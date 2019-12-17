电影《抵达之谜》拍摄于2015年，是李现首部主演的电影处女作。









这段青春最终因为冬冬的失踪戛然而止，十几年后，当兄弟们都面目模糊的走向中年时，只有赵小龙一直守护着对冬冬的爱，坚信一定能找到她。而这份纯粹的爱将打败时间的侵蚀。











电影《抵达之谜》拍摄于2015年，是李现首部主演的电影处女作，四年过去，李现已成长为成熟优秀的男演员，并获得广大年轻观众的认可。虽然周围环境在变，但李现“我就是想成为一名好演员”的初心没变。





《抵达之谜》不仅是李现的主演处女作，也是导演宋文的处女作。宋文作为FIRST电影节的创始人，10年后首次从幕后走向幕前，从扶持新导演的推手变成亲自上阵的新人导演。





目前，电影《抵达之谜》已在釜山国际电影节、中国金鸡百花电影节、北京国际电影节、伊朗曙光旬国际电影节、伊斯坦布尔罪与罚国际电影节等多个电影节进行展映，并获得好评。





编辑：hello王小羊