新的一天开始啦，来看看新闻吧！

















01.《毒枭：墨西哥》第二季曝先导预告













先导预告 美剧《毒枭：墨西哥》第二季曝先导预告片及多张新剧照，迭戈·鲁纳饰演的大毒枭Félix Gallardo回归。该剧将于2020年2月13日回归。





上世纪80年代的墨西哥，冷静﹑大胆﹑头脑清晰﹑忠于亲友的Gallardo一手建立起来的毒品帝国瓜达拉哈拉贩毒集团。因为将散乱的贩毒者统一起来，加拉多被称为“毒贩教父”。





02.皮克斯《1/2的魔法》曝中文预告





中文预告 皮克斯动画新片《1/2的魔法》曝光一款全新中文预告片，对片中的世界观进行了更详尽的展示。





故事设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外世界，一对十几岁的精灵兄弟想用魔法进入幻想世界，他们将在魔法世界中，带着早逝爸爸的下半身去找他的上半身。与早逝的父亲共度最后一个神奇的日子。





星爵和荷兰弟配音的就是这对儿精灵兄弟Ian与Barley Lightfoot。











03.惊悚片《寂静之地2》曝光首张剧照











由高分惊悚片《寂静之地》原班人马打造的续集《寂静之地2》曝光首张剧照，艾米莉·布朗特饰演的母亲带着三个孩子行走在森林之中，继续“不要出声”的艰难求生之旅。





《寂静之地2》仍有前作导演兼之言约翰·卡拉辛斯基执导，影片将于2020年5月15日美国上映。





04.基努·里维斯曝“无胡子”剧照







“男神”基努·里维斯主演的新片《比尔和泰德寻歌记》曝光首批剧照，不留胡子的基努·里维斯看起来有些不同寻常。 “男神”基努·里维斯主演的新片《比尔和泰德寻歌记》曝光首批剧照，不留胡子的基努·里维斯看起来有些不同寻常。





科幻喜剧《比尔和泰德寻歌记》聚焦两个热爱摇滚、曾穿越时间的男子，尽管年级不小，他们还在追寻自己的音乐梦。





05.恐怖片《圣人莫德》曝首款预告





预告 恐怖片《圣人莫德》曝光了一款诡异惊悚的预告片。





一个年轻的女护工沉迷于拯救病人的灵魂。她在拯救迷人的病人阿曼达的灵魂时，对其产生了极为危险的迷恋。





《圣人莫德》由莫菲德·克拉克主演，将于2020年3月27日美国上映。





06.《阿凡达》上映十周年











十年前的今天，《阿凡达》在北美上映，热度席卷全球，票房高达27.9亿美元，在想当长的一段时间里都稳坐全球票房冠军的宝座。





十年过去了，虽然“卡神”还没把《阿凡达2》鼓捣出来，我们还是很怀念这部“开创性”的电影。





07.《007：无暇赴死》曝新剧照











第25部007电影《007：无暇赴死》发布新剧照！丹尼尔·克雷格饰演的詹姆斯·邦德在暗中观察，你猜他在监视谁？





这一部由《真探》导演凯瑞·福永执导，安娜·德·阿玛斯、蕾雅·赛杜、拉米·马雷克、拉尔夫·费因斯等演员主演。影片将于明年4月3日英国上映、8日北美上映。











01.冯小刚：期待《八佰》早一天和观众见面











昨晚，冯小刚新片《只有芸知道》首映，很多圈中好友都到场支持，包括《八佰》的导演管虎。





冯小刚在台上向台下的管虎喊话：“期待早一点看到你的电影，全国人民都盼着呢。”

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