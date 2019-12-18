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徐峥人到中年也逃不掉老妈的“强势关怀”

喜剧《囧妈》曝“你妈觉得你”系列海报

2019-12-18 10:37:15 来源：Mtime时光网

海报通过“冷”、“美”、“饿”、“虚”四个方面，“囧妈”黄梅莹对徐峥的生活展开了“全方位”式关切。

囧妈本尊来了

　　时光网讯   12月18日，徐峥“囧系列”最新力作《囧妈》释出一组“你妈觉得你”系列海报。火车包厢里，黄梅莹饰演的“囧妈”卢小花无微不至地照顾着徐峥，衣食住行全面把控，哪怕是人到中年，也依旧难逃母亲的“强势关怀”。影片将于2020年大年初一全国上映。

　　海报通过“冷”、“美”、“饿”、“虚”四个方面，“囧妈”黄梅莹对徐峥的生活展开了“全方位”式关切，她总是会不自觉地为你规划好一切。这也造就了妈妈关心的一体两面，一面是妈妈对你的爱与关怀，另一面则是哭笑不得的控制，正是印证了徐峥所说：“一个成年男人，六天六夜，跟他自己的妈妈在一个火车包厢里，我觉得基本上就是个‘灾难’。”

　　在此前曝光的“宝藏妈妈的囧途”特辑中，母子二人关系已可窥一二，轮流拆台、无间断投喂、间歇性催生，误解和矛盾不知不觉悄然爆发。




　　即使几近中年，徐峥在“囧妈”卢小花的眼中也不过是长不大的孩子，事无巨细悉心照料，让徐峥也难以招架，他表示：“很多妈妈把过多的爱和过多的控制给到了下一代，导致他们之间形成了一种控制的关系。但是等孩子长大了以后，这种力量就变成一种束缚约制。”而你长大的过程，就是你逐渐夺回人生控制权的过程，妈妈的扮演者黄梅莹则表示：“这些控制之中其实也饱含着妈妈对于儿子的一种依赖。”



　　此次参演《囧妈》亦是黄梅莹首度参演喜剧，为此她做了大量的准备工作，不仅每句台词都反复揣摩，还亲身上阵挑战威亚，她表示：“我觉得是一个非常大的挑战，对于喜剧而言，有一个表演分寸的问题。”

　　而徐峥作为导演兼演员，更能设身处地的给予意见。特辑中，徐峥更是亲自示范，一一讲解，对于每一个细节都严格把控，黄梅莹坦言：“徐峥在现场跟我讲戏，讲得非常生动，有一种身临其境的感觉，我常常被他讲戏给吸引住。”二人相处之间火花十足，也让观众对影片中这对“宝藏母子”有了更多的期待。

   编辑：hello王小羊

关键词： 徐峥 囧妈
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