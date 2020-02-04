《夺宝奇兵5》真的要来了









有关《夺宝奇兵5》，她表示：“《夺宝奇兵5》不会是重启版电影，剧本还在不断创作中，哈里森·福特会参与进来，是一部延续之作。”按照她的说法，《夺宝奇兵5》就会像是《星球大战7》一样，延续了前作的故事。而不是像《蜘蛛侠：英雄归来》那样，对前作改头换面全新重启。









有关《星球大战》的未来动向，凯瑟琳·肯尼迪说：“未来一定会有女性导演参与到《星球大战》新电影的执导工作中，《曼达洛人》中就有女性导演参与，我们也邀请了黛博拉·周执导剧集《欧比旺》，我们一直致力于培养更多优秀的人才。”