任素汐谈到：“我演的每一部戏，都试图把自己身上的大种子拿给角色，但是莫默要比其它我演的角色的种子更大，契合度更高。我希望成为一个像她一样的人，我愿意做我自己。”

首映现场，有观众表示，影片在放映到“你不是巨蟹座么？我上升白羊！”的诙谐桥段时，引得影厅内爆发出近一分钟的鼓掌喝彩，堪称电影喜剧名场面。面对影迷们对电影中各种包袱的肯定，主创们也纷纷揭秘幕后创作趣事。













任素汐谈到：“我演的每一部戏，都试图把自己身上的大种子拿给角色，但是莫默要比其它我演的角色的种子更大，契合度更高。我希望成为一个像她一样的人，我愿意做我自己。”

被现场观众誉为“心动男孩”的吴昱翰，也谈到形象塑造趣事：“我拍这部戏之前有问导演要不要减肥，导演说你舒服就行，自己也没注意。”然而拍完之后，摄影师却对吴昱翰嘱咐道：“减减肥吧要不，上镜是有点胖。”













被“千夫所指”的“渣男多多”刘迅谈到自己角色，也坦言：“多多就像个长不大的孩子，他什么都想要，好像人格分裂一样。他需要接受这样的挫折，让他迅速成长。”

被观众肯定的汤敏也表达了自己对于异乡爱情的看法：“要勇敢去追求爱情，更要勇敢地守住自己的底线，一人在外，底线永远陪伴着你。”

被问到是否会有《半个喜剧》的续集时，周申导演也给出了自己的创作看法：“《半个喜剧》是我和刘露对于现阶段生活的总结，如果下个阶段的生活有了新的总结，有可能就会拍出来续集，但这需要生活的重新积累。现阶段拍出这样的内容，是想告诉大家莫默的坚持，和孙同身上发生的转变是对的，我们仍然相信这是对的。如果我们有一天觉得错了，那再拍一部告诉大家错了。”

刘露导演也补充道：“我们俩活到40岁，就觉得电影里的观念是我们想表达的，肯定没有错的。也许我们50岁的时候发现世界不一样了，那我们再去想新的表达，但一定不会欺骗自己。”