韦恩斯坦在采访中谈到，大约30年前，他参与了很多女性导演执导或关于女性的电影，比其他任何好莱坞制片人都要多。他还强调那时女性电影远没有现在这么流行，他是这个领域的开拓者。











韦恩斯坦在采访中谈到，大约30年前，他参与制作了很多女性导演执导或关于女性的电影，比其他任何好莱坞制片人都要多。他还强调那时女性电影远没有现在这么流行，他是这个领域的开拓者。





另外，哈维·韦恩斯坦还提到了自己在公益事业方面的一些贡献。他强调自己在白手起家后，没有忘记回馈社会。





对于哈维·韦恩斯坦“不要忘记他的功劳”的说法，多位曾指控过她性侵或性骚扰的女性发表联合声明，称他确实不会被忘记，他会以一个性掠夺者和不知悔改的施虐者的身份被社会牢记。





接受采访时，韦恩斯坦正在医院休养，今年8月他在一场车祸中受了腰伤，并做了手术。有人称他在装病博同情，韦恩斯坦在采访中斥责了这种说法。





据悉，韦恩斯坦的官司下月就将开庭。





2017年秋天开始，包括《纽约时报》在内的多家媒体发布长文报道揭露哈维·韦恩斯坦这些年来对女性员工进行性骚扰和猥亵的行为，几十名女明星出来揭露韦恩斯坦曾经的恶行，由此引发Me too运动。