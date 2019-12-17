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郭敬明“阴阳师”集结赵又廷邓伦王子文春夏

《晴雅集》首度官宣!多张海报曝光奇情百魅

2019-12-17 11:00:29 来源：Mtime时光网

依托日本的原版故事结构，如何做出一个放置到中国的奇幻故事，是郭敬明在改编过程中将要面对的最大挑战。
　　时光网讯  12月17日，由郭敬明执导的电影《晴雅集》首度官宣，并公布赵又廷邓伦王子文春夏汪铎五位领衔主演。据悉，影片正是正版授权，改编自日本奇幻经典，梦枕貘原著的《阴阳师》。电影也同步释出“东方奇谈”概念海报、“百魅觉醒”人物海报，晴明、博雅领衔的东方奇谈即将揭晓。
 
　　电影《晴雅集》改编自奇幻名著《阴阳师》，透过数个不可思议的离奇事件，描绘了一个人鬼共处的神秘典雅世界。原著梦枕貘作为奇幻文学界家喻户晓的作家，被誉为“日本魔幻小说超级霸主”，《阴阳师》更是有着超越地域的艺术价值，是东方文化的瑰宝。

　　郭敬明以写作者的身份为人熟知，之后以改编拍摄自己作品的方式转型导演，不仅熟稔文本的戏剧性创作，也收获了更为成熟的文学影视化经验。原著《阴阳师》描绘了形形色色的人鬼奇谈，他们也或困苦，或贪婪，或忧伤……将人类深层次的情感和欲望掩藏在鬼怪的背后，他们形态各异、性格鲜明，组成了这个浮生鬼魅的《阴阳师》世界。当阴阳师文化遇见中国影视，将会碰撞出怎样的火花？



　　此次《晴雅集》曝光的“东方奇谈”概念海报中，古朴精细工笔勾勒出赵又廷与邓伦饰演角色——晴明与博雅，身形柔美，色彩淡雅，于黑白之间构筑阴阳两极。契合出太极原本就有的阴阳美学，也映射出晴明与博雅各自的性情、身份、样貌、志趣不同，却又互为补充，彼此映照，缺一不可。

　　而同步释出的“百魅觉醒”人物海报亦契合原著气质，整体风格神秘典雅，造型奇美绮丽，五位领衔主演赵又廷、邓伦、王子文、春夏、汪铎都仿佛从绘卷中走来，如同“百魅觉醒”。

　　据悉，为了呈现原汁原味的阴阳师世界，郭敬明早已于16年就取得授权，历时2年打磨剧本，前后修改多版，均获得原作者认可。依托日本的原版故事结构，如何做出一个放置到中国的奇幻故事，是郭敬明在改编过程中将要面对的最大挑战。据悉，《晴雅集》还将有重量级幕后团队亟待官宣。

   编辑：hello王小羊

关键词： 郭敬明 阴阳师 海报
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