2019-12-17 16:28:05 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：陈德森
主演：刘宪华 何润东
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Teddy Chan
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皮尔斯qi
1小时前
吹得这么凶结果撤档玩丢人现眼，奇葩的国产烂货！
亚洲之鹰001
8小时前
估计是太血腥了需要修改吧？
狗日的大丑_7232731764小时前
红海那么血腥都过审了
M_1505192033546995103
11小时前
五毛的特效，血腥的情节，注定要扑街
荒木唯雨
21小时前
电影太血腥了，我们不能让孩子知道刀砍在人身上会彪出红色的血液。。
流星之悔9小时前
嗯，让孩子活在童话世界里，千万不要让他们碰到刀子剪子之类的尖锐物体。
暗黑魔灵天使
22小时前
这就对了，胡编乱造的套路是走不远的，不是所有观众都那么弱智
武神无双16小时前
那山姆大叔的超级英雄就不是胡编乱造的套路？
M_2990266292小时前
这狗是武神仁侠（辱我者皆贱婢）又又又被封号后的另一个号，他还有一个ID代号月影杀手在《猛禽小队》预告片新闻留言：↑你以为我会怕你们这群无聊的网络暴力？！做梦！，点信息一看，五刷海王，四刷复联4，沙赞电锯8都打10分，其实这条引战狗比谁都喜欢跪舔好莱坞。
时光用户_149405594114118秒前
人家表明科幻片，还能拍的好，你中国佬是学都学不会
新鲜的老陈皮
是不是太血腥，又要拖回去删减，我怎么看预告片还行。比一般仙侠剧还带感
哲学洞窟
23小时前
血腥过不了审吧
lovefaye2002
一看到有何润东，就知道没戏
口袋电影君
昨天 20:58
史玉柱卖脑白金行，拍电影不行。本来1亿+的票房有的。现在档期一改再改：一鼓作气，再而衰，三而竭。气数全没了！
梦回影坛23小时前
骗的钱都耗光他的
skywalker-2018
昨天 20:31
还算有自知之明，不至于亏损太多
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