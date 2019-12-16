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《紧急救援》曝新短片致敬“海上守护神”

林超贤彭于晏再次合作 《人民日报》点赞救捞人

2019-12-16 15:17:04 来源：Mtime时光网

《人民日报》发布“万幸有你”特别短片，希望大众通过这段视频了解中国救捞。
 　　时光网讯  《紧急救援》“万幸有你”特别短片发布。由海上救援的真实画面和电影《紧急救援》的场景共同组成。据悉，林超贤执导、梁凤英监制的电影《紧急救援》取材自真实救援事件，是华语电影首次涉猎海上救援题材，将于2020年大年初一正式上映。
 
　　自1951年8月24日中国救捞系统成立以来，救捞人始终以拯救生命为己任，共救助遇险人员8万名以上，遇险船舶5000多艘，称得上当之无愧的“海上守护神”。近日，《人民日报》发布“万幸有你”特别短片，希望大众通过这段视频了解中国救捞。



　　电影《紧急救援》是华语首部海上救援题材影片，在此之前大众对“中国救捞人”这个群体知之甚少。同时这也是导演林超贤拍摄《紧急救援》的初衷，“这些人面对那么可怕的大自然力量出去救人，让我觉得他们随时都会没命，非常敬佩。”
 
　　“把生的希望送给别人，把死的危险留给自己。”无论是影片内还是现实中，这句话每个中国救捞人都熟记于心。但事实上，《紧急救援》想要展现的不光是救捞员赴汤蹈火、劈波斩浪的勇气，还想告诉观众：无所不能的守护神也不过是普通人。在他们身后，不仅背负了家人的担忧和期盼，还要克服内心的恐惧与压力。



　　为了记录最真实的救捞人形象，林超贤带领所有演员竭尽全力，每一场戏都要演员“来真的”。
 
　　首次饰演救捞员的彭于晏直言“被吓到”，在拍摄客机海面迫降的场面时，剧组将真飞机放在海面上，镜头一开拍，水就快速涌进机舱。演员们要一边在拥挤的空间里实施救援任务，一边看着海水慢慢淹没机舱，彭于晏感慨：“真的有被吓到。原来救捞人的生命随时可能牺牲，这是一件伟大的事情。”
 
　　导演林超贤真实还原了救捞人所要面对的种种危机，让演员们感受到救捞职业的伟大，王彦霖说：“当救援人员出任务时就是无私的。”辛芷蕾则认为：“把别人的生命看的比自己的生命更重要，这群人值得尊敬。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 紧急救援
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紧急救援

紧急救援 (2020)

0.0

导演：林超贤

主演：彭于晏 王彦霖

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