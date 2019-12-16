电影《妙先生》释出两张“从善独行”版海报。













影片通过构建“杀好人救坏人”的离奇世界来探讨善恶，但却并未对善恶下定义，而是强调带领观众一起思考并做出自己的选择。例如此次发布的海报，第一张海报极具冲击性，展现影片中不同人物的“选择”：众人为了利益，不惜以牺牲善良为代价，选择疯抢传说中能实现所有愿望的彼岸花；而男女主角丁果、殷凤互成对立位置，也各自面临着“杀掉好人救回万千恶人”还是“冷眼牺牲多数人”的不同选择。





第二张海报更具现实性，破败的大佛象征着“信仰的逐渐坍塌”，独行的男主代表每一个身在时代中的人们。结合当下社会，逐名逐利日渐成为主流，更有甚者为利益不顾一切代价。“在信仰缺失的时代，你还会守护善良吗”，这也是影片想让观众一起思考的问题。









为此，一方面，电影《妙先生》大胆合作有态度、敢表达的新导演——李凌霄；另一方面，虽然知道影片或许不容易过审，仍坚持尝试“暗黑童话系”等深内涵、成人向题材；此外，秉承中国动画坚持讲中国故事的理念，影片根植中国传统文化，融入“曲艺评弹”“道家思想”等中国元素，是一部纯正的东方内核动画。