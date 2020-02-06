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据外媒报道，好莱坞黄金时代最后的巨星之一柯克·道格拉斯
去世，享年103岁。
柯克·道格拉斯代表作包括《光荣之路》《斯巴达克斯》《倒扣的王牌》
等。他曾1950年代三次入围奥斯卡金像奖最佳男主角皆未得奖，1996年获颁奥斯卡终身成就奖，2001年也获得第51届柏林电影节终身成就奖，获奖原因是“表现出义勇先锋形象及美国式英雄主义”；实至名归。1999年，他被美国电影学会选为百年来最伟大的男演员第17名。
他的儿子、演员迈克尔·道格拉斯
也通过社交媒体发文，含泪送别父亲：“对世界来说，他是一个传奇，从电影黄金时代的演员，一直活到了他自己的黄金时代。他也是一个人道主义者，他对正义的承诺和他所信仰的事业为我们所有人树立了一个向往的标准......以我在他最后一次生日时对他说过的话来结束今天的发言，这句话将永远是真的。爸爸，我太爱您了，我以身为您的儿子为荣。”
柯克·道格拉斯
1916年12月09日出生于美国纽约北部的一个少数民族聚住区，父母都是犹太人，共有六个女儿和一个儿子，柯克在家中排行第四。
1941年，二战爆发前登上百老汇舞台，但不久后就加入美国海军，此后直到1945年他才重回戏剧舞台和广播工作。1946年他第一次在大银幕中亮相，出演了影片《玛莎伊瓦丝的爱》。
1949年影片《夺得锦标归》让柯克一炮而红
战后退伍回到演艺圈。1948年他出演了影片《独自行走》，因为他出色的表演开始引起关注，也为他带来更多的表演机会。1949年在影片《夺得锦标归》
里饰演矫健的拳击手，获奥斯卡最佳男主角提名，终于一炮而红。
柯克在1955年电影《神枪游侠》片场
2018年柯克·道格拉斯参加儿子的星光大道留印仪式
此后一直至90年代中期仍有演出。其子迈克尔继承衣钵，亦成一代巨星。2003年他与儿子合作出演了影片《三代同堂》
。
他的晚年个人生活也经历不少波折。1986年，柯克安装了一个起搏器来矫正不规则的心跳。1991年，他在一次直升机失事中幸存下来，那次事故造成另外两人死亡。1996年1月，他遭受了一次严重的中风，导致他严重的语言障碍和严重的抑郁症。他后来曾透露，因此他甚至考虑过自杀。
不过他坚强度过难关，1996年3月，他仍出现在奥斯卡颁奖典礼上，接受了终身成就奖的荣誉。
他去世后，奥斯卡、米高梅工作室，马克·哈米尔
、乔治·竹井等机构、名人通过社交网络表达了哀悼。