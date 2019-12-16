由王彦霖饰演的男主阿震，意外地被雷击中获得了超能力，超能力不仅让他重遇“初恋”草莓，更有各种匪夷所思的事件接踵而至。





平地惊雷 小人物历尽人生百态





由王彦霖饰演的男主阿震，意外地被雷击中获得了超能力，可以跟桌椅，电视，冰箱等静态物体沟通，而大麻烦也伴随超能力而来，就是每天早中晚各三次雷劈。超能力不仅让他重遇“初恋”草莓，更有各种匪夷所思的事件接踵而至，啼笑皆非的改变不断上演。此次曝光的预告正是每天三次雷劈的奇特设定，短短15秒即悬念十足，王彦霖变身“引雷使者”，挨“雷”不断的同时不忘逗趣卖萌，而焦俊艳饰演的女主草莓则鬼马十足，一句“你自己找找雷呀”令人忍俊不禁。阿震如何与草莓再续前缘？能否摆脱雷劈的厄运？身边的静物拟人后会有怎样呈现？这些脑洞大开的悬念令人期待。





导演兼编剧梁栋曾说两位主演的形象就是他脑海里最初构思出来的阿震和草莓的样子，而从这版预告片中也可以看出，幽默感十足的台词搭上夸张的肢体动作，被演员演绎的极具张力，两人富有喜剧感的互动让观众对影片中的剧情充满期待。电影也希望通过这种幽默搞笑地表达，让观众在看似荒诞的故事中体会生活的现实与无奈，感受生活中的欢乐与温暖。





《日常幻想指南》预告海报 改编自超人气同名漫画









电影从美术布景、服装道具，到剧本台词都经过精细打磨，倾力打造。为了能够最大限度呈现故事，剧组耗时数月在大连搭建了实景拍摄基地，并着力用摄影灯光和视觉呈现打造出一个奇幻世界，这一切用心和努力都只为做出一部令观众满意的好电影。