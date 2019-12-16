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成人动画《妙先生》发“从善独行”海报

《大护法》姊妹片蕴含水墨国风的东方美学

2019-12-16 11:49:13 来源：Mtime时光网

电影《妙先生》释出两张“从善独行”版海报。



　　时光网讯  作为国内首部自分级动画《大护法》姊妹片，近日，电影《妙先生》释出两张“从善独行”版海报，并于北京举办首场试映。此番海报颇具国风美学，并传达影片关于“善恶抉择”的主旨态度。电影《妙先生》改编自不思凡同名短片，将于12月31日跨年上映。

　　影片通过构建“杀好人救坏人”的离奇世界来探讨善恶，但却并未对善恶下定义，而是强调带领观众一起思考并做出自己的选择。例如此次发布的海报，第一张海报极具冲击性，展现影片中不同人物的“选择”：众人为了利益，不惜以牺牲善良为代价，选择疯抢传说中能实现所有愿望的彼岸花；而男女主角丁果、殷凤互成对立位置，也各自面临着“杀掉好人救回万千恶人”还是“冷眼牺牲多数人”的不同选择。

　　第二张海报更具现实性，破败的大佛象征着“信仰的逐渐坍塌”，独行的男主代表每一个身在时代中的人们。结合当下社会，逐名逐利日渐成为主流，更有甚者为利益不顾一切代价。“在信仰缺失的时代，你还会守护善良吗”，这也是影片想让观众一起思考的问题。

　　光线彩条屋影业总裁易巧表示，彩条屋推出过像《哪吒之魔童降世》这样的“国漫大片”，也希望通过《妙先生》这部“小而不同”的二维动画助力国漫多元化发展。

　　为此，一方面，电影《妙先生》大胆合作有态度、敢表达的新导演——李凌霄；另一方面，虽然知道影片或许不容易过审，仍坚持尝试“暗黑童话系”等深内涵、成人向题材；此外，秉承中国动画坚持讲中国故事的理念，影片根植中国传统文化，融入“曲艺评弹”“道家思想”等中国元素，是一部纯正的东方内核动画。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 妙先生
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妙先生 (2019)

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导演：李凌霄

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