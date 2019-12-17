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2019“剧本黑名单”TOP10新鲜出炉

科幻灾难剧本《向前进》拔得头筹

2019-12-17 22:48:54 来源：Mtime时光网

《向前进》的故事中，全人类的时间都被冻结了，泰迪以为自己是唯一的幸存者。而有一天，泰迪的前女友敲响了他的家门……


      时光网讯 2019年“好莱坞剧本黑名单”前十名新鲜出炉。拿到第一名的剧本《向前进》（Move On）由编剧小林健三编写，讲述一个发生在未来的科幻故事。

      具体来说，这十个优秀剧本分别为《向前进》（Move On）、《视野》（Field of View）、《别担心，亲爱的》（Don’t Worry Darling）、《蝉》（Cicada）、《旅行者》（The Traveler）、《不堪重负的天才》、《流言蜚语》（The Unbearable Weight of Massive Talent）、《一个叫格兰岱尔的神奇地方》（A Magical Place Called Glendale）、《囚禁》（Shut In）、《中间人》（The Broker ）。

      《向前进》以29票的最高票数当选今年剧本黑名单的冠军。在这个故事中，全人类的时间都被冻结了，泰迪以为自己是唯一的幸存者。而有一天，泰迪的前女友敲响了他的家门。两人要一起踏上寻找灾难原因的旅程。

      剧本《视野》也拿到了20票的高票数。在这个故事中，一位士兵被迫通过VR重温她在战斗中最糟糕的一天，当VR模拟出现故障时，场景与她的记忆无法匹配，她开始怀疑自己的理智。

      好莱坞剧本黑名单是一项评选未被拍摄成电影的优秀剧本的活动，由好莱坞电影人投票评出。多年来，很多曾入围好莱坞剧本黑名单的剧本都已被拍摄成电影，甚至成为票房爆款或奥斯卡得奖作品。例如《朱诺》、《社交网络》、《聚焦》等。

      这种全新的资源评判与共享方式，在一定程度上改善了好莱坞传统的项目筛选效率低下的问题，也为那些渴望在影视圈发展但苦无门路的人，提供了一个不错的途径。随着时间的推移，该活动也愈发具有公信力。

延伸阅读：《起底好莱坞“剧本黑名单”

   编辑：羊羊

关键词： 剧本黑名单
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