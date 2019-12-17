2019-12-17 09:17:50 来源：Mtime时光网
编辑：SaSa
导演：奉俊昊
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曾经对我说
17小时前
每次手机上看到这样的头条，就知道是时候登上网页版开讲座了！
冃禾
23小时前
没流浪地球不能忍，明明流浪地球的特效可以完爆很多好莱坞电影了，奥斯卡真是醉了！
曾经对我说17小时前
。。。。特效只会有好莱坞片进短名单的，所以长名单没有不重要、
火车X进站7小时前
行了，流浪地球特效真没那么好
屌你卤味
昨天 16:36
最佳视觉效果没有星际探索？那1917赢定了。。。
我就愿意这
昨天 15:08
故意拉仇恨？
本来今年唯一有希望的就是《送我上青云》。。。没被选上很正常哈哈哈哈哈哈
主角光环
昨天 15:07
小丑最佳电影，最佳主演，怎么也得拿一个，不拿天理难容
你知道《小丑》男主角是一定不会出席的所以很有可能连提名都不会给Joaquin、《小丑》可能因为男主角一个提名都没有。。。
米奇2208734
昨天 14:13
哪吒之魔童降世这种垃圾就别去丢人的，出品方数钱都数到心抽筋了吧。
方脸队长
昨天 14:07
虽然哪吒能打动别人，但哪吒里面有太多的致敬元素和周星驰梗，这直接导致完全不是原创实力，所以根本进不去...
mohanazh昨天 14:55
你知道周星驰零原创全抄袭么——抄的都是好莱坞的电影！这种垃圾动画也就骗你这种没看过电影的傻瓜~
武神无双8小时前
↑那是因为你被好莱坞洗脑够了，跪太久了懒得起来了，你就没点13数吗？
漫威pdst惩罚者6小时前
别人都没点13数，就你有13数，你可有13了，引战狗，汪汪叫，人见人骂，来时光网就是找骂的
武神无双4小时前
哪像你那么崇洋媚外，看不得别人赞国产好，容不得别人说实话批评好莱坞！
时光用户_14940559411411小时前
是你玻璃心而已，容不得别人说国产差，好莱坞才没你这么小气呢
都像你这么封闭，才是没救呢
斗驴
昨天 13:35
痛苦与荣耀，百分之分了，最佳外语片。
你确定你看了《寄生虫》么?我没看其它的、但是单单我觉得这是我这辈子看过的最值得表彰电影来讲，我觉得没有更值得的了、
武神无双
昨天 12:45
奥斯卡如今名存实亡
方脸队长昨天 14:08
质量不行就是不行，没进去就诅咒奥斯卡了哈哈，你干脆说美国名存实亡不就得了...鹰派...
mohanazh昨天 14:56
他上嘴唇顶天，下嘴唇贴地，做中国梦呢！
漫威pdst惩罚者昨天 15:57
一只汪汪叫的引战狗，它也配鹰派，它是狗派
武神无双21小时前
@mohanazh 你特么什么意思？嫌中国不好赶紧滚国外去！
@漫威pdst惩罚者 舔苟，哥屋恩——滚！
@方脸队长 非得你白皮主子的电影才叫好片的标准？！可笑
不用说了、SAG97%全白人，编剧奖原创没有the Farewell因为亚裔份额只能选一部就给了《寄生虫》，金球奖也是白的不行，就是艾美还比较努力地不走白人至上帝国霸权法西斯暴恐主义。。。大家随便看看吧、十年内美国人和颁奖典礼应该都会变成网络直播而已因为制片费太高，但是收视率已经低到了爆、而且你知道《小丑》男主角是一定不会出席的所以很有可能连提名都不会给Joaquin、《小丑》可能因为男主角一个提名都没有。。。
冬天的秘密4003214
昨天 12:28
哪吒根本不在一个层次好么，不要再自以为是了
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