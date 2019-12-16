虽然其他新片开画表现乏力，但市场热度仍然回升不少，周末大盘再次轻松突破一亿美元大关。

北美周末票房前十名 2019.12.13-12.15（单位：万美元）

































《黑色圣诞》先导预告片 环球发行的低成本恐怖片《黑色圣诞》也于周五在2625家影院开画，周末三天仅收442万美元（含23万提前场），勉强挤进周末榜前五。本片女导演索菲亚·塔卡尔自编自导，故事翻拍自1974年的同名经典恐怖片，讲述一群学生在圣诞假期被一个陌生人跟踪的故事。





在正式上映之前，发行公司预期这部以“圣诞”为主题的恐怖片开画周末能收获千万美元左右，可惜其首周票房连预期的一半都未达到，表现令人大失所望。



























