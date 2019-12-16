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01.《南方车站》票房2亿胡歌剃了个寸头











截至12月15日20时，由刁亦男执导，胡歌、桂纶镁领衔主演，廖凡、万茜特别出演，奇道主演的电影《南方车站的聚会》累计票房近2亿，刷新导演刁亦男柏林金熊获奖前作《白日焰火》的内地总票房，影片举办“After Party”特别路演，胡歌以寸头形象亮相，谈及新发型，原来是他跟朋友打赌“票房过两亿就剃寸头”。





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03.宠妻狂魔再营业！周杰伦《天火》MV曝光









《天火》讲述了一场突如其来的火山爆发，让美丽的度假胜地天火岛瞬间进入“逃生模式”，面对这场突如其来的生死危局，地质学家李文涛（王学圻饰）、其女李晓梦（昆凌饰）等人展开了一场分秒必争、险象环生的自救与他救的故事。





















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06.《小妇人》曝光全新电影片段







