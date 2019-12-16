章家瑞执导，何晟铭、柳岩主演的电影《白色婚礼》获得美国好莱坞国际电影节杰出外语片奖。





美国好莱坞国际电影节金影奖（GFA）由美国好莱坞组委会主办，美国演员工会、美国导演工会、好莱坞八大影业公司共同协办，旨在搭建起与世界电影艺术思想、创作理念、资源互动的平台，自2014年至今已经举办了4届。













何晟铭从歌手转型为演员，曾出演《美人心计》、《宫锁心玉》等多部收视口碑俱佳的电视剧，并获得中国金鹰电视艺术节观众最喜爱的电视剧男演员奖。《白色婚礼》是他转战大银幕的重要作品，在片中他饰演一个在农村出生、在城市打拼奋斗的青年二山，但是为了成功不择手段，并与两个女人有复杂的情感纠葛。





何晟铭在接受媒体采访时说，以往拍摄电视剧时都是自己来完成角色，但这次《白色婚礼》中的二山一角，需要表现出从一个人到一只“狼”的转变，跨度和难度都很大，因此他认为这是他与导演共同创作的角色。









电影《白色婚礼》由章家瑞编剧并执导，李海鹏监制并担任总制片人，何晟铭、柳岩、李易祥、卢杉主演，讲述了一对出生于农村的兄弟，在一次偶然事故后，各自在城市和乡村的不同环境中追求、摸索、迷失的故事。







