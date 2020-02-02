2020-02-02 17:58:57 来源：Mtime时光网
音频中艾梅柏·希尔德疑似承认曾家暴约翰尼·德普
编辑：边界
Johnny Depp
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Amber Heard
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麦克斯玮
2020-02-09 03:11
你们这些屌丝继续舔吧，舔狗舔到最后一无所有。
2020-02-09 03:10
就是一副贱人样。
好人C
2020-02-05 11:43
试想如果这个录音里动手的一方是男方的话，网络上的舆论怕是早就得把德普封杀了。家暴就是家暴，我觉得没什么可洗地的。但个人还是觉得，只要不是触及法律底线的，并不影响我看这个人的作品，明星私生活爆出来的新闻真的没必要给这么多关注。
不悟先生20分钟前
赞同
Xenon
2020-02-03 18:01
可别换，就指这妞才能让DC在中国有点市场，她就是DC的“黑寡妇”，要知道国内多少观众看完海王不知道啥剧情，就记住这娘们曼妙身姿了。
麦克斯玮2020-02-09 03:09
拉倒吧，这女的有几个中国人认识，DC一姐是加朵，二姐是玛歌特。
Alaneans
2020-02-03 14:57
从头到尾听了录音，这整件事就是一出性格不合引起的闹剧，两边都有过错。Amber先引发肢体冲突并在末尾承认自己控制不住情绪，七成过错。德普也有还手但主要是冷处理，两人一直无法和好，但他又不想放手（看脸的世界），三成过错。夫妻对峙被录音隔了几年还被放出来，Amber估计以后星途暗淡啊，录音并发给媒体的这个人，真是恶毒。
beebeefly2020-02-09 14:40
毕竟录音“所言非虚”，谈何恶毒一说？
2020-02-03 14:42
hit-vt. 打击；袭击；碰撞；punch-vt. 以拳重击；对人或物的各种打击动作基本都可以用hit，程度较轻不及beat、assault或者punch。Amber当时想要表达的是“我力度适当的（proper）扇了你的脸，但是我没有用拳头重击你的脸。”但是国内的关于这段的几处翻译，基本都是类似于“我打了你，但没有用拳头打你”之类的引导话题式翻译。
DenisNero2020-02-03 15:49
洗，继续洗
路人·甲2020-02-03 23:54
何必这么费力得洗地，这就是茶余饭后一谈资，宁还真能娶了她不成
Alaneans2020-02-06 16:02
如果我强词夺理，你说我洗地可以。但是我所言非虚你无法反驳，何来洗地一说？
beebeefly2020-02-09 14:45
按你的逻辑来说，之后才命名的新冠和 之以前说的类似非典的名称描述不一致，所以造谣无误对吧。这种强词夺理和所言非虚的你也是支持的吧，看来有些病没有传染对人呀。
monokro
2020-02-03 13:38
干嘛换角，这片就需要个强悍的娘们
路人·甲2020-02-03 23:55
哈哈哈哈哈哈，有道理
笑着的伤疤
2020-02-03 13:22
那些说没听懂的B站自己搜av86035585看熟肉，看看你们心爱的带美女Amber吵架把punch换成hit的战术偷换词语概念
特拉法加广场的幽灵
2020-02-03 11:35
听过录音来评论：录音断章取义，疑似互殴
UncleMarston
2020-02-03 11:23
一个录音说明不了全部问题。我觉得估计是两方都有暴力倾向。
笑着的伤疤2020-02-03 13:22
被这件事反复反转吓得不敢站边了，于是在这里装理中客各打五十大板？
DenisNero2020-02-03 15:50
麦克斯玮2020-02-09 03:13
你这么擅长和稀泥，不去当民警可惜了。
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