《星球大战：天行者崛起》今日发布中国独家海报，蕾伊与凯洛·伦狭路相逢，展开宿命的最终对决。





影史王者强势再临 千万影迷翘首以待









除了领先全球的票房和奖项表现之外，《星球大战》中横跨浩瀚宇宙的善恶对决，对全球数以千万计的影迷有着无与伦比的意义，《星球大战：天行者崛起》自然引爆全球影迷和星战迷的无限期待。本片在北美预售开启后也激发了影迷购票热情，在票务网站Atom Tickets上更创下开售一小时票房纪录，甚至超过了今年势不可挡的《复仇者联盟4：终局之战》！





正邪决战一触即发 银河战役震撼视听





中国定档预告 《星球大战：天行者崛起》即将见证原力光明面和黑暗面的终极一役，自2015年的《星球大战: 原力觉醒》以来，蕾伊和抵抗军经历了捣毁弑星者基地、寻找天行者、星际逃亡等等的考验，虽然经历不少挫败，但越战越勇；另一边，凯洛·伦在《星球大战：最后的绝地武士》中成为第一军团的全新领袖，整顿空前强大的队伍，目标统一整个星系。





而为了在大银幕上呈现这场决定银河命运的终极决战，擅长构建宏大格局的导演J.J.艾布拉姆斯再次集结卢卡斯影业的行业顶尖团队，打造气势恢宏、波澜壮阔的史诗巨制——浩瀚星空中一望无际的庞大战队，怒海惊涛里至死方休的光剑对决，歼星巨舰上一往无前的致命冲锋……定夺银河命运的终局之战一触即发，天行者传奇即将终结，但《星球大战》中永不放弃，追求冒险精神将星火相传。





蕾伊身份终将揭晓 凯洛·伦迎来神秘变数





正义和邪恶的对决，是《星球大战》系列永恒的精神内核，而在《星球大战：天行者崛起》中，蕾伊与凯洛·伦各自成为光明与黑暗势力的核心。在今日公布的中国独家海报中，蕾伊与凯洛·伦狭路相逢，展开宿命的最终对决。





原力光明面的蕾伊已经逐渐接过了卢克·天行者的衣钵，成长为独当一面的绝地武士，但是蕾伊的身世始终是一个迷。她究竟为何拥有超强原力，在预告片中惊鸿一瞥的“黑暗面蕾伊”又是否会成真，而这与她的真实身份又有什么千丝万缕的联系？





而在原力的黑暗面，凯洛·伦成为了第一军团的全新领袖，整顿空前强大的队伍，目标统一整个星系。然而，作为莱娅的儿子，凯洛·伦似乎仍然在在光明面和黑暗面之间摇摆不定，究竟何去何从，也始终悬而未决。除了凯洛·伦和第一军团之外，神秘现身的原力黑暗面西斯大帝帕尔帕廷，又给这场善恶决战带来了不可预知的变数。





《星球大战：天行者崛起》由J.J.艾布拉姆斯执导，打造气势恢宏的银河自由之战。本片由凯莉·费雪，马克·哈米尔，亚当·德赖弗，黛茜·雷德利，约翰·波耶加，奥斯卡·伊萨克等群星领衔主演，将于12月18日晚7点起，以3D、IMAX 3D、中国巨幕、杜比影院等格式登陆内地大银幕。