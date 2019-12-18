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亚马逊《指环王》找到年轻版精灵女王

《黑暗物质》女星莫菲德·克拉克出演

2019-12-18 10:04:26 来源：Mtime时光网

亚马逊版《指环王》演员阵容慢慢成型，开拍指日可待。
莫菲德·克拉克VS凯特·布兰切特

　   时光网讯 亚马逊魔幻史诗剧集《指环王》正在新西兰进行第一季筹备工作，继英国男星威尔·保尔特退出后，据外媒报道曾出演《黑暗物质》《巨鳄风暴》
莫菲德·克拉克将将加盟扮演"年轻"精灵女王凯兰·崔尔，在《魔戒三部曲》《霍比特人》三部曲中扮演该角色的是凯特·布兰切特

　　亚马逊为这部巨制不惜血本，光版权费就花了2.5亿美元。亚马逊还准备好10亿美元为制作加码，志在赶超“权游”。虽然第一季还没开始拍，他们就忙不迭地续订了第二季。

　　剧集将改编自托尔金原著，讲述发生在《魔戒三部曲》电影剧情3000年前的故事，展开原著中“第二纪元”的世界，即包括索隆的至尊魔戒在内的诸多戒指们，来到这个世界上的时候。



　　由彼得·杰克逊执导的电影《魔戒》，凯兰崔尔一角由凯特·布兰切特饰演。电影一开头，就是凯兰崔尔的独白，叙述序幕，解释至尊魔戒和精灵及人类最后同盟等事件。早期的计划中，彼得·杰克逊曾考虑让佛罗多或甘道夫叙述序幕，但佛罗多并不是在几万年前就出现的人物，从未亲历事件，所以不合适。

　　甘道夫虽然长生不死，但他是在第三纪元初，索伦败亡之后，才由维林诺乘船到达中土世界，所以亦不合适。唯一长生不死，而又亲历所有事件的人，唯有凯兰崔尔了。
　　
　　《指环王》剧集由亚马逊与曾经拍摄电影版《魔戒三部曲》的新线影业共同打造，还有托尔金遗产基金会与多位托尔金学者加持参谋，目标就是打造正统的“中土味道”。

　　美剧《指环王》早前已宣布用澳洲女演员玛克拉·卡维纳加盟，幕后已经组建了一支强大的制片团队，汇聚《权力的游戏》《绝命毒师》《怪奇物语》《汉尼拔》《黑道家族》等多部神剧的“大脑”。

　　有着《侏罗纪世界2》、《当怪物来敲门》等特效大片经验的导演胡安·安东尼奥·巴亚纳将执导该剧的前两集，并任执行制作人。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 亚马逊指环王 黑暗物质 凯兰崔尔 精灵女王
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莫菲德·克拉克

莫菲德·克拉克

Morfydd Clark

职业：演员

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