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《南方车站》票房2亿胡歌剃了个寸头

黄觉：一场戏也来演，是喜爱导演&嫉妒胡歌

2019-12-16 09:42:56 来源：Mtime时光网

胡歌以寸头形象亮相，谈及新发型，原来是他跟朋友打赌“票房过两亿就剃寸头”，足见胡歌对影片的喜爱之深。
　　时光网讯  电影《南方车站的聚会》自上映以来，就凭借独特的创作风格、过硬的群像演绎、浪漫的故事内核和极致的视听语言，成为同档期票房口碑双丰收的国产影片。截至12月15日20时，影片已吸引553万人次观影，收获近2亿票房，更持续收获不俗口碑。

　　为答谢影迷的喜爱与支持，影片举办“After Party”特别路演，导演刁亦男携主演胡歌、友情出演黄觉现身北京，连跑七家影城，与观众聚会不停歇，也寄托主创对《南方车站的聚会》余兴不尽、聚会不散的期望。胡歌以寸头形象亮相，谈及新发型，原来是他跟朋友打赌“票房过两亿就剃寸头”，足见胡歌对影片的喜爱之深。





　　截至12月15日20时，由刁亦男执导，胡歌、桂纶镁领衔主演，廖凡、万茜特别出演，奇道主演的电影《南方车站的聚会》累计票房近2亿，不仅早已刷新导演刁亦男柏林金熊获奖前作《白日焰火》的内地总票房，也成功创造入围戛纳国际电影节主竞赛单元的华语片内地票房纪录。

　　随着影片热映，影片所呈现的极致暴力美学也为影迷们津津乐道：“简直是在欣赏一场名为‘虚无’的大型装置艺术，呈现出极具爆发力的暴力场面，自始至终散发着风格极致化的黑色电影气息。”对此导演刁亦男有着更深刻的用意：“这并非是在宣扬暴力，而是要通过对暴力的呈现，让我们对自己的生命和生活的世界有更清醒的认识。”

　　据悉，电影《南方车站的聚会》在武汉取景，历经五个月的拍摄，呈现了一场极具本土气质的犯罪类型新体验。为了追求浸入感，影片全程使用武汉方言对白，主演们更为此提前来到武汉体验生活、学习语言，对武汉产生了十分特别的感情。在北京“After Party”特别路演中，谈及对武汉的美好记忆，导演刁亦男对热干面、鸭脖、豆皮、藕汤等美食如数家珍，胡歌则想起了在武汉大学巧遇一场露天电影放映的经历，而黄觉印象最深的是武汉的炎热天气。

　　谈及最近很多网友对影片细节的发掘和探讨，刁亦男认为：“我觉得这都是特别积极的一种观影的态度。如果电影能够和观众达到这样的互动的话，我觉得它在上映的时候，在观众心里又完成了一次创造过程。它还活着，在每个人的心里长着。”

　　胡歌也细数在全国路演活动中与粉丝“胡椒”们的美好记忆，表示：“最近见到了很多粉丝朋友，他们提到最多的就是自己是看着《仙剑奇侠传》长大的，特别的不容易，感谢导演让我们大家通过路演有那么多互动和交流的机会，所以我觉得应该多开（路演场）。”

　　黄觉则笑谈接演此片的缘由：“是对导演的喜爱，和对胡歌的嫉妒。导演是中国不可或缺的好导演，胡歌则是不可或缺的男演员。”称赞之余更向刁亦男导演邀戏：“下次再给我一场戏，我就急，至少两场。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 南方车站的聚会
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刁亦男

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Yinan Diao

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胡歌

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黄觉

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