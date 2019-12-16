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"小妇人"入选"好莱坞报道者"年度十佳

乔与妈妈走心交流 新发布片段金句频出

2019-12-16 16:09:03 来源：Mtime时光网

《小妇人》发布了一段新“母女交心”片段，乔和妈妈马奇太太两个人间温馨亲密。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品、格蕾塔·葛韦格改编并执导的电影《小妇人》入选《好莱坞报道者》年度十佳影片榜单，并曝光一支全新电影片段。片段中马奇家二姐乔（西尔莎·罗南 饰）与她妈妈马奇太太（劳拉·邓恩 饰）走心交流，金句频出。影片讲述在美国南北战争时期，马奇家四姐妹追求爱与自由的故事，将于12月25日圣诞节登陆北美院线，已确定引进国内，敬请期待！


罗南带着帽子在出版社
 
　　《小妇人》此前就已经入围了《纽约时报》《帝国》《时代周刊》等多家国外权威媒体的年度佳片榜单，这次入围著名电影媒体《好莱坞报道者》的2019年度最佳影片榜单，更为影片增添了强有力的品质保证。《好莱坞报道者》的首席影评人托德·麦卡锡将《小妇人》列为自己的年度十佳。


妈妈耐心的望着窗外

　　他的十佳中还不乏《好莱坞往事》《爱尔兰人》这样的热门佳作，也印证了《小妇人》的超高品质。 “（导演）对如何给这个经典故事赋予现代感有着准确的判断”、“格蕾塔让你瞬间被这些角色吸引，并难以忘怀”……托德毫不吝啬对该片的溢美之词。


妈妈与乔促膝长谈
 
　　而托德的花式称赞并非夸张，从今天最新发布的片段中便可领略影片的高品质。乔和妈妈在屋子暗黄的光线下相依而坐，母女间温馨亲密的感觉呼之欲出，但两人黯然的表情又为这段温馨时刻平添了一丝哀伤。乔向妈妈袒露心声，说自己头脑发热时会变得野蛮，并乐于伤害他人。只一句话便点明，乔对自己假小子般冲动的性格特点心知肚明。


四姐妹紧紧拥抱
 
　　但妈妈的一句“你让我想起了我自己” 、“我这一辈子几乎没有一天是不生气的”让乔倍感震惊，因为在她印象中妈妈从没发过火。而母女二人如此亲密坦诚的对话，也侧面体现出马奇四姐妹之所以给人带来温暖和力量，最大的功臣其实是她们的母亲。此外，马奇太太关于生活和人性的金句频出，“我试着不让怒火战胜我”、“人不该压抑自己崇高的天性”也引人深思。


四姐妹少女时期沙滩亮相
 
　　在片段中，除了已凭该片获金球奖最佳女主提名的西尔莎·罗南，饰演妈妈的老牌实力演员劳拉·邓恩也值得称道。她凭《小妇人》中的出色表演获第85届纽约影评人协会奖最佳女配角奖。她在片段中的表演细腻自然，举手投足间生动地塑造了一位坚强慈爱、懂得如何教育孩子的好母亲形象。而片段中多数时候她的脸都是被光线照得更亮的，暗示她是这场戏的主导者。
 

送审海报

　　除了西尔莎·罗南（《伯德小姐》）和劳拉·邓恩（《婚姻故事》），影片演员还包括好莱坞当红新星“甜茶”提莫西·查拉梅《请以你的名字呼唤我》）、凭《哈利波特》系列火遍全球的艾玛·沃森、加盟《黑寡妇》的实力女星佛罗伦斯·珀、在美剧《利器》中演技炸裂的新人伊莱扎·斯坎伦、有“奖项收割机”美称的老戏骨“梅姨”梅丽尔·斯特里普《铁娘子》）等。

　　豪华阵容堪称神仙打架，“有生之年”系列。影片目前已获4个奖项和31项提名，极为有望冲击包括最佳影片在内的奥斯卡多个奖项。
 
　　由新晋奥斯卡奖提名女导演格蕾塔·葛韦格（《伯德小姐》）编导的冲奥口碑佳片《小妇人》已北美定档圣诞节12月25日温暖上映，一个历久弥新的经典爱情和成长故事即将上演。影片已确定引进内地，令人无比期待！

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 小妇人 索尼 好莱坞报道者
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