网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

开心麻花《半个喜剧》解锁终极预告

任素汐等主创亮相深圳首映笑谈异乡爱情人生

2019-12-16 15:06:43 来源：Mtime时光网

任素汐谈到：“我演的每一部戏，都试图把自己身上的大种子拿给角色，但是莫默要比其它我演的角色的种子更大，契合度更高。我希望成为一个像她一样的人，我愿意做我自己。”
　　时光网讯   12月15日，开心麻花首部贺岁档电影《半个喜剧》坦诚相爱六城首映来到第四站城市——深圳。与此同时，影片发布终极预告，当家庭优渥的本地人与努力打拼的异乡人相爱，一部2019年的社畜爱情寓言由此展开。
 
　　首映现场，有观众表示，影片在放映到“你不是巨蟹座么？我上升白羊！”的诙谐桥段时，引得影厅内爆发出近一分钟的鼓掌喝彩，堪称电影喜剧名场面。面对影迷们对电影中各种包袱的肯定，主创们也纷纷揭秘幕后创作趣事。




　　任素汐谈到：“我演的每一部戏，都试图把自己身上的大种子拿给角色，但是莫默要比其它我演的角色的种子更大，契合度更高。我希望成为一个像她一样的人，我愿意做我自己。”
 
　　被现场观众誉为“心动男孩”的吴昱翰，也谈到形象塑造趣事：“我拍这部戏之前有问导演要不要减肥，导演说你舒服就行，自己也没注意。”然而拍完之后，摄影师却对吴昱翰嘱咐道：“减减肥吧要不，上镜是有点胖。”
 




　　被“千夫所指”的“渣男多多”刘迅谈到自己角色，也坦言：“多多就像个长不大的孩子，他什么都想要，好像人格分裂一样。他需要接受这样的挫折，让他迅速成长。”
 
　　被观众肯定的汤敏也表达了自己对于异乡爱情的看法：“要勇敢去追求爱情，更要勇敢地守住自己的底线，一人在外，底线永远陪伴着你。”
 
　　被问到是否会有《半个喜剧》的续集时，周申导演也给出了自己的创作看法：“《半个喜剧》是我和刘露对于现阶段生活的总结，如果下个阶段的生活有了新的总结，有可能就会拍出来续集，但这需要生活的重新积累。现阶段拍出这样的内容，是想告诉大家莫默的坚持，和孙同身上发生的转变是对的，我们仍然相信这是对的。如果我们有一天觉得错了，那再拍一部告诉大家错了。”
 
　　刘露导演也补充道：“我们俩活到40岁，就觉得电影里的观念是我们想表达的，肯定没有错的。也许我们50岁的时候发现世界不一样了，那我们再去想新的表达，但一定不会欺骗自己。”

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 半个喜剧
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

半个喜剧

半个喜剧 (2019)

0.0

导演：周申

主演：任素汐 吴昱翰

在线播放

会员评论 (6)

发表

本周热读

1

时尚教主再出发！LadyGaga曝新写真

进入赛博朋克世界 化身机械义体人

7
LadyGaga的新专辑也将要推出啦。
2

"战狼2""流浪地球"等将重返大银幕!

5部中外影片公益发行上映 分账100%归院线

5
《中国合伙人》《狼图腾》《战狼2》《流浪地球》，与黎..
3

《神奇女侠2》曝一大波超清无水印剧照

传言直接走流媒体？ 官方确认先上院线

13
《神奇女侠》片方强调一部如此宏达的电影，必须在影院上..
4

春风满面！“大本”携新女友出街

镜头前举止亲昵 怀中狗狗抢镜

16
两人心情大好，面对镜头笑容满面。
5

新任“邦女郎”安娜·德·阿玛斯写真

好莱坞新一代花旦 目前正与“大本”恋爱中

10
安娜是一位来自古巴的演员，毕业于哈瓦那国家戏剧学校。

查看更多