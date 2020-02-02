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刘亚仁后，宋慧乔也公开声援武汉

“LOVE FOR WUHAN，LOVE FOR HUMAN”

2020-02-02 09:59:15 来源：Mtime时光网

宋慧乔和刘亚仁是圈中好友。
      时光网讯 刘亚仁之后，韩国演员宋慧乔也公开声援武汉，两人在社交平台发布了同款为武汉加油的图片。图片上写着“LOVE FOR WUHAN，LOVE FOR HUMAN”的字样。

      据悉，宋慧乔和刘亚仁是圈中好友，在宋慧乔主演的韩剧《太阳的后裔》中，刘亚仁还友情客串了一个小角色。


   编辑：羊羊

关键词： 宋慧乔
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宋慧乔

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Hye-gyo Song

职业：演员

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