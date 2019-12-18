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时光早报：基努·里维斯曝“无胡子”剧照

《寂静之地2》来了 《阿凡达》喜迎十周年

2019-12-18 07:31:55 来源：Mtime时光网

新的一天开始啦，来看看新闻吧！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.《毒枭：墨西哥》第二季曝先导预告




先导预告

      美剧《毒枭：墨西哥》第二季曝先导预告片及多张新剧照，迭戈·鲁纳饰演的大毒枭Félix Gallardo回归。该剧将于2020年2月13日回归。

      上世纪80年代的墨西哥，冷静﹑大胆﹑头脑清晰﹑忠于亲友的Gallardo一手建立起来的毒品帝国瓜达拉哈拉贩毒集团。因为将散乱的贩毒者统一起来，加拉多被称为“毒贩教父”。

02.皮克斯《1/2的魔法》曝中文预告

中文预告

      皮克斯动画新片《1/2的魔法》曝光一款全新中文预告片，对片中的世界观进行了更详尽的展示。

      故事设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外世界，一对十几岁的精灵兄弟想用魔法进入幻想世界，他们将在魔法世界中，带着早逝爸爸的下半身去找他的上半身。与早逝的父亲共度最后一个神奇的日子。

      星爵和荷兰弟配音的就是这对儿精灵兄弟Ian与Barley Lightfoot。



03.惊悚片《寂静之地2》曝光首张剧照



      由高分惊悚片《寂静之地》原班人马打造的续集《寂静之地2》曝光首张剧照，艾米莉·布朗特饰演的母亲带着三个孩子行走在森林之中，继续“不要出声”的艰难求生之旅。

      《寂静之地2》仍有前作导演兼之言约翰·卡拉辛斯基执导，影片将于2020年5月15日美国上映。

04.基努·里维斯曝“无胡子”剧照



     “男神”基努·里维斯主演的新片《比尔和泰德寻歌记》曝光首批剧照，不留胡子的基努·里维斯看起来有些不同寻常。

      科幻喜剧《比尔和泰德寻歌记》聚焦两个热爱摇滚、曾穿越时间的男子，尽管年级不小，他们还在追寻自己的音乐梦。

05.恐怖片《圣人莫德》曝首款预告

预告

      恐怖片《圣人莫德》曝光了一款诡异惊悚的预告片。

      一个年轻的女护工沉迷于拯救病人的灵魂。她在拯救迷人的病人阿曼达的灵魂时，对其产生了极为危险的迷恋。

      《圣人莫德》由莫菲德·克拉克主演，将于2020年3月27日美国上映。

06.《阿凡达》上映十周年



      十年前的今天，《阿凡达》在北美上映，热度席卷全球，票房高达27.9亿美元，在想当长的一段时间里都稳坐全球票房冠军的宝座。

      十年过去了，虽然“卡神”还没把《阿凡达2》鼓捣出来，我们还是很怀念这部“开创性”的电影。

07.《007：无暇赴死》曝新剧照



      第25部007电影《007：无暇赴死》发布新剧照！丹尼尔·克雷格饰演的詹姆斯·邦德在暗中观察，你猜他在监视谁？

       这一部由《真探》导演凯瑞·福永执导，安娜·德·阿玛斯、蕾雅·赛杜、拉米·马雷克、拉尔夫·费因斯等演员主演。影片将于明年4月3日英国上映、8日北美上映。



01.冯小刚：期待《八佰》早一天和观众见面



      昨晚，冯小刚新片《只有芸知道》首映，很多圈中好友都到场支持，包括《八佰》的导演管虎。

      冯小刚在台上向台下的管虎喊话：“期待早一点看到你的电影，全国人民都盼着呢。”

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 毒枭：墨西哥 寂静之地2 阿凡达 基努里维斯
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毒枭：墨西哥

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基努·里维斯

基努·里维斯

Keanu Reeves

职业：演员 | 制作人 | 导演

查看影人作品  >

寂静之地2

寂静之地2 (2020)

0.0

导演：约翰·卡拉辛斯基

主演：艾米莉·布朗特

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阿凡达

阿凡达 (2009)

8.8

导演：詹姆斯·卡梅隆

主演：萨姆·沃辛顿

在线播放

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