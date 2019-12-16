2019-12-16 10:21:33 来源：Mtime时光网
作者：小火纸 编辑：小火纸
导演：J·J·艾布拉姆斯
主演：黛茜·雷德利
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Daisy Ridley
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路人·甲
14小时前
18号，这些演员的问题都可以得到解答，哈哈
GTL·
2019-12-16 20:20
因为上一集打算不看的了，但又想为这个系列做个告别观影，唉
笑着的伤疤2019-12-16 23:34
去吧
路人·甲14小时前
先看看口碑，不好就直接告别吧，再说腾讯爱奇艺啥的现在上片也挺快的
何新弟
2019-12-16 20:10
我们国内的西游记都没这种效应呢
威尔克鲁斯2019-12-16 21:18
那是因为西游记的故事大家都知道，另外电影拍的太烂
笑着的伤疤2019-12-16 23:37
因为 西游记 影视改编就83版获得了巨大社会效应。其余最近相关作品要么魔改要么戏说，要么被六学给间接搞臭（说来也真好笑：不少人说迪士尼一个大公司搞坏了星战IP，而六老爷凭一己之力就把西游记这个大IP搞得更恶臭，属实流批带恶人）
冃禾
2019-12-16 18:20
连我的男神大宽碗面凡凡都来问剧透了，爱了爱了
UncleMarston
2019-12-16 15:56
迪斯尼就是屌。
苗ybyb苗
2019-12-16 14:42
这个眉形是不是一点也不适合她
如意郎君
2019-12-16 11:26
哈！哈！哈！我笑疯了！！！！！！——YOU KNOW THE ANSWER!!!!!!
skystary2019-12-16 16:07
所以这集还是会解答这个问题的！
笑着的伤疤
2019-12-16 11:06
迪士尼：“我就是来秀演员资源的”
如意郎君2019-12-16 11:24
哈！哈！哈！果然这才是制作和播放这一款幕后特辑的终极目的。
海上惊雷
2019-12-16 10:58
哦，不错
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