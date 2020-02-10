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“我非常爱李小龙，他是那时的偶像级人物”

独家专访新晋奥斯卡最佳男配布拉德·皮特

2020-02-10 14:46:58 来源：Mtime时光网

时光网与布拉德·皮特聊了聊他主演的《好莱坞往事》。
      时光网讯 在漫长又饱受赞誉的职业生涯中，布拉德·皮特曾获得过三次金球奖，还有一座奥斯卡奖——小金人是他以《为奴十二年》制片人的身份得到的。这次，他在昆汀·塔伦蒂诺的《好莱坞往事》中所贡献的精彩表演，为皮特赢得了自2012年《点球成金》（皮特同样担当此片制片人）之后的首个表演奖项。

      在《好莱坞往事》中，皮特饰演友善却边缘化的克里夫·布斯，后者是莱昂纳多·迪卡普里奥饰演的、挣扎的电视剧演员里克·达尔顿的替身和好友。皮特在饰演此角时发光发热，展现了其无限深厚的电影明星魅力。

      最近在洛杉矶，时光网有幸与皮特聊了聊名气、迪卡普里奥以及其他话题。对话摘录如下。

Mtime：《好莱坞往事》是一部有着历史和喜剧元素的剧情片，像杂耍似的将许多声音和主体都放在了显微镜下。在这些元素中，你最有共鸣的是什么？

布拉德·皮特：我觉得这个故事的内核还是在于，你真正的价值在哪里。寻找自己真正的价值，这是真正的主题。从玛歌特到莱昂纳多，再到我的角色，或者直接说是从莎朗到里克，再到克里夫，这些都是完整的人，你懂我意思吗？莎朗代表着希望，还有放眼未来。里克与自我怀疑和自我价值斗争，他将自己所有的价值都放在了荧幕上与真实生活的对比上。至于克里夫，他更希望被接受——他会抓住一切机会做到最好，他也明白自己最后会成功的。

      所以可能是因为我自己老了，但对我来说，这就像是一场游戏。这就是关于人性，以及从何处寻找我们的价值。我们太容易被困住了——尤其在这个行业里，这样会很让人迷失方向——因为我们竭力想证明自己的价值而去做一些事，或证明自己代表着什么，这都是很空虚的。相反，内涵更为重要，比如你的个人关系，以及每天在发生的事。这是我个人对此的理解，也是我共鸣最深的。

Mtime：好莱坞有着成千上万的特技演员，他们中的许多人都梦想着有朝一日能成为明星。所以这样来说，饰演克里夫这个角色后，你自己对名气怎么看？你觉得这有多转瞬即逝？这部电影从某些角度来说，对名气是不是有一些解读？

布拉德·皮特：可能吧。坐在那里看这部电影，里面有莱昂纳多、我、玛歌特，但周围还有一整个卡司团队——可能片场有100人，总共有超过300人一起完成了这部电影。

      我觉得昆汀的人物描写得太好了，尤其是克里夫。事实就是，当一份工作结束，你就得赶紧去下一个。娱乐行业大多如此——努力保持自己有工作。我是在说整个团队。美好的事情现在正在自然而然地发生着，因为越来越多的人们，比以往都要多的编剧、导演和演员们，都在得到以前没有的那些机会。因此，我们才能看到他们才华的喷涌。这真的十分引人注目。

      作为一名演员去看其他同行，我发现许多人的光芒真的无法抵挡。但他们就一直在那，只是不被发现。所以这部电影可能会通过这两个角色，帮助展现那个容易被大家忽视的重要部分。

Mtime：克里夫好像有着无所畏惧，又有点趾高气昂的劲头。你觉得自己有这种特质吗？

布拉德·皮特：当你提到无畏，我觉得这就像让我去征服珠峰，或是去蹦极那种，但我现在对那些不怎么感兴趣了。（笑）但没错，我觉得这形容克里夫很合适，而他心中还有那么一点阴暗的东西。

