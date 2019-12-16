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史皇荷兰弟联手！《变身特工》中国定档

蓝天动画新作 超级特工+科技宅男拯救世界

2019-12-16 11:25:34 来源：Mtime时光网

“史皇”威尔·史密斯联袂“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德配音主演的动作喜剧动画《变身特工》将于2020年1月3日在国内公映。
　　时光网讯 北京时间12月16日消息，由中影/华夏发行，迪士尼影业全球呈现，20世纪福斯旗下蓝天工作室出品的动作冒险电影《变身特工》今日宣布将于2020年1月3日在国内公映。《冰川时代》系列金牌工作室再推原创力作，“史皇”威尔·史密斯联袂“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德，带领观众踏上一场未来感十足的特工冒险，酷炫迈入2020年！

拯救世界  “灯神”联手“小蜘蛛”

中国定档海报

　　《变身特工》由“史皇”威尔·史密斯与“小蜘蛛”汤姆·赫兰德联袂献声，讲述发生在超级特工兰斯·斯特灵和少年科学家沃尔特·贝克特之间的特工冒险。当一次任务发生意外转折，兰斯因为阴差阳错，变成了一只鸽子，因此不得不和沃尔特组成不可能二人组，洗清自己名声的同时，更要拯救世界于水火之中。

　　《变身特工》从轰动一时的创意短片《鸽中谍》(Pigeon: Impossible)汲取灵感，融入好莱坞特工题材的所有经典元素——具有异国情调的场景、令人眼花缭乱的拍摄手法、酷炫刺激的动作场面、急速狂飙的超级跑车、令人难忘的主题配乐、和未来感的高科技装备——为全球观众呈现一部纯正的特工动作电影。

　　于此同时，电影将脑洞大开的设定，与特工题材完美结合，将超级特工兰斯·斯特灵变成了一只鸽子，虽然拥有了360度超宽广视野、高速飞行等能力，巨大的形体落差却让他频繁陷入“帅不过三秒”的窘境；而少年科学家沃尔特与兰斯强势组队后，秀出了众多“脑洞大开”的特工装备发明，譬如个人保护装置“抱抱气囊”和会投影出可爱小猫的闪光粉手榴弹等等。

硬核视效  肾上腺素直线飙升

　　《变身特工》是好莱坞著名蓝天工作室的又一原创力作，由《冰川时代》系列、《里约大冒险》系列原班人马创意打造，延续了工作室天马行空的动画风格，为特工电影带来专属的硬核视听升级。

　　在今日发布的中国预告片中，已显露惊艳视听体验的冰山一角——人类形象的斯特灵尽显超级特工本色，上天下海无所不能，肾上腺素飙升的快感堪比真人大片，贝克特也将他光怪陆离的特工装备一一展现；而斯特林变身后更是凭借前所未见的“反差萌”，引爆谍战大片，令人耳目一新。魅力四射的二人组大显身手，共同面对精心布局的阴谋，和实力强劲的反派，上演高潮迭起的特工动作大戏，也向亿万观众发出2020年开年最强冒险邀约。

　　《变身特工》将于2020年1月3日，2D/3D/杜比影院等格式登陆全国影院，超级特工与科技宅男，强势组队，踏上冒险。

   编辑：Joker

关键词： 变身特工 定档 预告 海报
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变身特工

变身特工 (2019)

0.0

导演：特洛伊·奎安

主演：威尔·史密斯

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