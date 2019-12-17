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时光早报:叶问4没改档 哪吒没进奥斯卡

Hulu拍环保小将纪录片 昆汀不想导星际迷航

2019-12-17 07:55:42 来源：Mtime时光网

来看看今天的时光早报，今天的新闻还都挺重磅的。

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《叶问4》没改档依然周五上映



　　叶伟信执导、甄子丹监制并主演的“叶问”系列终结篇《叶问4：完结篇》，原定本周五12月20日公映（与《星球大战：天行者崛起》同期），突然改档至明年1月1日，片方发布了改档海报。网传这一改档举措，有可能是为了躲避裸宣发空降的《八佰》（如《少年的你》），具体消息还请等待官宣。

　　最新更新消息：《叶问4》未改档，依然是本周五12月20日公映。
02. 《哪吒》未入选奥斯卡“最佳国际电影”决选名单



　　奥斯卡组委会今日公布了10部入选奥斯卡“最佳国际电影”（原“最佳外语片”）决选名单的影片，代表中国申奥的《哪吒之魔童降世》并未入选。接下来，学院所有部门成员都有资格投票，从这10部电影中挑出5部，最终获得提名，1月13日公布。以往这个过程只由一小撮重量级电影人选出，今年改变了规则，更加民主和大众化。决选名单：

　　《寄生虫》，韩国
　　《痛苦与荣耀》，西班牙　
　　《悲惨世界》，法国
　　《被涂污的鸟》，捷克
　　《高个儿》，俄罗斯
　　《大西洋》，塞内加尔
　　《真相与争议》，爱沙尼亚
　　《那些曾经》，匈牙利
　　《蜂蜜之地》，北马其顿
　　《基督圣体》，波兰

01. Hulu打造瑞典“环保小将”纪录片



　　迪士尼控股的流媒体平台Hulu，目前正在为瑞典“环保小将”格蕾塔·桑伯格打造纪录片，暂定名《格蕾塔》，明年上线。这位15岁小姑娘获得了诺贝尔和平奖提名，还入选了《时代》周刊“2019年度人物”。格蕾塔最初成名，是因逃课在瑞典议会大厦门口抗议，举起“为气候而停课”的标语，“你怎么敢”成为了格蕾塔的著名口头禅。为参加纽约的“青年气候峰会”，格蕾塔选择乘帆船横跨大西洋。
02. 昆汀不想执导《星际迷航》电影了



　　昆汀·塔伦蒂诺导演此前曾准备开发R级《星际迷航》续集电影，这件事儿已经定了一年多。而近日在与外媒的访谈中，昆汀开始质疑自己的这个决定，他曾说过，退休之前要拍十部长篇电影，现在已经拍了9部（两部《杀死比尔》算一部），所以现在只剩下一个名额，希望最后一部规模可以“小一点”，“我觉得我可能要远离《星际迷航》了，”不过他补充说，还没有和派拉蒙正式沟通过。
03. Netflix首次公布非美国地区用户数



　　Netflix近日首次公布了美国之外几个地区的详细用户数据， 90%的新增用户来自海外，现在一共拥有的1.58亿用户中，超过一半也是海外用户。最新用户数据：欧洲+中东+非洲（简称EMEA），4740万；南美洲，2940万；亚太地区，1450万；北美，6710万。亚太地区占比最小，却是过去3年中用户增幅最快的，数量是2017年年初的3倍，南美洲用户数量是3年前的2倍，EMEA地区则是1.4倍。
04. 美剧《星际迷航：皮卡德》续订第二季



　　距离《星际迷航：皮卡德》第一季首播还有一个多月，CBS All Access续订了帕特里克·斯图尔特主演的这部美剧第二季。帕特里克曾在1987年开播的七季《星际旅行：下一代》中，饰演了联邦星舰企业号舰长皮卡德这一经典角色。CBS目前正在拓展“星际迷航”的电视宇宙，除了本剧，此前播出的《星际迷航：发现号》今年4月也刚刚播完第二季，目前也在开发“发现号”中杨紫琼所饰角色的衍生剧集。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光早报 叶问4 哪吒 奥斯卡 环保小将 昆汀 星际迷航
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