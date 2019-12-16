阿汤哥状态还是那么好！电影将于明年夏季上映，坐等内地定档！



影片海报







阿汤哥状态还是那么棒







传奇人物化身教官 传奇人物化身教官







一言不合就开打，人物关系引发猜想 一言不合就开打，人物关系引发猜想





这部34后的系列回归之作，当然也不忘致敬上部，此款预告中也可见多处呼应细节，包括骑摩托炸街的名场面，以及赤裸上身沙滩打球等等。





换成了打橄榄球





















