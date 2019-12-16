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韦恩斯坦：我为女性电影立过功！

一年多来首次接受采访 不谈诉讼谈成就

2019-12-16 20:48:22 来源：Mtime时光网

韦恩斯坦在采访中谈到，大约30年前，他参与了很多女性导演执导或关于女性的电影，比其他任何好莱坞制片人都要多。他还强调那时女性电影远没有现在这么流行，他是这个领域的开拓者。


      时光网讯 日前，一年多都没接受过采访的好莱坞制片人大佬哈维·韦恩斯坦忽然接受了《纽约邮报》的采访。不过韦恩斯坦对围绕他的性侵、性骚扰的指控只字未提，倒是提起了自己为女性电影立下的汗马功劳。他还表示现在大家把这些功劳从他身上剥离开是很不公平的。

      韦恩斯坦在采访中谈到，大约30年前，他参与制作了很多女性导演执导或关于女性的电影，比其他任何好莱坞制片人都要多。他还强调那时女性电影远没有现在这么流行，他是这个领域的开拓者。

      另外，哈维·韦恩斯坦还提到了自己在公益事业方面的一些贡献。他强调自己在白手起家后，没有忘记回馈社会。

      对于哈维·韦恩斯坦“不要忘记他的功劳”的说法，多位曾指控过她性侵或性骚扰的女性发表联合声明，称他确实不会被忘记，他会以一个性掠夺者和不知悔改的施虐者的身份被社会牢记。

      接受采访时，韦恩斯坦正在医院休养，今年8月他在一场车祸中受了腰伤，并做了手术。有人称他在装病博同情，韦恩斯坦在采访中斥责了这种说法。

      据悉，韦恩斯坦的官司下月就将开庭。

      2017年秋天开始，包括《纽约时报》在内的多家媒体发布长文报道揭露哈维·韦恩斯坦这些年来对女性员工进行性骚扰和猥亵的行为，几十名女明星出来揭露韦恩斯坦曾经的恶行，由此引发Me too运动。

   编辑：羊羊

关键词： 哈维·韦恩斯坦
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哈维·韦恩斯坦

哈维·韦恩斯坦

Harvey Weinstein

职业：制作人 | 演员

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