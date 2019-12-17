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连钢铁侠都追过她！"梅姨"写真大片曝光

55岁不老女神 玛丽莎托梅随性摆拍魅力无穷

2019-12-17 15:39:48 来源：Mtime时光网

《蜘蛛侠》系列的“梅姨”玛丽莎·托梅的最新时尚写真大片曝光。
　　时光网讯 “梅姨”玛丽莎·托梅最新时尚写真大片曝光，这位55岁的不老女神在镜头前随性摆拍，大走居家风格又不失性感。

　　演技出众的托梅多年来在游走于舞台表演与影视荧幕之间，早早获得奥斯卡奖的她近年因出演新版《蜘蛛侠》中梅姨一角收割大批年轻粉丝。她还曾与“钢铁侠”小罗伯特·唐尼有过一段短暂恋情。


   编辑：Joker

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关键词： 玛丽莎·托梅 写真
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