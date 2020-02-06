好莱坞黄金时代最后的巨星之一柯克·道格拉斯去世，享年103岁。他的儿子、演员迈克尔·道格拉斯也通过社交媒体公布了这一消息。



























1941年，二战爆发前登上百老汇舞台，但不久后就加入美国海军，此后直到1945年他才重回戏剧舞台和广播工作。1946年他第一次在大银幕中亮相，出演了影片《玛莎伊瓦丝的爱》。









1949年影片《夺得锦标归》让柯克一炮而红











柯克在1955年电影《神枪游侠》片场











2018年柯克·道格拉斯参加儿子的星光大道留印仪式









他的晚年个人生活也经历不少波折。1986年，柯克安装了一个起搏器来矫正不规则的心跳。1991年，他在一次直升机失事中幸存下来，那次事故造成另外两人死亡。1996年1月，他遭受了一次严重的中风，导致他严重的语言障碍和严重的抑郁症。他后来曾透露，因此他甚至考虑过自杀。





不过他坚强度过难关，1996年3月，他仍出现在奥斯卡颁奖典礼上，接受了终身成就奖的荣誉。













