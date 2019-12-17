《地久天长》被卫报评为“年度十佳影片”，主演被评为“年度十佳男演员”及“年度十佳女演员”。











《地久天长》是王小帅导演执导的的第12部故事长片。在谈及这部影片的时候，王小帅导演坦言，自己就是想抓住当下的感受，用一部影片把几十年中国社会的变化记录下来。用镜头把时间拍出来，难度很大，但自己就是想接受这个挑战，一点点地让观众看到时间的演变。





影片继今年2月份在柏林国际电影节同时荣获“最佳男主角及最佳女主角银熊奖”之后，在6月份举办的第二届布鲁塞尔国际电影节上获得了“国际竞赛单元大奖”，并且于7月入选“金球奖最佳外语片”特别展映。而随后，影片也相继入围了第44届多伦多国际电影节“当代世界电影单元”，第68届圣塞巴斯蒂安国际电影节的“珍珠单元”，并在第13届亚太电影奖获得“最佳影片”“最佳导演”“最佳男主角”“最佳女主角”“最佳剧本”及“最佳摄影”6项提名。在刚刚结束的第32届中国电影金鸡奖上，《地久天长》荣获了“最佳男主角”“最佳女主角”及“最佳编剧”三个奖项。





同时，影片的海外发行也进展的非常顺利。据悉，《地久天长》的电影版权已成功销往全球6大洲的30多个国家。在法国，比利时，西班牙，荷兰，卢森堡等地已经上映。《地久天长》于12月6日在英国线上及线下同步发行，首映票房为近年华语影片最高。





“卫报”2019年度十佳影片，十佳导演，十佳男演员及十佳女演员的完整名单：





十佳影片（排名不分先后）：《地久天长》，《爱尔兰人》，《婚姻故事》，《高个儿》，《幸福的拉扎罗》，《好莱坞往事》，《小妇人》，《高空生活》，《假若比尔街能说话》，《纪念品》。





十佳导演（排名不分先后）：佩德罗·阿莫多瓦（痛苦与荣耀），阿里·艾斯特（仲夏夜惊魂），诺亚·鲍姆巴赫（婚姻故事），亚历桑德·罗朗德斯（猴子），李沧东（燃烧），肯·洛奇（对不起，我们错过了你），马丁·斯科塞斯（爱尔兰人），安东尼·罗素&乔·罗素（复仇者联盟4：终局之战），彼得·斯崔克兰德（织物），昆丁·塔伦蒂诺（好莱坞往事）





十佳男演员（排名不分先后）：王景春（地久天长），克里斯蒂安·贝尔（副总统），安东尼·奥班德拉斯（痛苦与荣耀），罗伯特·德尼罗（爱尔兰人），莱昂纳多·迪卡普里奥（好莱坞往事），亚当·德赖弗（婚姻故事），史蒂芬·詹姆士（假若比尔街能说话），艾迪·墨菲（我叫多麦特），布拉德·皮特（好莱坞往事&星际探索），刘亚仁（燃烧）





十佳女演员（排名不分先后）：咏梅（地久天长），奥利维娅·科尔曼（宠儿），维尔日妮·埃菲拉（不可能的爱），辛西娅·艾历佛（哈丽特），斯嘉丽·约翰逊（婚姻故事），妮可·基德曼（无间炼狱），琪琪·莱恩（假若比尔街能说话），Aneta Piotrowska（我的波兰女朋友），西尔莎·罗南（小妇人），蕾妮·齐薇格（朱迪）