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01. 《叶问4》没改档依然周五上映











叶伟信执导、甄子丹监制并主演的“叶问”系列终结篇《叶问4：完结篇》，原定本周五12月20日公映（与《星球大战：天行者崛起》同期），突然改档至明年1月1日，片方发布了改档海报。网传这一改档举措，有可能是为了躲避裸宣发空降的《八佰》（如《少年的你》），具体消息还请等待官宣。





最新更新消息：《叶问4》未改档，依然是本周五12月20日公映。

02. 《哪吒》未入选奥斯卡“最佳国际电影”决选名单















《寄生虫》，韩国





01. Hulu打造瑞典“环保小将”纪录片











迪士尼控股的流媒体平台Hulu，目前正在为瑞典“环保小将”格蕾塔·桑伯格打造纪录片，暂定名《格蕾塔》，明年上线。这位15岁小姑娘获得了诺贝尔和平奖提名，还入选了《时代》周刊“2019年度人物”。格蕾塔最初成名，是因逃课在瑞典议会大厦门口抗议，举起“为气候而停课”的标语，“你怎么敢”成为了格蕾塔的著名口头禅。为参加纽约的“青年气候峰会”，格蕾塔选择乘帆船横跨大西洋。

02. 昆汀不想执导《星际迷航》电影了











03. Netflix首次公布非美国地区用户数











Netflix近日首次公布了美国之外几个地区的详细用户数据， 90%的新增用户来自海外，现在一共拥有的1.58亿用户中，超过一半也是海外用户。最新用户数据：欧洲+中东+非洲（简称EMEA），4740万；南美洲，2940万；亚太地区，1450万；北美，6710万。亚太地区占比最小，却是过去3年中用户增幅最快的，数量是2017年年初的3倍，南美洲用户数量是3年前的2倍，EMEA地区则是1.4倍。

04. 美剧《星际迷航：皮卡德》续订第二季









