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过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 《壮志凌云：独行侠》发新海报











02. 《勇敢者游戏2：再战巅峰》北美开画远超预期











03. 老东木新作开画创职业生涯最低











04. 法国新浪潮女星安娜·卡里娜在巴黎去世









05. “尚气”刘思慕打趣金球奖











第18届年度难忘庆典（Unforgettable Gala）上周六晚在好莱坞举办，这是一个专门庆祝美国亚裔影人与影视作品成就的庆典。主持人刘思慕是从澳洲飞来洛杉矶，他目前正在准备漫威《尚气》的拍摄工作。





06. 《冰雪奇缘2》全球票房破10亿美元















01. 斯嘉丽·约翰逊新写真眼线抢戏

















