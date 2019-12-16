冯小刚坦言：“用这部电影来纪念我的好朋友张述和他夫人相濡以沫的爱情，想在这个岁尾年初的时候给观众温暖，让人想起这一年的闪光时刻和幸福瞬间，再把这份温暖传递给身边的亲人、爱人。”











故事中，东风、罗芸与房东林太的动人友情，夫妇之间各种甜蜜互动，加上他们与收养的小狗布鲁斯之间的羁绊、他们和餐馆服务员梅琳达几十年的友情，整部电影提供了很多让人动容的情愫。





电影由英皇影业、阿里影业出品，据灯塔数据显示，自12月6日电影开启预售以来，截至公映日该片预售票房已近400万元，目前淘票票点映评分高达9分，“想看”人数近60万。











作为国产电影贺岁档的开创者，“冯小刚”这个名字和“贺岁档”一直联系在一起。谈及新作《只有芸知道》的拍摄初衷，冯小刚坦言：“用这部电影来纪念我的好朋友张述和他夫人相濡以沫的爱情，想在这个岁尾年初的时候给观众温暖，让人想起这一年的闪光时刻和幸福瞬间，再把这份温暖传递给身边的亲人、爱人。”





在导演温柔的镜头下，男女主角之间刻骨铭心、生死相依的爱情故事感动网友，点映场观众表示：“一包纸巾不够用，笑着笑着就哭了，哭着哭着就想抱紧身边人”、“电影用细腻平凡的方式带来了不平凡的观感，《只有芸知道》不仅仅是一个爱情故事，更有对婚姻和生命的深刻思考，后劲儿非常大。”