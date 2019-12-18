金琛执导、林允主演的荒诞温情喜剧《充满爱》，宣布将于2020年正式启动。





导演金琛分享创作初衷，现场表示：“我们需要珍惜身边每一个曾经发生的感情，把我们的爱在当下就完成。也许这个爱的背后，还有不同的情感和故事，这也是我创作这部电影的初衷”。





谈及电影风格，导演表示：“感动人的故事是不分风格的，因为人心都是温暖的，现在这个冬日里面我们能够感受到温暖的东西最重要，只要电影讲述的是好看的故事就行。”













此次发布会活动不走寻常路，围绕“谎言”进行多个环节。林允现场分享自己亲身经历的“善意谎言”，父母二人在旅游时会将美食以各种理由留给彼此吃，林允只得被强行“塞狗粮”。林允现场还透露，自己的父母在恋爱中会说些小谎来为爱保鲜，再忙也会照顾对方的情绪，道声“想你”，令人好不羡慕。





马闻远、陆雨婷、齐羽嘉现场分享说过的谎言，隐瞒自己的生活状况、又或者是模仿家长字迹签字等，欢声笑语中也不乏温情。





现场还玩起了“戳穿谎言”的游戏，陈小艺一眼即识破各位艺人喝到的是假柠檬水，唯有林允喝到的是真柠檬水。在吃芥末饼干环节中，陈小艺现场眼眶含泪，马闻远辣到“上头”，真假难分迷惑林允。





编辑：hello王小羊