已收6.66亿美元，全球累计票房已高达10.33亿美元，成为继《复联4》《狮子王》
等片后，发行方迪士尼在年内第六部突破10亿美元关口的电影。迪士尼影业已成为历史首家全球年度票房超过百亿的公司，而计入挂福斯厂牌的作品，迪士尼全球年票房更已突破120亿美元大关。
01. 斯嘉丽·约翰逊新写真眼线抢戏
“寡姐”斯嘉丽·约翰逊
近日曝光一组为SNL拍摄的写真大片，写真服装色调鲜明活泼，妆容非常具有SNL的鬼马风格，眼线尤为抢戏。寡姐今年凭Netflilx口碑片《婚姻故事》
斩获了诸多奖项提名，成为奥斯卡最佳女主的热门选手之一。2020年5月，她主演的漫威电影终将《黑寡妇》
上映，说了多年的黑寡妇独立电影，终于要来了。