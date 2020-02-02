2020-02-02 15:09:46 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：克里斯托夫·迈..
主演：汤姆·克鲁斯
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Henry Czerny
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路人·甲
10小时前
希望加个动作导演吧，阿汤哥拍不了年了，拼了半天动作戏效果都不太好啊
威尔克鲁斯9小时前
你说的什么东西啊？你到底想说啥？你要是想说阿汤老了拍不动了，那也应该是加个替身，为什么要加个动作导演？5.6的动作戏差了？还不好？
路人·甲1分钟前
我说的是导演动作戏拍的不好，不过叙事还不错，是的，5、6的动作戏效果不太好，第4部真的是每段都精彩，个人认为是巅峰，同类型里都是优秀的
吾者非君
2020-02-02 17:30
7跟8阿汤哥估计身子骨又硬朗了🤣
vincent4587
2020-02-02 16:32
铁打的阿汤哥，流水的嘉宾
witness413
2020-02-02 16:03
伊森亨特下一步就是进太空了吧
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