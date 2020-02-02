



继《聚焦》之后，《蒂米·菲列：错已铸成》是汤姆·麦卡锡的第一部故事片（这之前他还执导了电视剧《十三个原因》中的两集，并担任了去年金球奖提名的限定剧《最响亮的声音》的创作者和执行制片人），该片基于Stephan Pastis的系列小说改编而成。故事以一名十一岁的小男孩为主角，探索了这个小孩子内心的想象空间和外在的日常生活，这个小男孩最好的朋友是只重达1500磅的北极熊，并且他坚信自己是小镇里最出色的侦探。





近日，在美国犹他州的帕克城，时光网有幸采访了汤姆·麦卡锡，共同探讨了他最近的新作，包括《蒂米·菲列：错已铸成》，还有观众热切期待的《静水城》，马特·达蒙在片中饰演一名父亲，试图帮助与自己关系疏离的女儿脱离谋杀指控罪。





Mtime：那么我来问一个最关键的问题吧，在你执导《聚焦》之后的第一部电影作品，是什么吸引了你给Disney+做这样一部儿童题材的电影呢？





汤姆·麦卡锡：其实这两部电影中都有小孩子的角色，而且还都是关于调查真相的（笑）。不，其实也没有什么合乎逻辑的理由，我这里所说的逻辑性的意思是，对我个人而言，我不是那种必须要规划自己职业生涯的人。我一直都觉得职业生涯规划是一件有点危险的事。大部分电影人（其实我一开始也是这样）大概都会想这些问题：有什么有趣的东西吗？接下来要拍些什么好？有什么引人注目的事吗？他们会等待素材找上门。





其实早在《聚焦》之前，我就已经在开始筹划《蒂米·菲列：错已铸成》了。我真的特别喜欢原著的小说，也很喜欢书的作者Stephan，我俩之间的合作很好。我很享受给孩子们做一部真人版电影的这种挑战，因为我觉得在这个领域作品并不是很多。确实这类作品也不是很多了。我跟迪士尼的有些人聊，他们跟我说：“如果你能做出这些作品的话，虽然会感觉有些与众不同，非主流，但我们肯定会双手欢迎，因为我们经常会寻找一些新的方法和途径去重构我们的想象，去反思自己的初心”。而且我发现我这样做真的是太刺激了。再加上我也有孩子，做这样一部这些孩子们都能看的电影其实也挺不错的。





不过说实话，拍完《聚焦》之后，你会听到有很多人在议论你的电影，大家在讨论，为什么你的电影能有这么大的存在感和重要性，为什么你这部电影能成为奥斯卡获奖电影和金球奖提名影片———但在这种议论过后，我就觉得这些言语和舆论真的也是挺害人的一件事，虽然我可以做到故意听不进去这些言论，但这对艺术来说其实是一种残害，因为你一直在处理这些信息，它们会以特殊的方式进入你的思想和身体里，融进你的血液中。





与此相反，如果只是鉴于考虑到你现在正在创作的电影作品，你就会产生这样一种包袱，就会想：“我记得之前有个人跟我说过什么什么……”而当我做《蒂米·菲列：错已铸成》的时候，我感觉自己已经逃离了这所有的一切，因为这部电影是那么的与众不同。我们之所以会带这部电影来这次圣丹斯电影节的原因就是，这部影片更多的是一部独立电影，而不是那种典型的经典片。如果你看看迪士尼现在推出的这些作品，基本都是些走经典英雄形象的拍摄路线。但因为这些都是很棒的故事，所以你无法对他们的成功有微辞。但即使是对于皮克斯来说，其实我个人也很崇拜皮克斯，而且我也曾经参与其中，一起做了《飞屋环游记》。皮克斯现在就落入了这种类型———基本都是有第二幕和第三幕的这种电影（电影一般分为三幕，第三幕相当于给观众摊牌），他们必须为了观众的观影体验做好一切准备。





但我做《蒂米·菲列：错已铸成》的时候，影片工作室就没有这样要求我们，而就只是简单的说：“就做一部电影就行了。”于是乎，我们就跟这个古里古怪的孩子做了这样一部烧钱的独立电影，影片更多的是探讨这段故事展开旅程的自身过程，而不是重点说这个孩子最终会去向哪里，结果如何。在影片中还有一只熊，它既不会说话也不会有英雄主义的举动，但就仅仅是跟随在这只熊身后———很显然，这就代表了他生命中所缺失的东西。





Mtime：拍这部戏难吗？在拍这只熊的时候，视觉效果处理起来挑战性如何？





汤姆·麦卡锡：拍熊确实很具有挑战性，但也很有趣，我们的视觉效果师Rich McBride简直就是个天才。《荒野猎人》里面那只熊就是出自他之手，所以我主动联系上了他。我们见面就喝了杯咖啡，当时他正在做别的工作，没有空闲档期。但后来我俩的安排都有所调整，然后我就给他打电话，他说：“你知道吗，我这段时间其实一直都在思考，你的这只熊确实是个挑战，但我之所以能喜欢，是因为你在做这些跟动物相关的电影时，就像《丛林故事》系列电影，你是创造了一个完整的全部的故事，而且还在其中注入了一种东西。我马上就要去波特兰的一个小工作室了，我怎么做才能让这只熊在你的电影里面也体现出这种精神呢？”





预告 他的作品真的是完美无缺，真的很好，但也属于是很低调，对吧？他试图展现出来一只真实的熊，一只熊身上的性格特征。我们还去了加拿大北部这只熊所在的北极熊保护区。我们开始对熊进行研究。Rich McBride这家伙简直对熊是着了魔。他都变成了一个跟着北极熊的跟踪狂了。真正的挑战是要在观众面前塑造一只熊的性格特征，而且这只熊还不会说话，也不能像人类一样去行动。这个叫蒂米的孩子自己幻想出了一个虚拟的动物，并且他会用特殊的方式去感受这只熊。其实他本可以幻想出任意一种动物来，因此观众们对这个孩子身上的种种也会有很多疑问想问。





Mtime：这个系列里还有其它几本书，你会不会回归来拍续集？





汤姆·麦卡锡：是的。确实还有其他几本书。而且我们已经开始对这个问题进行探讨了。我们也已经有了另一个剧本。是Steph写的。





Mtime：那你会当导演吗？





汤姆·麦卡锡：我也不知道。我想我可能会吧。拍这部片子是个很棒的经历，但我还有些别的故事想拍成电影。我也说不好。我会用别的方式参与进去，因为Steph刚放弃了另一个剧本，真正有意思的是能够重新回归去创作这些故事的角色，对我来说这些故事和角色很快就能重新回归到我的生活中。





Mtime：关于马特·达蒙和阿比吉尔·布莱斯林饰演的《静水城》你能给大家说点什么吗？





汤姆·麦卡锡：这个我真的啥也不能说。我目前正在进行深度编辑，还有些问题没解决的也正在想办法。这部片子将于11月问世，但事实上我真不知道那时候我能不能完成———只能等我真正做完了才能知道（笑）。





但我觉得工作室其实已经圈出时间了（将11月初作为发布日期），他们为了确定时间而定下了这个日子，而且我觉得11月上旬的某个时间其实也很快就到了。这么定时间确实有点过于严肃了，但也很酷，没有任何问题。而且马特投入的很不错，我现在已经可以说，没问题，大家就等着看吧。我们现在已经有了一个很粗略的剪辑版本了，对此我很兴奋，但我不会再多说别的了，因为我是这个片子的制作人，某种程度上说我也会对这部片子带有些个人偏见，因此要我来评论就不太合适了。





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