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录音曝光希尔德疑似承认曾家暴德普

网友力挺德普 请愿《海王2》开除"海后"

2020-02-02 17:58:57 来源：Mtime时光网

在音频中，德普对希尔德说，“你打了我一拳还不承认。”希尔德对德普说，“对不起，我我扇了你巴掌，我打了你，但我没有打你一拳。”

音频中艾梅柏·希尔德疑似承认曾家暴约翰尼·德普

       时光网讯 英国媒体《每日邮报》日前曝光了一段约翰尼·德普与前妻“海后”艾梅柏·希尔德2015年对话的音频。在音频中，德普对希尔德说，“你打了我一拳还不承认。”希尔德对德普说，“对不起，我没有，我扇了你巴掌，我打了你，但我没有打你一拳。” 

      这段录音曝光后，在社交媒体上，网友也开始一边倒支持德普，并对于艾梅柏·希尔德声称德普家暴她的这个3年的谎言感到无法原谅。甚至还有网友发起请愿希望华纳兄弟公司把艾梅柏·希尔德开除出《海王2》剧组，认为不应该给家暴演员机会。目前，请愿已经迅速获得近6万网友签名支持，并还在持续上涨中。


艾梅柏·希尔德在《海王》中饰演"海后"

   编辑：边界

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