亚马逊版《指环王》演员阵容慢慢成型，开拍指日可待。

莫菲德·克拉克VS凯特·布兰切特









亚马逊为这部巨制不惜血本，光版权费就花了2.5亿美元。亚马逊还准备好10亿美元为制作加码，志在赶超“权游”。虽然第一季还没开始拍，他们就忙不迭地续订了第二季。





剧集将改编自托尔金原著，讲述发生在《魔戒三部曲》电影剧情3000年前的故事，展开原著中“第二纪元”的世界，即包括索隆的至尊魔戒在内的诸多戒指们，来到这个世界上的时候。















甘道夫虽然长生不死，但他是在第三纪元初，索伦败亡之后，才由维林诺乘船到达中土世界，所以亦不合适。唯一长生不死，而又亲历所有事件的人，唯有凯兰崔尔了。

《指环王》剧集由亚马逊与曾经拍摄电影版《魔戒三部曲》的新线影业共同打造，还有托尔金遗产基金会与多位托尔金学者加持参谋，目标就是打造正统的“中土味道”。





美剧《指环王》早前已宣布用澳洲女演员玛克拉·卡维纳加盟，幕后已经组建了一支强大的制片团队，汇聚《权力的游戏》《绝命毒师》《怪奇物语》《汉尼拔》《黑道家族》等多部神剧的“大脑”。





有着《侏罗纪世界2》、《当怪物来敲门》等特效大片经验的导演胡安·安东尼奥·巴亚纳将执导该剧的前两集，并任执行制作人。