网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光晚报:奥斯卡公布9类入围短名单

"花木兰"曝日版预告 天使陷落&罗宾汉空降定档

2019-12-17 20:19:45 来源：Mtime时光网

一天的重要新闻都在这里了
过去12个小时，大事真不少，时光网为你独家甄选


01.卫报年度评选《地久天长》获三奖



　　英国卫报发布了年度十佳影片，十佳导演，十佳男演员和十佳女演员的名单，王小帅导演的新片《地久天长》作为唯一一部中国影片名列其中，并且占据四项年度十佳中的三项，分别是“年度十佳影片”，“年度十佳男演员”及“年度十佳女演员”。其他入选“年度十佳影片”的有《爱尔兰人》《婚姻故事》《好莱坞往事》等。事实上，近十年来仅有两部华语影片入围此榜单，另一部是中国导演贾樟柯的《天注定》。

02.黄渤出演中国女排功勋教练陈忠和

     
        12月17日，电影《中国女排》发布“教练陈忠和”版海报，功勋教练陈忠和由黄渤出演，这也是黄渤与巩俐两位演员首次合作。

      千禧年之后，与郎平比肩的功勋教练，就是陈忠和指导。1986年，女排写就五连冠伟业，但随着主帅变更、名将退役，中国女排青黄不接，陷入了前所未有的困境，这一沉寂，就是17年。直到2001年陈忠和上任中国女排主教练，淘汰上一代名将、提拔新人，在他的运筹帷幄下，中国女排队伍焕然一新。陈忠和指导继承着老女排精神，终于带领中国女排赢得了久违的胜利。

03.郭敬明“阴阳师”集结赵又廷邓伦王子文春夏

 
      12月17日，由郭敬明执导的电影《晴雅集》首度官宣，并公布赵又廷邓伦王子文春夏汪铎五位领衔主演。据悉，影片正是正版授权，改编自日本奇幻经典，梦枕貘原著的《阴阳师》。电影也同步释出“东方奇谈”概念海报、“百魅觉醒”人物海报，晴明、博雅领衔的东方奇谈即将揭晓。


01."天使陷落"曝中字预告定档12月31日

   

天使陷落预告

“陷落”系列第三部《天使陷落》发布中字定档预告，宣布内地定档12月31日，杰拉德·巴特勒再度回归，在这部中，其扮演迈克·班宁被冤枉意图谋杀总统，而前两部扮演议长的摩根·弗里曼在这回成了总统。

　杰拉德·巴特勒扮演的班宁必须给自己洗刷冤屈，同时还要阻止真正的刺杀总统计划，于是他去找来失散多年的老爸，后者也是个狠角色。

　　曝光的中字定档预告片里动作场面非常刺激，大飞机、无人机都来参与爆炸场面，相信在大银幕上看一定会更爽。　

02.很热血！刘亦菲《花木兰》曝日版预告

      
     

日版预告

迪士尼真人电影《花木兰》曝光日版预告片。经过重新剪辑，有了不一样的感觉。

　　预告片梳理了刘亦菲饰演的木兰替父从军、征战沙场、面对真实身份暴露的剧情线索。另外巩俐饰演的反派、甄子丹饰演的将军也在预告中亮相。

　　除此之外，预告还加上了“为了守护心爱的家人，她隐藏着真相，前去战斗”这样的日式鸡汤旁白。

　　“传奇即将诞生”，影片将于2020年4月17日登陆日本。北美定档2020年3月27日公映。
03."蛋蛋"主演《罗宾汉：起源》空降定档



      

定档预告

由英国RHO影片公司、美国顶峰娱乐公司联合出品，奥托·巴瑟斯特执导，塔伦·艾格顿、詹米·福克斯、本·门德尔森伊芙·休森詹米·多南等联合主演，莱昂纳多·迪卡普里奥、珍妮弗·戴维森担任制片人的动作电影《罗宾汉：起源》定档12月27日全国上映并曝光定档预告，“蛋蛋”塔伦·艾格顿化身“射箭男神”侠盗罗宾汉，他将与詹米·福克斯饰演的约翰并肩作战，用“速度与激情”为观众带来一场惊心动魄的爽燃动作大戏。

