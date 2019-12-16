郑恺、李昀锐、张榕容、曹炳琨领衔主演，李晨、张蓝心特别主演《极速超越》开机，影片描述两位短跑运动员的不同状态。





出品人郑恺、丁晶，导演韩博文，制片人王翎霁，美术指导王竞和摄影指导刘帆等强大的主创团队为电影保驾护航。













这是郑恺首次作为电影出品人并主演的电影，影片描述两位短跑运动员的不同状态，一个是面临中年危机的退役运动员，一个是寻找坚持跑下去动力的现役运动员，他们身处不同的人生赛道却面临同一个问题：停下还是超越？





实力阵容热血起跑 开启赛场与人生的极速超越









让我们看到运动员们不仅有在领奖台上享受掌声与荣誉的一面，也有退役后在生活和事业中的无所适从和迷茫。影片对运动员真实生活的还原，跨越十年的时代缩影，以戏剧的方式讲述了男主角在迷茫中如何超越自己的故事，具有很大的现实意义。









郑恺首当电影出品人 体育大咖鼎力支持













正如导演韩博文所说：这是一部“非典型”体育题材的电影，每一个人都带着一定的目标去活着，有的人是大目标，有的人是小目标，这里面没有高下之分，贵贱之分，只要每个人在这个基础上，你用心去活着，用心地去战斗，这就好了，这就是我们的主旨。























编辑：SaSa