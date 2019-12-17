







他希望让自己的妻子杨淑俊（万茜饰）来举报自己，这样妻儿就可以拿到那30万奖金。但是，当他在南方车站等待妻子的时候，来到却是一名陪泳女刘爱爱（桂纶镁饰），事情就朝着意想不到的方向发展下去了……





导演昆汀在今年戛纳看过《南方车站的聚会》



《南方车站的聚会》是一部好作品，这是时光网编辑部的共识，影片能够入围戛纳主竞赛单元，已经说明了电影的质量。美国导演昆汀·塔伦蒂诺在戛纳电影节观看了《南方车站的聚会》之后，给出的评价是：“这是一部非常漂亮的作者电影，我已经好多年没看过这样的电影了。”





《南方车站的聚会》国际版预告片 但不可否认的是，《南方车站的聚会》在戛纳电影节上颗粒无收，这说明影片还是有不足之处。当然，昆汀·塔伦蒂诺执导的《好莱坞往事》今年也一同入围了戛纳主竞赛单元，同样空手而返，戛纳竞争太激烈。





今年戛纳电影节获得金棕榈大奖（最佳影片）的作品是奉俊昊的《寄生虫》，这部影片对于韩国社会的贫富差距矛盾刻画尤为深刻，而且用一种独特的黑色喜剧风格，在现实意义方面显然超越其他对手，《南方车站的聚会》《好莱坞往事》输给《寄生虫》并不冤。





在华语片范围内比较，《南方车站的聚会》显然是出类拔萃的，至少在现实题材领域，《南方车站的聚会》以独特的风格化手法勾勒出一幅特殊群体的生活画卷，很冷峻、也很激烈。





时光网编辑部的同仁们又按捺不住了，从《南方车站的聚会》出发， 让我们聊聊这部电影的优点和槽点吧。



