2019-12-17 18:51:16 来源：Mtime时光网
编辑：z
导演：里克·罗曼·沃夫
主演：杰拉德·巴特勒
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只吐不喷那是不可能的
2019-12-19 21:25
蓝光已看，还不错
皮尔斯qi
2019-12-18 19:53
好，年底跟朋友聚会就去影院嗨这部了。爽翻！
jun_sky
2019-12-18 19:09
还行吧，这种片消磨时间我觉得在有家庭影院的情况下火爆一下还是不错的，
皮尔斯qi2019-12-18 19:58
这年头谁还没有个家庭影院
曼珠沙华-忘川
2019-12-18 11:54
其实也不能怪外国公司往内地塞片，毕竟这是光靛和制片公司的共同决定。批片有两个致命缺点，一是上映太久引进严重滞后高清满天飞看过的都看盗版了;二是影迷，尤其引进片粉丝，眼睛毒得狠，选择理性得狠。像我，批片中我看过的一只手都数得过来，能留下印象的，好像只有钢铁侠3和神战权力之眼吧。多说一句，最近定档的三部批片，为家而战和罗宾汉起源不值得去电影院看，天使陷落下载了还没看，就4000万的投资建议电脑上看看得了吧。
dis·
2019-12-18 10:20
北美四个月之前的片子。。。各大视频下载网站有下。。。
明4793008
2019-12-18 09:06
还以为这么快又出了一部
超级烧伤
2019-12-17 23:41
目前为止，三部当中，最好看的一部，但是最近怎么了？一大堆早已公映的电影扎堆在大陆上映。
Sephiroth17655832019-12-18 07:23
买片的公司的压片一般都这个时候上，因为对票房信心不大
威尔森2019-12-18 07:57
显然是中美贸易协议的体现，以后进口大片应该会越来越多
暗奏2019-12-18 08:15
批片？
京杭运河_ccb2019-12-18 08:55
没什么市场了，包括皮特的星际探索，高清满天飞，有几个还去影院再去吃回锅肉。
微笑的弧度2019-12-18 10:19
星际探索抛开争议不谈，讲效果还是去影院看得好。
渡水
2019-12-17 23:23
电影规则的骚操作
我的名字没有了
2019-12-17 23:05
这几天什么情况，过期烂片组旅游团?
亮剑0792019-12-18 00:41
是啊，莫名其妙
juliolei
2019-12-17 22:42
整体节奏还行吧~~爆米花可以一看~~
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