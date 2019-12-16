出品人郑恺、丁晶，导演韩博文，制片人王翎霁，美术指导王竞和摄影指导刘帆等强大的主创团队为电影保驾护航。
这是郑恺首次作为电影出品人并主演的电影，影片描述两位短跑运动员的不同状态，一个是面临中年危机的退役运动员，一个是寻找坚持跑下去动力的现役运动员，他们身处不同的人生赛道却面临同一个问题：停下还是超越？
实力阵容热血起跑 开启赛场与人生的极速超越
电影《极速超越》
讲述了一个梦想与现实中不断取舍的运动员的现状。从短跑运动员为切入点，对跑步的热爱与坚持，对自我的怀疑与抉择，对未来的迷茫与退缩，将运动员一路走来所经历的荣光与泪水展现出来。
让我们看到运动员们不仅有在领奖台上享受掌声与荣誉的一面，也有退役后在生活和事业中的无所适从和迷茫。影片对运动员真实生活的还原，跨越十年的时代缩影，以戏剧的方式讲述了男主角在迷茫中如何超越自己的故事，具有很大的现实意义。
作为出品人的郑恺在开机仪式上也表达了自己对电影的期待和主创团队的信心。据悉，电影中融合了喜剧、青春、怀旧、励志，运动等多种元素。《极速超越》
不仅把关注的焦点放在体育和运动上，更是以运动员的状态来展开对人生的思考。运动员终究会有退役的一天，每个人都会经历人生翻然转变的时刻，希望这个电影能让大家看到人生的缩影，当人生境遇发生变化，我们都可以继续极速超越。
据制片人王翎霁介绍，《极速超越》
既有亦燃亦热血的叙事风格，也会带领观众去探寻自己的人生。每个人都是身处跑道中的一员，在时光的交替中不停奔跑，无法停下也没有机会回头。但是终点线后等待着他们的，是重新回到赛场的欢呼掌声，还是现实生活的满目疮痍？这些疑问只待影片上映一探究竟。
郑恺首当电影出品人 体育大咖鼎力支持
《极速超越》
是郑恺首次担任电影出品人并且主演的电影，为了保证电影的品质，创作团队对剧本做了一次又一次的推敲打磨。作为体育题材的电影，对演员的要求极高，每一个演员都要具有专业运动员的身体素质和对短跑的足够了解，才能将短跑与人物命运紧密连接起来。因此郑恺提前半年就开始进行专业的短跑训练
，依据角色的需求来调整身体状态，从体态和技能上向专业运动员靠拢。
据悉，为了还原短跑运动员的真实训练状态，让演员的表演和短跑的姿势更加标准、准确，《极速超越》在演员郑恺的前期训练中邀请“中国飞人”苏炳添和“百米飞人”张培萌进行专业训练， 也邀请袁国强指导和梁嘉宏教练对片中演员进行全方位的技术指导。
正如导演韩博文所说：这是一部“非典型”体育题材的电影，每一个人都带着一定的目标去活着，有的人是大目标，有的人是小目标，这里面没有高下之分，贵贱之分，只要每个人在这个基础上，你用心去活着，用心地去战斗，这就好了，这就是我们的主旨。
值得一提的是，近来华语片掀起体育题材电影热潮，接下来我们将看到的体育片还有陈可辛执导的《中国女排》《李娜》
、已经聚焦亚洲首位奥运女子击剑冠军的影片《栾菊杰》。
编辑：SaSa