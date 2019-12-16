过去12个小时，大事真不少，时光网为你独家甄选
01.《南方车站》票房2亿胡歌剃了个寸头
截至12月15日20时，由刁亦男执导，胡歌、桂纶镁领衔主演，廖凡、万茜特别出演，奇道主演的电影《南方车站的聚会》累计票房近2亿，刷新导演刁亦男柏林金熊获奖前作《白日焰火》的内地总票房，影片举办“After Party”特别路演，胡歌以寸头形象亮相，谈及新发型，原来是他跟朋友打赌“票房过两亿就剃寸头”。
02.徐峥《囧妈》揭晓主演“囧妈”扮演者
徐峥
“囧系列”最新力作《囧妈》
发布“宝藏妈妈的囧途”特辑，正式官宣黄梅莹
为“囧妈”本人扮演者，“囧妈”一角终于曝光。
黄梅莹曾出演《渴望》、《金粉世家》等耳熟能详的影视作品，特辑中，黄梅莹所饰演的“囧妈”卢小花与徐峥就是否去莫斯科演出一事争执不休，笑料百出。轮番投喂、金句不断的囧理论、另类的囧脑洞，让徐峥也难以招架。
03.宠妻狂魔再营业！周杰伦《天火》MV曝光
电影《天火》
今日发布了主题歌《我是如此相信》MV，歌曲由方文山
作词、周杰伦
作曲并演唱。MV中不仅呈现电影画面，更有周杰伦及其乐队出镜。影片正在全国热映中，上映4日票房已突破1.3亿。
《天火》讲述了一场突如其来的火山爆发，让美丽的度假胜地天火岛瞬间进入“逃生模式”，面对这场突如其来的生死危局，地质学家李文涛（王学圻饰）、其女李晓梦（昆凌饰）等人展开了一场分秒必争、险象环生的自救与他救的故事。
《壮志凌云：独行侠》
发布正式预告！阿汤哥帅气回归！预告中阿汤哥大秀飞行技术，酷炫天空场面另人大饱眼福。汤姆·克鲁斯
将在这部期待已久的1986年《壮志凌云》
续集中，继续饰演Pete “Maverick” Mitchell一角。
02.史皇荷兰弟联手！《变身特工》中国定档
由中影/华夏发行，迪士尼影业全球呈现，20世纪福斯旗下蓝天工作室出品的动作冒险电影《变身特工》
今日宣布将于2020年1月3日在国内公映。《冰川时代》
系列金牌工作室再推原创力作，“史皇”威尔·史密斯联袂“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德，带领观众踏上一场未来感十足的特工冒险，酷炫迈入2020年。
03.连蜘蛛侠荷兰弟都来逼问"星战9"剧透
事实上，这些演员都是主演过迪士尼旗下电影、剧集，或者和黛西·雷德利有过合作的。譬如汤姆·赫兰德不仅演出了《蜘蛛侠：英雄远征》
，还和黛茜·雷德利合作过电影《混沌漫步》
（至今未上映）。
04，梅尔吉布森&西恩潘《教授与疯子》定档平安夜
影片由新锐导演法尔哈德·撒夫尼亚执导，取材自真人真事，讲述一位教授和一个疯子编纂出人类历史上最早的英语大词典《牛津英语字典》的奇人奇事。定档预告和海报中，梅尔·吉布森、西恩·潘两大好莱坞实力男演员首次同框。
０5.强森主演"为家而战"定档明年1月10日
由斯戴芬·莫昌特
编剧、执导的电影《为家而战》
定档2020年1月10日，该片也是由道恩·强森
担任监制，并本色出演的一部女性励志剧情片，讲述了出身于摔跤家族的少女佩奇，在偶像道恩·强森帮助下挑战自我、实现梦想的热血故事。《为家而战》
北美上映后便获得了烂番茄新鲜度最高93%的好评。
06.《小妇人》曝光全新电影片段
由美国哥伦比亚影片公司出品、格蕾塔·葛韦格
改编并执导的电影《小妇人》
入选《好莱坞报道者》年度十佳影片榜单，并曝光一支全新电影片段。片段中马奇家二姐乔（西尔莎·罗南
饰）与她妈妈马奇太太（劳拉·邓恩
饰）走心交流，金句频出。影片讲述在美国南北战争时期，马奇家四姐妹追求爱与自由的故事，将于12月25日圣诞节登陆北美院线，已确定引进国内。
07.安妮海瑟薇&马修麦康纳《惊涛迷局》曝关系海报
此次是安妮·海瑟薇与马修·麦康纳两人继2014年电影《星际穿越》
后时隔5年迎来的第二次大银幕合作，《惊涛迷局》讲述了马修·麦康纳饰演的“硬汉船长”与安妮·海瑟薇饰演的双面“致命女人”之间的一个关于真相与救赎的充满悬疑、科幻、犯罪元素的故事。