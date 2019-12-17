本剧延续了摩尔和吉布森在八十年代创作的经典故事，新的情节出人意料，并且与2019年发生在真实世界里的一些事件相关联，同时还满足了原著粉对超级英雄们的行动、以及他们角色发展的期待。











杰瑞米·艾恩斯饰演的法老王





这条新法规导致了白人至上团体，比如“第七骑兵团”的暴动，他们都带着类似的罗夏面具，这就逼得警察也不得不带上了面具。作为义警黑夜修女，安吉拉很快就发现了一个阴谋，涉及到第七骑兵团、权势滔天的政客、行业领袖，还有几位前超级英雄，包括“丝魂”劳丽·布莱克（珍·斯马特 饰），她现在成了一名FBI探员；还有法老王/阿德里安·维特（杰瑞米·艾恩斯 饰），甚至还有曼哈顿博士。





随着剧情的发展，我们逐渐了解了安吉拉的家庭背景，也发现了她与几位曾经的英雄有着紧密关联，包括第一任正义头罩（小路易斯·格赛特 饰）。现在，要想拯救家人和整个世界，安吉拉必须把真正的坏蛋揪出来，阻止第七骑兵团实施他们的邪恶计划。







小路易斯·格赛特饰演的正义头罩





《守望者》绝对算得上精彩，获得年度最佳电视剧也如同探囊取物。我本人是“守望者”系列的铁粉，原作是我最喜欢的漫画作品之一，我甚至连电影版都很喜欢，即便电影上映的时候曾遭到很多电影评论家的排斥。达蒙·林德洛夫创造的故事把这个系列提升到了新的水准，比起再度改编原作，或者根据DC漫画最新发布的《守望者》内容进行改编，他选择了一条我们都喜欢的新路子，创作了一个现代版续集。





林德洛夫非常明智地选择在《守望者》的世界里创造全新的角色，并且让他们继承了原著角色们曾经存在过的这个世界。这并不意味着剧中没有原本的漫画人物或者缺少彩蛋，当然会有，只不过这些内容也还是聚焦在安吉拉和其他新角色、新状况上。这部剧令人觉得非常新鲜，跟我们以往看过的影视作品完全不同。







珍·斯马特饰演的 丝魂





当然，《守望者》原漫画中的六个主要角色在经历过那些事件之后，有四个留了下来，他们中的三个，劳丽·布莱克、阿德里安·维特和曼哈顿博士在这部剧中被塑造得很好，而且与新角色过渡得很自然。夜枭是唯一一个幸存下来，却没在这部剧中出现的原漫画角色，这是一个谜，我觉得肯定是留给第二季的。





林德洛夫的另一个高明之处在于，他把一些现实世界的问题，例如种族主义或者白人至上主义，跟《守望者》里的社会现实相关联。这样一来，这部剧就具有了更多现实意义，而不只是一部单纯的超级英雄剧了。在这个过程中，他还拓宽了漫画的故事体系，让粉丝们知道了这个世界在八十年代之后发生了什么事。







蒂姆·布雷克·尼尔森饰演的窥镜





这部剧的选角绝对是精准的，包括蒂姆·布雷克·尼尔森，他在剧中饰演新的英雄，窥镜，充当了新一任罗夏的角色。不带任何剧透地说，叶海亚·阿卜杜勒-迈丁饰演安吉拉的丈夫卡尔，他是个很清心寡欲的人，我认为这是个很有难度的角色，而且他还揭开了整部剧的大反转，非常精彩。女演员周洪饰演赵夫人，一个买下了维特公司的富豪，既有能力，又有阶级地位。





出演该剧的还有一些演技精湛的资深演员，包括唐·约翰逊、小路易斯·格赛特、珍·斯马特，还有杰瑞米·艾恩斯。约翰逊和格赛特把各自的配角角色演得都不错，但分别饰演《守望者》漫画中劳丽·布莱克和阿德里安·维特这两个角色的斯马特和艾恩斯，才是真正给观众带来惊喜的人。







周洪饰演赵夫人





斯马特饰演的劳丽可以说是在巅峰状态，这个角色已经看过世事变迁，也不想再跟“超级英雄”搭上关系，她现在更像她的父亲笑匠，而不像母亲“初代丝魂”了。艾恩斯显然很享受饰演一个可以终结其他所有反派的大坏蛋，由于在原漫画里的所作所为，他被困在了专属于他自己的地狱里。但如果没有奥斯卡奖得主雷吉娜·金的领衔出演，《守望者》也不会如此精彩。





她给安吉拉这个角色赋予了人性化的一面，让观众可以理解她，也让这部剧有了现实，可信的感觉，是整部剧的情感支柱。最后，《守望者》不仅是目前正在电视上播出的最好的漫改剧，而且可能是对原作改编得最好的作品。不仅《守望者》原漫画粉丝会喜欢这部剧，新的观众也会轻易被故事吸拉住。







