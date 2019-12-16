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章家瑞"白色婚礼"获好莱坞国际电影节大奖

何晟铭摘国际影帝 有望2020年内地公映

2019-12-16 16:06:41 来源：Mtime时光网

章家瑞执导，何晟铭、柳岩主演的电影《白色婚礼》获得美国好莱坞国际电影节杰出外语片奖。
       华语电影传来捷报！在12月13日洛杉矶举行的美国好莱坞国际电影节金影奖（GFA）上，第六代导演章家瑞执导，何晟铭柳岩李易祥卢杉主演的电影《白色婚礼》一举拿下杰出外语片奖，主演何晟铭获得最佳男主角奖！这也是本届电影节唯一一部入选长片电影奖项的中国影片。
                                                                        

       美国好莱坞国际电影节金影奖（GFA）由美国好莱坞组委会主办，美国演员工会、美国导演工会、好莱坞八大影业公司共同协办，旨在搭建起与世界电影艺术思想、创作理念、资源互动的平台，自2014年至今已经举办了4届。

　　今年9月份以来，共有来自五大洲45个国家和地区的428部电影报名参赛，角逐电影节最高荣誉“金影奖”。华语电影《白色婚礼》通过官方评选，成为了最后的赢家，证明了导演的高超实力和电影的过硬质量。
                                                                     
 
       章家瑞是第六代导演的代表人物之一。2002年，由他执导的青春片《婼玛的十七岁》获得了法国卡普巡回电影节最佳影片金奖。此后他执导了多部脍炙人口的佳作，比如《花腰新娘》《芳香之旅》《红河》等。2006年，《芳香之旅》获得A类电影节开罗国际电影节最佳影片金字塔奖、最佳男女主角三项大奖；2010年，凭借悬疑片《迷城》，他获得了第13届上海国际电影节传媒大奖最佳导演奖。如今享誉国内外的章导，以新作《白色婚礼》得到国际电影节的嘉奖，可以说是在从影履历上再次写下了浓墨重彩的一笔。
                                                               
 
       何晟铭从歌手转型为演员，曾出演《美人心计》、《宫锁心玉》等多部收视口碑俱佳的电视剧，并获得中国金鹰电视艺术节观众最喜爱的电视剧男演员奖。《白色婚礼》是他转战大银幕的重要作品，在片中他饰演一个在农村出生、在城市打拼奋斗的青年二山，但是为了成功不择手段，并与两个女人有复杂的情感纠葛。

       何晟铭在接受媒体采访时说，以往拍摄电视剧时都是自己来完成角色，但这次《白色婚礼》中的二山一角，需要表现出从一个人到一只“狼”的转变，跨度和难度都很大，因此他认为这是他与导演共同创作的角色。
                                                                 

       电影《白色婚礼》由章家瑞编剧并执导，李海鹏监制并担任总制片人，何晟铭、柳岩、李易祥、卢杉主演，讲述了一对出生于农村的兄弟，在一次偶然事故后，各自在城市和乡村的不同环境中追求、摸索、迷失的故事。

       据了解，《白色婚礼》有望2020年在影院上映，敬请期待。
                                                          

   编辑：sasa

关键词： 章家瑞 何晟铭 柳岩 奖项
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导演：章家瑞

主演：何晟铭 卢杉

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