虽迟但到！《天使陷落》内地宣布定档！









杰拉德·巴特勒扮演的班宁必须给自己洗刷冤屈，同时还要阻止真正的刺杀总统计划，于是他去找来失散多年的老爸，后者也是个狠角色。









曝光的中字定档预告片里动作场面非常刺激，大飞机、无人机都来参与爆炸场面，相信在大银幕上看一定会更爽。







被陷害的迈克·班宁







