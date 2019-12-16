

罗南带着帽子在出版社

《小妇人》此前就已经入围了《纽约时报》《帝国》《时代周刊》等多家国外权威媒体的年度佳片榜单，这次入围著名电影媒体《好莱坞报道者》的2019年度最佳影片榜单，更为影片增添了强有力的品质保证。《好莱坞报道者》的首席影评人托德·麦卡锡将《小妇人》列为自己的年度十佳。







妈妈耐心的望着窗外











妈妈与乔促膝长谈

而托德的花式称赞并非夸张，从今天最新发布的片段中便可领略影片的高品质。乔和妈妈在屋子暗黄的光线下相依而坐，母女间温馨亲密的感觉呼之欲出，但两人黯然的表情又为这段温馨时刻平添了一丝哀伤。乔向妈妈袒露心声，说自己头脑发热时会变得野蛮，并乐于伤害他人。只一句话便点明，乔对自己假小子般冲动的性格特点心知肚明。







四姐妹紧紧拥抱

但妈妈的一句“你让我想起了我自己” 、“我这一辈子几乎没有一天是不生气的”让乔倍感震惊，因为在她印象中妈妈从没发过火。而母女二人如此亲密坦诚的对话，也侧面体现出马奇四姐妹之所以给人带来温暖和力量，最大的功臣其实是她们的母亲。此外，马奇太太关于生活和人性的金句频出，“我试着不让怒火战胜我”、“人不该压抑自己崇高的天性”也引人深思。







四姐妹少女时期沙滩亮相

在片段中，除了已凭该片获金球奖最佳女主提名的西尔莎·罗南，饰演妈妈的老牌实力演员劳拉·邓恩也值得称道。她凭《小妇人》中的出色表演获第85届纽约影评人协会奖最佳女配角奖。她在片段中的表演细腻自然，举手投足间生动地塑造了一位坚强慈爱、懂得如何教育孩子的好母亲形象。而片段中多数时候她的脸都是被光线照得更亮的，暗示她是这场戏的主导者。





豪华阵容堪称神仙打架，“有生之年”系列。影片目前已获4个奖项和31项提名，极为有望冲击包括最佳影片在内的奥斯卡多个奖项。

由新晋奥斯卡奖提名女导演格蕾塔·葛韦格（《伯德小姐》）编导的冲奥口碑佳片《小妇人》已北美定档圣诞节12月25日温暖上映，一个历久弥新的经典爱情和成长故事即将上演。影片已确定引进内地，令人无比期待！