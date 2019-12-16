影片中四季一轮回，实际拍摄却经历了五个四季轮回！苍鹭将鸟巢搭建于悬崖峭壁之上，拍摄难度非常大，孙宁导演带领拍摄团队在《鹭世界》开拍的第一年甚至都没有拍摄到有价值的素材





先导预告片 纪录片导演孙宁继表现三门峡野生鸟类纪录片《大天鹅》后，用五年时间潜心记录、耐心等待，终于拍摄出精彩的《鹭世界》。





此次公布的预告片将主角苍鹭“泽一”从孵化破壳，到振翅出巢，到独立捕鱼，到度过严冬，再到春回大地后的择偶繁衍后代做了简短的集锦。大自然完成了一年四季的轮回，生命完成了出生到繁衍的延续，《鹭世界》则把这一切浓缩在了87分钟内，每一帧都是深情凝视，每一秒都在关切思考。





然而，影片中四季一轮回，实际拍摄却经历了五个四季轮回！苍鹭将鸟巢搭建于悬崖峭壁之上，拍摄难度非常大，孙宁导演带领拍摄团队在《鹭世界》开拍的第一年甚至都没有拍摄到有价值的素材。必胜的信念和相互鼓励扶持，让团队坚持了下来，并且一坚持就是五年之久。每次拍到好的故事和画面，团队成员都会兴奋好几天，幸福感和成就感默默积累，最终成为了即将公映的《鹭世界》。据悉，影片首次采用了全景声技术，这在中国自然类电影中尚属首次。届时，观众将在影院感受到震撼的视听效果。





导演孙宁谈及《鹭世界》创作初衷时表示，早在拍摄纪录片《大天鹅》的2014年苍鹭就曾夺去导演的注意力。当时拍摄大天鹅栖息地附近的一些伴生鸟，苍鹭则是最有个性的一种。它最大的特点是特别有耐心，为了捕到一条鱼，苍鹭会待在一个地方五、六个小时，不愧有“老等“的绰号。而此次在《鹭世界》中，苍鹭从《大天鹅》里的伴生鸟一跃成为电影主角，相信会有意想不到的精彩故事呈现。











据悉，影片除了主要对苍鹭的生存状态有全面展示之外，对共生在黄河中游的其他共生鸟类也有不同程度的呈现，包括耳熟能详的白鹭和喜鹊，也包括了大众不够熟悉的鸟类物种如金眶鸻、白鹡鸰、戴胜等，这是中国乃至全球首次大银幕直观全面地呈现出黄河中游湿地鸟类的生存状态，可谓“区域鸟类生存全图鉴“！





《鹭世界》由河南广播电视台、北京中忆良品文化传媒有限公司、三门峡广播电视台、河南良品文化传媒有限公司共同出品。2020年元旦，苍鹭“泽一”一家将与其他鸟类伙伴一同现身大银幕，诠释生命、成长、耐心与爱的故事，相信会不负观众期待。

编辑：汀