唐·约翰逊此前与出现在了《利刃出鞘》中





其他媒体评论：





Collider：





“达蒙·林德洛夫的《守望者》一播出，就让人感觉到这是一部有点内容的作品。它围绕着备受喜爱的原漫画小说里的事件，进行了细致入微的世界观搭建，令人印象深刻。这部HBO新剧可能不是死忠粉期待的样子，但它对原著进行了相当有创意的更新，而且对原著有着强烈的热爱。





这部剧是HBO有线台精心制作的作品，故事有哲理性，扣人心弦，演员们各自奉上了足以获奖的精彩表演，整体上还取得了一流的技术成就。而且剧情开门见山，直指核心，一点都不浪费时间。”





Deadline：





预告片 “除了在图尔沙一所学校里拍摄的模糊海报，罗伯特·雷德福这位奥斯卡奖得主，在HBO的《守望者》中再也没出现过。然而，雷德福的长期连任总统造成的阴影，一直像不祥的幽灵般盘桓着，有时候像一场被阴影笼罩着、混乱又壮观的秀。好的意图得不到好结果，还有疯狂的亿万富翁，以及满世界的面具，无论真实存在的，还是背后的有隐喻的。





热门剧集的编剧达蒙·林德洛夫，把艾伦·摩尔和戴夫·吉布森创作于八十年代的扣人心弦经典漫画小说进行了“再融合”，创作出了这部新剧，于10月20日开播。该剧并没有刻意剖析超级英雄类型剧，而是深入挖掘了美国这片土地上生长着的残酷根须。由雷吉娜·金领衔的《守望者》让我们清晰地看到，如理查德·尼克松说过的一句话一样，‘当你探寻过去，那些罪恶会咆哮着跟上来，笼罩现在。’”





《综艺》：





“林德洛夫创作的故事，其核心支柱与隐喻表征在某种程度上是相反的，这是他最知名作品的特点。林德洛夫一直在填补空白，创作了越来越多的故事，这些故事可能会产生一定反响，但在此之前恐怕还需要耐心等待。周洪饰演了一个神秘、似乎还无所不能的亿万富翁，杰瑞米·艾恩斯饰演一个掩盖身份却又透露着一些信息的人，他们两人一起让不祥的氛围越发浓厚了。





观众的注意力从故事的核心分散出来了，使得该剧的背景环境被打薄了很多，尽管里面人物说话都有一种夸张的调调。要想以一种真诚而严肃的方式去展现历史的卑劣和暴力——不论讲故事的是超级英雄，还是平凡而伟大的普通人，不可或缺的就是焦点，但《守望者》恰恰没做到这一点，并且试图用日益夸大的愤怒基调来弥补这一缺陷。 詹姆斯·沃克时不时出来一下，他饰演的是一个和善又诡异的美国参议员。所有这些附加的东西其实都在减分，把，尽管里面人物说话都有一种夸张的调调。要想以一种真诚而严肃的方式去展现历史的卑劣和暴力——不论讲故事的是超级英雄，还是平凡而伟大的普通人，不可或缺的就是焦点，但《守望者》恰恰没做到这一点，并且试图用日益夸大的愤怒基调来弥补这一缺陷。





《守望者》想要在一部公认难以改编的作品基础上，创作一个全新的故事，这个想法令人钦佩。但是原著，以及更为重要的这个故事，都值得更好的呈现，也许它们需要的是简化。”





《好莱坞报道者》：





“由星光熠熠的演员，包括雷吉娜·金、杰瑞米·艾恩斯、唐·约翰逊等人主演，由达蒙·林德洛夫担任编剧，改编自同名漫画的《守望者》是HBO的最新大作。这是一部用敏锐而独特的方式，去改变观众认知的剧集，很难用言语描述清楚《守望者》在视觉和故事讲述上进行的大胆尝试。











费兹·赫尔曼就是《我们这一天》里面的小安妮





林德洛夫和HBO面临的挑战非常明确：如果没看过原来的故事，《守望者》对新观众来说肯定是难以理解的。这个故事需要紧密联系其前因后果才能理解，不论林德洛夫把故事讲得多么引人入胜，多么精彩奇妙。





所以没错，如果除了对编剧（以及优秀的主演团队，包括雷吉娜·金、蒂姆·布雷克·尼尔森、唐·约翰逊、珍·斯马特，还有杰瑞米·艾恩斯等等）的了解以外，你对《守望者》一点都不熟悉的话，那你至少要去读一下维基百科上的背景故事才能看懂剧情。（林德洛夫自己说过，如果这部剧能让新粉丝迫不及待地去了解原本的故事，这就足够好了。）”