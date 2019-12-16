《囧妈》发布“宝藏妈妈的囧途”特辑，正式官宣黄梅莹为“囧妈”本人扮演者，“囧妈”一角终于曝光。





黄梅莹曾出演《渴望》、《金粉世家》等耳熟能详的影视作品，她的加盟令人颇感惊喜。特辑中，黄梅莹所饰演的“囧妈”卢小花与徐峥就是否去莫斯科演出一事争执不休，笑料百出。轮番投喂、金句不断的囧理论、另类的囧脑洞，让徐峥也难以招架。





















据悉，作为八一制片厂正师级的演员，此番加盟《囧妈》亦是黄梅莹息影五年，再度回归的作品，她表示：“我已经很多年不演戏了，看了剧本以后真的我非常喜欢，也非常惊喜，我觉得我跟剧本中的人物产生了很多的共鸣。”影片将于2020大年初一全国上映，笑顺开年。





黄梅莹感慨道：“没有想到在我这样的年龄能够遇到徐峥，我原本已经放弃了对表演艺术的奢望，但是作为一个演员来讲，潜意识里还是有一种遗憾。我觉得是徐峥帮我弥补了这个遗憾，帮我圆了这个梦。”













不同于以往端庄知性的角色形象，黄梅莹在《囧妈》中颠覆出演了一位十足的“囧妈”，囧行为、囧理论层出不穷。之所以选择黄梅莹饰演“囧妈”这个角色，徐峥表示：“见到黄梅英老师的时候，跟她聊了聊她的生活，我发现她的经历太像我妈妈了，跟我们戏里这个人物也很像，她的年龄气质各方面都太合适了。”而看到最终呈现的效果时，徐峥也不得不感慨：“至今我也想不出来第二个人，比她更合适！”





“囧系列”表面看是公路喜剧，实则每一部都在传递对于人生的感悟以及思考，而此次选择“妈”这个题材，探讨亲子关系，徐峥坦言：“每个人在生命起点的时候都和妈妈最为贴近，人生到了某个阶段，我们总习惯性地回望，而我发现当我跟妈妈的关系改变的时候，我看待世界的角度也变了。”



