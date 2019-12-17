《蜘蛛侠》系列的“梅姨”玛丽莎·托梅的最新时尚写真大片曝光。





演技出众的托梅多年来在游走于舞台表演与影视荧幕之间，早早获得奥斯卡奖的她近年因出演新版《蜘蛛侠》中梅姨一角收割大批年轻粉丝。她还曾与“钢铁侠”小罗伯特·唐尼有过一段短暂恋情。









编辑：Joker