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"天使陷落"曝中字预告定档12月31日

又要保护总统了！迈克班宁这回惨遭陷害

2019-12-17 18:51:16 来源：Mtime时光网

虽迟但到！《天使陷落》内地宣布定档！
　　时光网讯 　“陷落”系列第三部《天使陷落》发布中字定档预告，宣布内地定档12月31日，杰拉德·巴特勒再度回归，在这部中，其扮演迈克·班宁被冤枉意图谋杀总统，而前两部扮演议长的摩根·弗里曼在这回成了总统。


　杰拉德·巴特勒扮演的班宁必须给自己洗刷冤屈，同时还要阻止真正的刺杀总统计划，于是他去找来失散多年的老爸，后者也是个狠角色。


　　曝光的中字定档预告片里动作场面非常刺激，大飞机、无人机都来参与爆炸场面，相信在大银幕上看一定会更爽。　


被陷害的迈克·班宁

      贾达·萍克·史密斯（史皇的老婆）、兰斯·莱迪克蒂姆·布雷克·尼尔森丹尼·休斯顿等人也均参演了本片，电影已经于今年8月23日在北美上映，影片上映三周连续占据票房冠军，人气口碑双赢。

   编辑：z

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 天使陷落 摩根弗里曼 杰拉德·巴特勒
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