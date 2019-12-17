网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

李现首部主演电影《抵达之谜》定档情人节

预告海报双发 FIRST创始人宋文首执导筒谢飞监制

2019-12-17 10:43:06 来源：Mtime时光网

电影《抵达之谜》拍摄于2015年，是李现首部主演的电影处女作。

定档预告

　　时光网讯   由宋文执导，谢飞监制的青春爱情电影《抵达之谜》今日首发“追寻”版定档海报及预告，正式宣布影片将于2020年2月14日情人节登陆全国院线。

　　该片由李现领衔主演，董博睿、顾璇、林晓凡、刘韦伯、李宗雷、张绮烟联袂主演。讲述了90年代长江边的小城里，反骨叛逆的男孩赵小龙（李现饰）与一位心爱女孩冬冬（顾璇饰），以及三位好友：方圆（董博睿饰）、大四（林晓凡饰）、三皮（刘韦伯饰）肆意张扬的青春时光。

　　这段青春最终因为冬冬的失踪戛然而止，十几年后，当兄弟们都面目模糊的走向中年时，只有赵小龙一直守护着对冬冬的爱，坚信一定能找到她。而这份纯粹的爱将打败时间的侵蚀。



　　电影《抵达之谜》拍摄于2015年，是李现首部主演的电影处女作，四年过去，李现已成长为成熟优秀的男演员，并获得广大年轻观众的认可。虽然周围环境在变，但李现“我就是想成为一名好演员”的初心没变。

　　《抵达之谜》不仅是李现的主演处女作，也是导演宋文的处女作。宋文作为FIRST电影节的创始人，10年后首次从幕后走向幕前，从扶持新导演的推手变成亲自上阵的新人导演。

　　目前，电影《抵达之谜》已在釜山国际电影节、中国金鸡百花电影节、北京国际电影节、伊朗曙光旬国际电影节、伊斯坦布尔罪与罚国际电影节等多个电影节进行展映，并获得好评。

   编辑：hello王小羊

关键词： 李现 抵达之谜 定档 预告
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

抵达之谜

抵达之谜 (2020)

0.0

导演：宋文

主演：李现 顾璇

在线播放

李现

李现

Xian Li

职业：演员

查看影人作品  >

谢飞

谢飞

Fei Xie

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 艺术指导

查看影人作品  >

宋文

宋文

Wen Song

职业：制作人 | 导演

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

《神奇女侠2》曝一大波超清无水印剧照

传言直接走流媒体？ 官方确认先上院线

13
《神奇女侠》片方强调一部如此宏大的电影，必须在影院上..
2

"黄蜂女"伊万杰琳莉莉拒绝隔离惹争议

称自由比生命重要 提醒公众警惕政治阴谋

黄蜂女扮演者伊万杰琳·莉莉拒绝在家隔离，称自由比生命..
3

时尚教主再出发！LadyGaga曝新写真

进入赛博朋克世界 化身机械义体人

7
LadyGaga的新专辑也将要推出啦。
4

"战狼2""流浪地球"等将重返大银幕!

5部中外影片公益发行上映 分账100%归院线

5
《中国合伙人》《狼图腾》《战狼2》《流浪地球》，与黎..
5

春风满面！“大本”携新女友出街

镜头前举止亲昵 怀中狗狗抢镜

16
两人心情大好，面对镜头笑容满面。

查看更多