胡歌以寸头形象亮相，谈及新发型，原来是他跟朋友打赌“票房过两亿就剃寸头”，足见胡歌对影片的喜爱之深。





















截至12月15日20时，由刁亦男执导，胡歌、桂纶镁领衔主演，廖凡、万茜特别出演，奇道主演的电影《南方车站的聚会》累计票房近2亿，不仅早已刷新导演刁亦男柏林金熊获奖前作《白日焰火》的内地总票房，也成功创造入围戛纳国际电影节主竞赛单元的华语片内地票房纪录。





随着影片热映，影片所呈现的极致暴力美学也为影迷们津津乐道：“简直是在欣赏一场名为‘虚无’的大型装置艺术，呈现出极具爆发力的暴力场面，自始至终散发着风格极致化的黑色电影气息。”对此导演刁亦男有着更深刻的用意：“这并非是在宣扬暴力，而是要通过对暴力的呈现，让我们对自己的生命和生活的世界有更清醒的认识。”





据悉，电影《南方车站的聚会》在武汉取景，历经五个月的拍摄，呈现了一场极具本土气质的犯罪类型新体验。为了追求浸入感，影片全程使用武汉方言对白，主演们更为此提前来到武汉体验生活、学习语言，对武汉产生了十分特别的感情。在北京“After Party”特别路演中，谈及对武汉的美好记忆，导演刁亦男对热干面、鸭脖、豆皮、藕汤等美食如数家珍，胡歌则想起了在武汉大学巧遇一场露天电影放映的经历，而黄觉印象最深的是武汉的炎热天气。





谈及最近很多网友对影片细节的发掘和探讨，刁亦男认为：“我觉得这都是特别积极的一种观影的态度。如果电影能够和观众达到这样的互动的话，我觉得它在上映的时候，在观众心里又完成了一次创造过程。它还活着，在每个人的心里长着。”





胡歌也细数在全国路演活动中与粉丝“胡椒”们的美好记忆，表示：“最近见到了很多粉丝朋友，他们提到最多的就是自己是看着《仙剑奇侠传》长大的，特别的不容易，感谢导演让我们大家通过路演有那么多互动和交流的机会，所以我觉得应该多开（路演场）。”





黄觉则笑谈接演此片的缘由：“是对导演的喜爱，和对胡歌的嫉妒。导演是中国不可或缺的好导演，胡歌则是不可或缺的男演员。”称赞之余更向刁亦男导演邀戏：“下次再给我一场戏，我就急，至少两场。”

编辑：hello王小羊