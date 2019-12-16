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连蜘蛛侠荷兰弟都来逼问"星战9"剧透

众星询问黛茜雷德利：蕾伊父母到底是谁？

2019-12-16 10:21:33 来源：Mtime时光网

《星球大战：天行者崛起》12月18日便开始在内地上映，不知道明星们的这些疑问，编导会不会都给予解答。
“雪宝”把《权力的游戏》大杀器都拿出来了

　　时光网讯 《星球大战：天行者崛起》将于12月18日下午开始在国内点映，日前片方发布一款幕后特辑，正在录制视频的女主角黛茜·雷德利被“雪宝”乔什·盖德缠住。两人因合作《东方快车谋杀案》接下友谊，对方一直对女主角蕾伊的父母是谁很感兴趣。

　　乔什·盖德还找来斯特尔林·K·布朗安娜·肯德里克蒂娜·菲库梅尔·南贾尼佩德罗·帕斯卡等人一起逼问黛西关于“星战9”的剧透，甚至蜘蛛侠汤姆·赫兰德都来凑热闹。



　　事实上，这些演员都是主演过迪士尼旗下电影、剧集，或者和黛西·雷德利有过合作的。譬如汤姆·赫兰德不仅演出了《蜘蛛侠：英雄远征》，还和黛茜·雷德利合作过电影《混沌漫步》（至今未上映）。








作者：小火纸   编辑：小火纸

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 星球大战9 蕾伊 剧透 乔什盖德 黛西雷德利 汤姆赫兰德
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