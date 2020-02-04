2020-02-04 14:01:26 来源：Mtime时光网
编辑：汀
Kathleen Kennedy
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任性的本特斯勒
2020-02-05 16:00
难道哈里森福特要在这个女人的指挥下再死一次吗？
MTFK
2020-02-05 05:24
希亚拉波夫呢？很喜欢这个演员
Enileva
2020-02-04 22:35
史泰龙坐在椅子上休息了一会儿骑马离开，施瓦辛格仰望着天花板说为了约翰，哈里森福特又一次举起了鞭子……
jxccck
2020-02-04 22:27
就是这个老太婆现在把“星战”整得人不像人鬼不像鬼的。算了，反正就算整成人样了，“星战”在中国的票房也高不到哪里去。
想长胖2020-02-05 11:38
参考TVB
RSHAVENX
2020-02-04 21:33
最喜欢的冒险电影
mohanazh
2020-02-04 21:00
斯皮尔伯格的女表，歇会儿吧！
皮尔斯qi
2020-02-04 19:44
还要拍5，凯瑟琳肯尼迪，你真是脑子进水了
wurenchu2秒前
为什么不拍，这么好的IP。
shsmzjh
2020-02-04 18:46
凯瑟琳·肯尼迪毁掉星战系列后，现在魔爪伸向夺宝奇兵？？
笑着的伤疤
2020-02-04 18:29
凯瑟琳·肯尼迪是铁了心恨不得逆粉改命——“你们急着让老娘趁早死翘翘下台，老娘就越嘚啵嘚啵地跳，而且嘴边就不离‘女性雄起‘四个大字，气不气啊！”
2020-02-04 18:27
赶紧趁福伯还长寿着赶紧拍5吧这编剧和剧本都换了好几稿了。说到这儿还想起了前年《英伦对决》宣传期时成龙说已经在前期工作《尖峰时刻4》了，结果这都2020年了没半点儿新消息，难道是又一个“今年下半年，我将零糖麦片”？？？
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