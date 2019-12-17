过去12个小时，大事真不少，时光网为你独家甄选
01.卫报年度评选《地久天长》获三奖
英国卫报发布了年度十佳影片，十佳导演，十佳男演员和十佳女演员的名单，王小帅导演的新片《地久天长》
作为唯一一部中国影片名列其中，并且占据四项年度十佳中的三项，分别是“年度十佳影片”，“年度十佳男演员”及“年度十佳女演员”。其他入选“年度十佳影片”的有《爱尔兰人》《婚姻故事》《好莱坞往事》等。事实上，近十年来仅有两部华语影片入围此榜单，另一部是中国导演贾樟柯的《天注定》。
02.黄渤出演中国女排功勋教练陈忠和
12月17日，电影《中国女排》
发布“教练陈忠和”版海报，功勋教练陈忠和由黄渤
出演，这也是黄渤与巩俐
两位演员首次合作。
千禧年之后，与郎平比肩的功勋教练，就是陈忠和指导。1986年，女排写就五连冠伟业，但随着主帅变更、名将退役，中国女排青黄不接，陷入了前所未有的困境，这一沉寂，就是17年。直到2001年陈忠和上任中国女排主教练，淘汰上一代名将、提拔新人，在他的运筹帷幄下，中国女排队伍焕然一新。陈忠和指导继承着老女排精神，终于带领中国女排赢得了久违的胜利。
03.郭敬明“阴阳师”集结赵又廷邓伦王子文春夏
12月17日，由郭敬明
执导的电影《晴雅集》
首度官宣，并公布赵又廷
、邓伦
、王子文
、春夏
、汪铎
五位领衔主演。据悉，影片正是正版授权，改编自日本奇幻经典，梦枕貘原著的《阴阳师》。电影也同步释出“东方奇谈”概念海报、“百魅觉醒”人物海报，晴明、博雅领衔的东方奇谈即将揭晓。
01."天使陷落"曝中字预告定档12月31日
“陷落”系列第三部《天使陷落》
发布中字定档预告，宣布内地定档12月31日，杰拉德·巴特勒
再度回归，在这部中，其扮演迈克·班宁被冤枉意图谋杀总统，而前两部扮演议长的摩根·弗里曼
在这回成了总统。
杰拉德·巴特勒扮演的班宁必须给自己洗刷冤屈，同时还要阻止真正的刺杀总统计划，于是他去找来失散多年的老爸，后者也是个狠角色。
曝光的中字定档预告片里动作场面非常刺激，大飞机、无人机都来参与爆炸场面，相信在大银幕上看一定会更爽。
02.很热血！刘亦菲《花木兰》曝日版预告
迪士尼真人电影《花木兰》
曝光日版预告片。经过重新剪辑，有了不一样的感觉。
预告片梳理了刘亦菲
饰演的木兰替父从军、征战沙场、面对真实身份暴露的剧情线索。另外巩俐
饰演的反派、甄子丹
饰演的将军也在预告中亮相。
除此之外，预告还加上了“为了守护心爱的家人，她隐藏着真相，前去战斗”这样的日式鸡汤旁白。
“传奇即将诞生”，影片将于2020年4月17日登陆日本。北美定档2020年3月27日公映。
03."蛋蛋"主演《罗宾汉：起源》空降定档
由英国RHO影片公司、美国顶峰娱乐公司联合出品，奥托·巴瑟斯特执导，塔伦·艾格顿、詹米·福克斯、本·门德尔森
、伊芙·休森
、詹米·多南
等联合主演，莱昂纳多·迪卡普里奥、珍妮弗·戴维森担任制片人的动作电影《罗宾汉：起源》
定档12月27日全国上映并曝光定档预告，“蛋蛋”塔伦·艾格顿化身“射箭男神”侠盗罗宾汉，他将与詹米·福克斯饰演的约翰并肩作战，用“速度与激情”为观众带来一场惊心动魄的爽燃动作大戏。
04，奥斯卡公布奖项入围短名单
今日，奥斯卡公布9个类别（6个长片类别，3个短片类别）的入围短名单，最终提名名单将于1月13日公布，2月9日举行颁奖典礼。
０5.渣男！"安眠书店"第二季正式中字预告
爱情/惊悚剧集《安眠书店》
第二季发布中字正式预告，男主乔伊从纽约搬到洛杉矶，改名威尔。乔伊找到新女友乐芙（love），但前女友坎迪丝找上门似乎要阻止悲剧发生。但满手是血的乔伊、搬运尸体、监狱铁窗等镜头，似乎告诉观众这一季故事要惨烈得多。
《安眠书店》改編自卡洛琳·凯普尼斯（Caroline Kepnes）的畅销小说，第一季讲述乔伊·戈柏（佩恩·拜德格雷
饰演）的书店老板，通过跟踪美女的社交媒体，夺取对方的芳心，然后再控制对方的惊悚故事。
06.连钢铁侠都追过她！"梅姨"写真大片曝光
“梅姨”玛丽莎·托梅
最新时尚写真大片曝光，这位55岁的不老女神在镜头前随性摆拍，大走居家风格又不失性感。
演技出众的托梅多年来在游走于舞台表演与影视荧幕之间，早早获得奥斯卡奖的她近年因出演新版《蜘蛛侠》中梅姨一角收割大批年轻粉丝。她还曾与“钢铁侠”小罗伯特·唐尼有过一段短暂恋情。
07.《星球大战9：天行者崛起》举行北美首映
《星球大战》天行者系列终曲《星球大战：天行者崛起》日前在洛杉矶举行了首映礼，哈里森·福特、马克·哈米尔、黛茜·雷德利等新老角色扮演者齐聚一堂，影片即将于12月20日登陆内地。
01.大布又交新女友了！是"变形金刚"女郎
二人10月开始被拍到频繁约会，近日现身伦敦某公园玩耍，当众拥吻十分甜蜜；大布还把妮可拉介绍给了自己的家人，带着她和弟弟们以及祖父母一起去剧院。
妮可拉·佩尔茨
95年出生，比大布大四岁。她出生在富豪家庭，前男友是超模Gigi吉吉·哈迪德的亲弟 Anwar Hadid。