04，奥斯卡公布奖项入围短名单

　　
　　 今日，奥斯卡公布9个类别（6个长片类别，3个短片类别）的入围短名单，最终提名名单将于1月13日公布，2月9日举行颁奖典礼。

　　颇受关注的最佳国际电影方面，中国选送的《哪吒之魔童降世》无缘下一轮；奉俊昊《寄生虫》、阿莫多瓦《痛苦与荣耀》、以及《悲惨世界》《大西洋》等热门片都在榜。

　　最佳视觉效果方面，则是一票好莱坞票房大片的“神仙打架”，《复联4》《惊奇队长》《狮子王》《阿丽塔》等等，尚未正式公映的《猫》《星球大战9》也入围短名单。详细名单请戳>>奥斯卡9大类别短名单

０5.渣男！"安眠书店"第二季正式中字预告

     
     

第二季正式中字预告

爱情/惊悚剧集《安眠书店》第二季发布中字正式预告，男主乔伊从纽约搬到洛杉矶，改名威尔。乔伊找到新女友乐芙（love），但前女友坎迪丝找上门似乎要阻止悲剧发生。但满手是血的乔伊、搬运尸体、监狱铁窗等镜头，似乎告诉观众这一季故事要惨烈得多。 

     《安眠书店》改編自卡洛琳·凯普尼斯（Caroline Kepnes）的畅销小说，第一季讲述乔伊·戈柏（佩恩·拜德格雷饰演）的书店老板，通过跟踪美女的社交媒体，夺取对方的芳心，然后再控制对方的惊悚故事。 

06.连钢铁侠都追过她！"梅姨"写真大片曝光

    
       “梅姨”玛丽莎·托梅最新时尚写真大片曝光，这位55岁的不老女神在镜头前随性摆拍，大走居家风格又不失性感。

　　演技出众的托梅多年来在游走于舞台表演与影视荧幕之间，早早获得奥斯卡奖的她近年因出演新版《蜘蛛侠》中梅姨一角收割大批年轻粉丝。她还曾与“钢铁侠”小罗伯特·唐尼有过一段短暂恋情。

07.《星球大战9：天行者崛起》举行北美首映




　　 《星球大战》天行者系列终曲《星球大战：天行者崛起》日前在洛杉矶举行了首映礼，哈里森·福特、马克·哈米尔、黛茜·雷德利等新老角色扮演者齐聚一堂，影片即将于12月20日登陆内地。


01.大布又交新女友了！是"变形金刚"女郎

     贝克汉姆大儿子布鲁克林·贝克汉姆交新女友了！新女友是《变形金刚4》里马克·沃尔伯格的女儿饰演者妮可拉·佩尔茨

              

    二人10月开始被拍到频繁约会，近日现身伦敦某公园玩耍，当众拥吻十分甜蜜；大布还把妮可拉介绍给了自己的家人，带着她和弟弟们以及祖父母一起去剧院。

妮可拉·佩尔茨《变形金刚4》

　　妮可拉·佩尔茨95年出生，比大布大四岁。她出生在富豪家庭，前男友是超模Gigi吉吉·哈迪德的亲弟 Anwar Hadid。

   编辑：z

关键词： 星球大战9 花木兰 天使陷落 罗宾汉起源
关注时光网微信

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

《神奇女侠2》曝一大波超清无水印剧照

传言直接走流媒体？ 官方确认先上院线

13
《神奇女侠》片方强调一部如此宏大的电影，必须在影院上..
2

"黄蜂女"伊万杰琳莉莉拒绝隔离惹争议

称自由比生命重要 提醒公众警惕政治阴谋

黄蜂女扮演者伊万杰琳·莉莉拒绝在家隔离，称自由比生命..
3

时尚教主再出发！LadyGaga曝新写真

进入赛博朋克世界 化身机械义体人

7
LadyGaga的新专辑也将要推出啦。
4

"战狼2""流浪地球"等将重返大银幕!

5部中外影片公益发行上映 分账100%归院线

5
《中国合伙人》《狼图腾》《战狼2》《流浪地球》，与黎..
5

春风满面！“大本”携新女友出街

镜头前举止亲昵 怀中狗狗抢镜

16
两人心情大好，面对镜头笑容满面。

查看更多