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《南方车站的聚会》能否成为经典？

胡歌角色应该廖凡演？导演视听风格太强

2019-12-17 10:00:49 来源：Mtime时光网

导语

优点

刁亦男画面语言掌控能力是世界级

吐槽

胡歌像舞台表演，导演风格双刃剑

影片删减场景

看过了《南方车站的聚会》，时光网编辑部的同仁们又坐不住，新一期“吐槽大会”胜利召开。


　　时光网特稿 2019年戛纳唯一一部入围主竞赛单元的华语片就是《南方车站的聚会》，经过漫长的等待，影片终于在12月6日中国内地公映。揭开神秘面纱之后，这部片名颇具文艺气息的犯罪电影给予了不少观众冲击和震撼。

　　《南方车站的聚会》由刁亦男执导，胡歌桂纶镁万茜等主演，故事讲述了杀人嫌疑犯周泽农（胡歌饰）被警方悬赏30万元通缉，他没有离开一直混迹的这座南方都市，始终在城市里东躲西藏。

      他希望让自己的妻子杨淑俊（万茜饰）来举报自己，这样妻儿就可以拿到那30万奖金。但是，当他在南方车站等待妻子的时候，来到却是一名陪泳女刘爱爱（桂纶镁饰），事情就朝着意想不到的方向发展下去了……

导演昆汀在今年戛纳看过《南方车站的聚会》

　　《南方车站的聚会》是一部好作品，这是时光网编辑部的共识，影片能够入围戛纳主竞赛单元，已经说明了电影的质量。美国导演昆汀·塔伦蒂诺在戛纳电影节观看了《南方车站的聚会》之后，给出的评价是：“这是一部非常漂亮的作者电影，我已经好多年没看过这样的电影了。”

　　但不可否认的是，《南方车站的聚会》在戛纳电影节上颗粒无收，这说明影片还是有不足之处。当然，昆汀·塔伦蒂诺执导的《好莱坞往事》今年也一同入围了戛纳主竞赛单元，同样空手而返，戛纳竞争太激烈。

《南方车站的聚会》国际版预告片


　　今年戛纳电影节获得金棕榈大奖（最佳影片）的作品是奉俊昊的《寄生虫》，这部影片对于韩国社会的贫富差距矛盾刻画尤为深刻，而且用一种独特的黑色喜剧风格，在现实意义方面显然超越其他对手，《南方车站的聚会》《好莱坞往事》输给《寄生虫》并不冤。

　　在华语片范围内比较，《南方车站的聚会》显然是出类拔萃的，至少在现实题材领域，《南方车站的聚会》以独特的风格化手法勾勒出一幅特殊群体的生活画卷，很冷峻、也很激烈。

　　时光网编辑部的同仁们又按捺不住了，从《南方车站的聚会》出发， 让我们聊聊这部电影的优点和槽点吧。

作者：时光网编辑部   编辑：崔汀

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 南方车站的聚会 刁亦男 导演 胡歌 桂纶镁 廖凡 犯罪片 吐槽大会

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南方车站的聚会

南方车站的聚会 (2019)

7.6

导演：刁亦男

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刁亦男

刁亦男

Yinan Diao

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胡歌

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桂纶镁

桂纶镁

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