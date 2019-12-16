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阿汤哥"壮志凌云2"曝中字正式预告

化身铁面教官与学员干架！多处细节呼应首部

2019-12-16 22:25:53 来源：Mtime时光网

阿汤哥状态还是那么好！电影将于明年夏季上映，坐等内地定档！

影片海报

　　时光网讯　《壮志凌云：独行侠》今晚发布首支中字正式预告，汤姆·克鲁斯帅气回归化身铁面教官。面对笑嘻嘻的学员，铁面教官丝毫不手软，直接在空中上演“二对一干架” 惊险一幕“教育”学员，各种炫技场面看起来无比炸裂。

阿汤哥状态还是那么棒


传奇人物化身教官


一言不合就开打，人物关系引发猜想

　　这部34后的系列回归之作，当然也不忘致敬上部，此款预告中也可见多处呼应细节，包括骑摩托炸街的名场面，以及赤裸上身沙滩打球等等。

换成了打橄榄球


载着詹妮弗·康纳利浪漫飙车



     影片由约瑟夫·科辛斯基执导，除了阿汤哥外，还有方·基默詹妮弗·康纳利乔·哈姆艾德·哈里斯等人出演。

　　《壮志凌云2》将于2020年6月26日全美公映。内地上映日期待定。

   编辑：z

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关键词： 汤姆克鲁斯 壮志凌云2
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