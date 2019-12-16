2019-12-16 22:25:53 来源：Mtime时光网
编辑：z
导演：约瑟夫·科辛斯基
主演：汤姆·克鲁斯
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Tom Cruise
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Val Kilmer
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遇见幸福2036
2019-12-20 20:22
阿汤哥在碟中谍里开飞机开上瘾了，于是干脆拍了一部开飞机的电影
风舞影
2019-12-20 19:58
F35B或C呢？别拿虫子糊弄人啊！当年的F14可是颜值战力都一等一的 属于当时最先进的战机之一，这次海军不给力啊 居然不舍得拿出肥电哪怕秀一下也好啊 最后出现的奇怪战机又是什么鬼
ID十年
2019-12-20 18:29
推油门拍出了赛车挂档的效果，开飞机像赛车
一日重生
2019-12-20 08:18
美军征兵广告成功登陆内地院线？？？？？
电影放映员1982
2019-12-19 09:04
美国秀实力的征兵宣传片，应该拿不到龙标吧
晨钟暮鼓10082019-12-21 11:45
腾讯影业投资方之一
晨风udnI38
2019-12-18 15:42
两个主演是2000年奥斯卡最佳美丽心灵里的
一个是美剧超级战舰里的政委
导演13年的遗落战境不很错，所以这部还是很期待的
我爱韦木木
2019-12-18 00:00
阿汤哥！越老越有味道！这才叫电影！！！
chinaeastwood
2019-12-17 23:43
这片子放以前还是很爽的！不知道片中会不会有假想敌，第一部是冷战时的苏联。如果假想敌还是俄罗斯，希望不要用其他飞机代替。要是中国，不知道会不会过审。但愿不要搞个什么国际恐怖组织之类的。
chinaeastwood2019-12-17 23:45
飞机的镜头还是很带感，久违的实机拍摄，IMAX版应该会不错。
费林尤金2019-12-18 11:28
腾讯注资，大概率不会出现中国
费林尤金
2019-12-17 23:22
超级大黄蜂颜值属于1梯队，但个人还是更喜欢F14雄猫更硬朗的造型。最后那个是sr72吗，还没研制出吧？
RosenBob2019-12-18 21:22
那个是电影里特意出现的科幻战机吧
IMAX-让梦想更真实
2019-12-17 21:28
带感啊！！！
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