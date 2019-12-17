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炎亚纶爆当年连拍偶像剧的真实原因

喜欢看诺兰拍的电影，做演员不能有目的性

2019-12-17 11:27:36 来源：Mtime时光网

“电影一定要给大家一种希望，如果没有理想，生活怎么会有动力？”
　　时光网特稿   《演员请就位》上周正式收官，我们独家采访了节目中的人气选手——演员炎亚纶，听他讲述初作演员的心态，拍偶像剧的真实原因，陈凯歌对自己的影响，以及对演员二字的感悟。

　　采访中，他称自己一出道就要先演戏，初作演员唯一的感觉就是恐惧。但没想到《终极一班》的大火，让他体会到了演戏的趣味。“有人把特异功能放在剧里面，比如用吊钢丝来呈现瞬间移动，这在当时是很大的创举，是很创新的东西。”

　　但《终极一班》并没有让他感受到演员是什么，直到《死神少女》和《给爱丽丝的奇迹》的出现，让他发现了有层次，可以传达理念的剧本。这个阶段，他才觉得原来做演员是很伟大的。与此同时，他也找到了自己喜欢的演员和导演，比如汤姆·汉克斯，梅丽尔·斯特里普和克里斯托弗·诺兰。通过看这些影人的作品，自己心目中开始有了做演员的雏形。

　　炎亚纶坦言，组飞轮海男团出道时，自己的认知度并不高。在演了几部比较有层次的戏之后，突然走了回头路，在2014-2016年演了不少“总裁”系列偶像剧。对此，他大方解释，“主要是增加在台湾粉丝的基数。”2016年后，炎亚纶开始思考如何走演员这条路，因为自己不想含糊带过。刚好《演员请就位》找到他，他毅然决然的选择了陈凯歌战队，因为自己需要一个可以对话的导演。而他相信陈凯歌，肯定见过自己这种茫然、找不到方向的演员。

　　谈到之后的演员之路，炎亚纶说自己已经到了知道过程极其重要的阶段。他认为，电影一定要给大家一种希望，如果没有理想，生活怎么会有动力？他称做演员，不能有太多目的性，否则无法让角色单纯，真挚的情感比什么都重要。

作者：良小凉   编辑：良小凉

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 炎亚纶 演员请就位
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