      在我看来，他想寻找人性中的闪光点，却又做了最坏的打算。如果别人想自掘坟墓，他也会觉得可以接受。在我长大的地方，有句老话叫：“如果给的绳子足够长，他们就能把自己吊死。”我觉得克里夫就是如此，他可以接受这样。

Mtime：片中最有趣的一场戏就是克里夫去到农场。拍摄那场戏的时候是什么样的？

布拉德·皮特：那很意味深长，因为那在历史上是个可怕的时刻。我们都知道这个故事的高光时刻和大事件，所以我们拍到那一场的时候，事情变得很微妙——任何事情都可能发生，让人觉得很危险。所以那感觉挺奇怪的。

      拍摄地其实离真正的施潘农场很近，随便扔一块石头都能落进去那种距离。真的那座早就烧毁了，而这给我一种诡异的气息。我不知道是不是历史上那场噩梦让我或者其他工作人员这样感觉，不过大家绝对都有这种感觉。这就像被奇怪的电流穿过，当我们撤离的时候，大家都好像如释重负。



Mtime：另一个被广泛讨论的场景就是克里夫和李小龙那场。你喜欢李小龙吗？

布拉德·皮特：我非常爱他，李小龙在那时就是个偶像级别的人物。关于饰演李小龙的麦克·毛，我有些想说的。

      这是个典型的好莱坞故事，非常棒。毛在洛杉矶当演员时挺窘迫的，他组建家庭、有了孩子，然后决定放弃这行去支撑家庭。所以他搬回威斯康星，在那开了个道馆。然后他就听说了这个角色，录了个视频发到美国的这一端，然后就得到了这个角色，回到了洛杉矶，拍了这部电影。

Mtime：你和莱昂纳多·迪卡普里奥之前都与昆汀·塔伦蒂诺合作过，但这次是你俩首次合作。你在拍这部电影之前对他印象如何？之前你们偶遇过吗？

布拉德·皮特：我一直对他抱有一份尊重。他在电影史留下的足迹与做出的贡献，都是无与伦比的。当一部电影全指着你一个人的时候，你会感到随之而来的压力，还有额外的责任。但当你有莱昂纳多这般才华的人在身边，你就知道他肯定不会掉链子，并会让你松口气。

      我们俩出名的时间好像差不多，我们也都在同样的电影制作环境下成长，都需要不断谈判来得以生存。我真的很佩服他的选择，以及他所完成的工作。因为这样（相似的职业轨迹），我们便有了一些相似点。我们都失去了隐私和自由，所以在这点上我们很有话聊。

      我们一同拍摄这部电影、这个故事，建立了这样的兄弟情，聊了我们又爱又恨、最终还是深爱的这个行业——我们也身处这个又爱又恨、最终还是深爱的城市。这太自然了，从开拍第一天就是如此舒服，我觉得片中也展现了这一点。



Mtime：“一封给电影的情书”——这是《好莱坞往事》在颁奖季冲刺阶段的宣传语。当你听到“好莱坞”这个词时，第一时间想到什么？你在好莱坞最喜欢的地方是哪里？

布拉德·皮特：这个嘛，我就住在好莱坞，所以这就是我最喜欢的地方。我住得离那个山上的“好莱坞”标志挺近的，基本上是在那牌子下面。我能从家里看到。嗯……你知道好莱坞……（停顿）好莱坞对我来说，是讲故事并展现我们多面性的地方——那些让我们笑的，或是让我们看到不同方面的故事。这是人类天性的显微镜。简而言之，这就是我心中的好莱坞。

你最喜欢布拉德·皮特在哪部戏中的表演？让我们在评论区看到你的答案。

作者：Brent Simon   编辑：羊羊

关键词： 布拉德·皮特 好莱坞往事 BrentSimon
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布拉德·皮特

布拉德·皮特

Brad Pitt

职业：演员 | 制作人

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好莱坞往事

好莱坞往事 (2019)

7.5

导演：昆汀·塔伦蒂诺

主演：莱昂纳多·迪卡..

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