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冯小刚《只有芸知道》开启全国千场点映

预售近400万 黄轩杨采钰联袂主演温情贺岁

2019-12-16 11:25:25 来源：Mtime时光网

冯小刚坦言：“用这部电影来纪念我的好朋友张述和他夫人相濡以沫的爱情，想在这个岁尾年初的时候给观众温暖，让人想起这一年的闪光时刻和幸福瞬间，再把这份温暖传递给身边的亲人、爱人。”


　　时光网讯   距离12月20日上映一周时间，冯小刚执导的《只有芸知道》于上周末开启了全国千场点映。电影改编自真实爱情故事，由黄轩杨采钰徐帆主演，讲述了漂泊半生的隋东风，中年猝失妻子罗芸，随后决定替亡妻完成遗愿的动人故事。电影将新西兰如画的风光和中国夫妇岁月静好的爱情融为一体，堪称“诗与远方”本尊。

　　故事中，东风、罗芸与房东林太的动人友情，夫妇之间各种甜蜜互动，加上他们与收养的小狗布鲁斯之间的羁绊、他们和餐馆服务员梅琳达几十年的友情，整部电影提供了很多让人动容的情愫。

　　电影由英皇影业、阿里影业出品，据灯塔数据显示，自12月6日电影开启预售以来，截至公映日该片预售票房已近400万元，目前淘票票点映评分高达9分，“想看”人数近60万。



　　作为国产电影贺岁档的开创者，“冯小刚”这个名字和“贺岁档”一直联系在一起。谈及新作《只有芸知道》的拍摄初衷，冯小刚坦言：“用这部电影来纪念我的好朋友张述和他夫人相濡以沫的爱情，想在这个岁尾年初的时候给观众温暖，让人想起这一年的闪光时刻和幸福瞬间，再把这份温暖传递给身边的亲人、爱人。”

　　在导演温柔的镜头下，男女主角之间刻骨铭心、生死相依的爱情故事感动网友，点映场观众表示：“一包纸巾不够用，笑着笑着就哭了，哭着哭着就想抱紧身边人”、“电影用细腻平凡的方式带来了不平凡的观感，《只有芸知道》不仅仅是一个爱情故事，更有对婚姻和生命的深刻思考，后劲儿非常大。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 只有芸知道
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只有芸知道

只有芸知道 (2019)

0.0

导演：冯小刚

主演：黄轩 杨采钰

在线播放

冯小刚

冯小刚

Xiaogang Feng

职业：导演 | 制作人

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黄轩

黄轩

Xuan Huang

职业：演员

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杨采钰

杨采钰

Caiyu Yang

职业：演员

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徐帆

徐帆

Fan Xu

职业：演员

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