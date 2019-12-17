01.卫报年度评选《地久天长》获三奖

02.黄渤出演中国女排功勋教练陈忠和

千禧年之后，与郎平比肩的功勋教练，就是陈忠和指导。1986年，女排写就五连冠伟业，但随着主帅变更、名将退役，中国女排青黄不接，陷入了前所未有的困境，这一沉寂，就是17年。直到2001年陈忠和上任中国女排主教练，淘汰上一代名将、提拔新人，在他的运筹帷幄下，中国女排队伍焕然一新。陈忠和指导继承着老女排精神，终于带领中国女排赢得了久违的胜利。

03.郭敬明“阴阳师”集结赵又廷邓伦王子文春夏

01."天使陷落"曝中字预告定档12月31日





杰拉德·巴特勒扮演的班宁必须给自己洗刷冤屈，同时还要阻止真正的刺杀总统计划，于是他去找来失散多年的老爸，后者也是个狠角色。





曝光的中字定档预告片里动作场面非常刺激，大飞机、无人机都来参与爆炸场面，相信在大银幕上看一定会更爽。