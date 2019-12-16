在今日发布的萌熊版预告中，搭载超级芯片的贝肯熊化身特工，展现不凡身手。为了成为一名优秀的特工，贝肯熊潜心训练却依旧倒霉不断，笑料一箩筐。





在今日发布的萌熊版预告中，搭载超级芯片的贝肯熊化身特工，展现不凡身手。为了成为一名优秀的特工，贝肯熊潜心训练却依旧倒霉不断，笑料一箩筐。贝肯熊的全新伙伴海豹小迪与特工狗大牙亮相，激萌的形象圈粉。













凭借特工局研制的超级芯片，贝肯熊被成功改造，高空降落、赤手搏斗等一系列高难度动作帅气满分，但它还是摆脱不了霉运，依旧状况不断闹出不少笑话。搏斗中途贝肯熊因为芯片过载而晕倒、被跑步机甩开、甚至蠢萌到连训练机器人都对它绝望不已，再搭配它经典的贱萌表情和夸张的肢体动作，电影全程萌点max，可以说贝肯熊的每一个动作都是“行走的表情包”。





贝肯熊的新伙伴特工狗大牙，憨态可掬、忠厚可靠，小耳朵随着心情变化时立时趴，预告中贝肯熊对它说道：“大牙，你可是最强特工的狗啊”，它瞬间精神抖擞，忠犬形象活灵活现。海豹小迪单纯乖巧，周身雪白，背着小书包可爱踱步的样子令观众们惊呼“想和小迪做朋友”。





预告中杰西卡被强力气波吹翻画面一闪而过，是否在预示着她与贝肯熊即将遭遇全新危机？身材壮硕的黑熊双眼通红，卯足劲要和贝肯熊一决高下，憨憨的贝肯熊能否与之抗衡呢？蠢萌特工会与新旧伙伴踏上怎样跌宕起伏的冒险囧途呢？



