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"勇敢者游戏2"内地倒退海外票房佳

"冰雪奇缘2"全球破10亿 "利刃出鞘"坚挺

2019-12-16 11:07:36 来源：Mtime时光网

《勇敢者游戏2：再战巅峰》北美比内地晚一周上映，票房大大突破预期，终结《冰雪奇缘2》连冠之路。《勇敢者游戏2》在内地比前作倒退明显，不过其海外整体票房仍比前作提升了三分之一。


　　时光网讯 圣诞假期越来越近，北美市场也终于迎来一部有实力的选手，从感恩节后开始的市场沉寂状态也暂告一段落。索尼发行的动作冒险续集《勇敢者游戏2：再战巅峰》上周五正式在北美市场上映，首周三天斩获票房6000余万美元，以远超预期的成绩摘得周末票房冠军。



　　迪士尼动画续集《冰雪奇缘2》周末再收票房1900余万美元，结束了对市场的统治；影片较前一周末下跌四成半，北美累计票房已超3.65亿美元大关，同时全球累计票房也已突破10亿美元大关。

　　虽然其他新片开画表现乏力，但市场热度仍然回升不少，周末大盘再次轻松突破一亿美元大关。

　　2019年第50个周末的票房榜前十名影片累计票房达1.12亿美元，周末大盘环比暴涨四成，比《蜘蛛侠：平行宇宙》开画登顶的去年同期（大盘1.02亿美元）也小涨10%。

　　北美市场在12月初前半段时间表现与去年相差较小，而本周末将迎来年底重磅巨制《星球大战：天行者崛起》开画，北美每年最火爆的时段即将到来。

北美周末票房前十名 2019.12.13-12.15（单位：万美元）



　　狮门发行的悬疑推理片《利刃出鞘》周末再砍925万美元，退居周末票房季军。影片比前一周末下跌三成半，累计票房已逼近8000万美元。



　　华纳发行的传记剧情片《理查德·朱维尔的哀歌》上周五正式开画，周五起2502家影院起片，首周三天收500万美元，位列周末票房榜第四。

　　本片由传奇老导演克林特·伊斯特伍德执导，剧情改编自1996年亚特兰大奥运会爆炸案的真实人物、事件：保安理查德·朱维尔从英雄变成了嫌疑人，被错误指控，十数年后郁郁而死。

　　影片还创下“老东木”导演生涯最低的开画成绩之一，表现跟1999年的《迫切的任务》（开画530万美元）和1997年的《午夜善恶花园》（开局520万美元）比较接近。

　　《理查德·朱维尔的哀歌》由保罗·沃尔特·豪泽和奥斯卡获奖演员山姆·洛克威尔领衔主演，也是华纳原定的颁奖季选手之一。不过，影片烂番茄媒体好评率只有73%（145家媒体，均分6.7），口碑也远逊于老爷子导演的《百万美元宝贝》等奥系作品。

　　《理查德·朱维尔的哀歌》制作成本为4500万美元，成本比导演上部作品《骡子》要低500万美元，不过后者最终北美票房实现破亿，而《哀歌》恐怕还难以达到收支平衡。

《黑色圣诞》先导预告片

　　环球发行的低成本恐怖片《黑色圣诞》也于周五在2625家影院开画，周末三天仅收442万美元（含23万提前场），勉强挤进周末榜前五。本片女导演索菲亚·塔卡尔自编自导，故事翻拍自1974年的同名经典恐怖片，讲述一群学生在圣诞假期被一个陌生人跟踪的故事。

　　在正式上映之前，发行公司预期这部以“圣诞”为主题的恐怖片开画周末能收获千万美元左右，可惜其首周票房连预期的一半都未达到，表现令人大失所望。

　　《黑色圣诞》媒体评价较差，只在烂番茄网站得到42%的媒体好评率（均分为4.6分），评论认为其质量只略高于2006年的翻拍版本，而且试图将女权主题与血腥恐怖串联在一起，但并未能取得成功。影片在CinemaScore中只得到“D+”，初步估计最终落点将不足千万美元，收回500万美元的制作成本和另外的宣发投资也难度较大。



　　A24发行的悬疑喜剧《原钻》上周五开始在5家影院电影，周末三天斩获52.5万美元，取得馆均破10万美元的优异成绩。影片由萨弗迪兄弟执导，老搭档罗纳德·布隆斯坦编写剧本，故事设定在纽约的钻石区。

　　亚当·桑德勒饰演一名沉迷于赌博的珠宝店老板，他在两段关系中挣扎，债务不断攀升。影片创造A24公司最佳点映纪录，同时其口碑也相当不错，在烂番茄录得92%的媒体好评率，而观众CinemScore也达到“A-”。



　　狮门发行的传记剧情片《性感炸弹》上周开始也在4家影院点映，周末三天录得32万美元，排在周末前20位。影片由查理兹·塞隆妮可·基德曼玛歌特·罗比主演，刚刚还在金球奖提名中斩获两项演技类提名。影片将于下周五公映，这周的点映表现不错，成功为其全面开画预热。

作者：沉默的橄榄   编辑：飒飒

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 周末票房 北美周末票房 圣诞档

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