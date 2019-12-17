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奥斯卡公布9个类别入围影片短名单

"哪吒"无缘最佳国际电影 "复联4"最佳视效

2019-12-17 09:17:50 来源：Mtime时光网

提名名单将于1月13日公布，2月9日举行颁奖典礼。


　　时光网讯 今日，奥斯卡公布9个类别（6个长片类别，3个短片类别）的入围短名单，最终提名名单将于1月13日公布，2月9日举行颁奖典礼。

　　颇受关注的最佳国际电影方面，中国选送的《哪吒之魔童降世》无缘下一轮；奉俊昊《寄生虫》、阿莫多瓦《痛苦与荣耀》、以及《悲惨世界》《大西洋》等热门片都在榜。

　　最佳视觉效果方面，则是一票好莱坞票房大片的“神仙打架”，《复联4》《惊奇队长》《狮子王》《阿丽塔》等等，尚未正式公映的《猫》《星球大战9》也入围短名单。下面是6个长片类别短名单。

最佳国际电影短名单：（10部）




最佳视觉效果短名单：（10部）



最佳纪录长片短名单：（15部）




最佳化妆与发型短名单：（10部）




最佳配乐短名单：（10部）




最佳原创歌曲短名单：（15首）



Speechless《阿拉丁》
Letter To My Godfather《黑人商业教父》
I’m Standing With You《不可能的事》
Into The Unknown《冰雪奇缘2》
Never Too Late《狮子王》
A Glass of Soju《寄生虫》
(I’m Gonna) Love Me Again《火箭人》
I Can’t Let You Throw Yourself Away《玩具总动员4》


   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 奥斯卡 短名单
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