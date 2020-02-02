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演员亨利·科泽尼回归《碟中谍》系列

曾出演首部《碟中谍》 《碟中谍7&8》中再现身

2020-02-02 15:09:46 来源：Mtime时光网

亨利·科泽尼曾经出演过首部《碟中谍》电影，口香糖炸弹那场戏给不少观众留下了深刻印象。


      时光网讯 日前，导演克里斯托夫·迈考利在社交媒体宣布演员亨利·科泽尼将出演《碟中谍7》《碟中谍8》

      亨利·科泽尼曾经出演过首部《碟中谍》电影，口香糖炸弹那场戏给不少观众留下了深刻印象。



      目前，背靠背拍摄的《碟中谍7》和《碟中谍8》已官宣的卡司有：汤姆·克鲁斯、“卡特特工”海莉·阿特维尔、“螳螂妹”庞·克莱门捷夫谢伊·惠格姆尼古拉斯·霍尔特

      《碟中谍7》已定档2021年7月23日、《碟中谍8》定档2022年8月5日北美上映。

   编辑：羊羊

关键词： 碟中谍 亨利·科泽尼
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