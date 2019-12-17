功勋教练陈忠和由黄渤出演，这也是黄渤与巩俐两位演员首次合作。





千禧年之后，与郎平比肩的功勋教练，就是陈忠和指导。1986年，女排写就五连冠伟业，但随着主帅变更、名将退役，中国女排青黄不接，陷入了前所未有的困境，这一沉寂，就是17年。直到2001年陈忠和上任中国女排主教练，淘汰上一代名将、提拔新人，在他的运筹帷幄下，中国女排队伍焕然一新。陈忠和指导继承着老女排精神，终于带领中国女排赢得了久违的胜利！2003年第9届女排世界杯冠军、2004年雅典奥运会冠军，阔别了17年的世界冠军奖杯，终于回来了！





22岁进入国家队担任陪打教练，后又成为创造女排中兴时代的英雄主帅，陈忠和指导一路逆袭，励志经历在排坛堪称绝无仅有的传奇。任教期间，面对举国上下的期望，和瞬息万变的战局，始终风度翩翩，笑对一切。“迷之微笑”也成为他最显著的标识。黄渤自曝为出演这个角色“学习”了不少文字、影像资料，全方面地钻研人物，还特意收集了人物的小习惯：“他是福建人，爱喝茶，喜欢收藏小古董”，表演时也将这些细节装载在角色中。谈及对陈忠和指导的看法，黄渤感叹：“他为中国女排奉献了自己的一生。”













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