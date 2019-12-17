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网游改编电影《征途》宣布撤档

原定元旦上映 主打动作+冒险

2019-12-17 16:28:05 来源：Mtime时光网

《征途》根据网络游戏改编，此前曾定档11月22日和2020年1月1日。


      时光网讯 今日，电影《征途》官微宣布撤档，“路漫修远，择日相见”。

      《征途》根据网络游戏改编，此前曾定档11月22日和2020年1月1日。

      影片由陈德森执导，刘宪华何润东等主演。故事发生在虚构的中原大陆。十国之中，南赵国与北燕国比邻而居。为了防御日益强大的北燕，南赵举办比武大会，选拔将才。消息传到偏僻的清源村，村民东一龙想成为家族的举旗人，代表清源村家族出赛，村民们却质疑他的资格，经过一番努力，一龙终于踏上了与武士楚魂的征途……


   编辑：羊羊

关键词： 征途
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征途

征途 (2020)

-1.0

导演：陈德森

主演：刘宪华 何润东

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陈德森

陈德森

Teddy Chan

职业：导演 | 演员 | 制作人 | 编剧 | 副导演/助理导演 | 选角导演

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