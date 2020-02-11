希望颁奖季过后，她能多多分享一点自己的故事，毕竟有好多人感兴趣。

Sharon Choi火了后，不仅惹来大批粉丝在网上隔空“表白”，CNN、《纽约时报》、《卫报》等西方权威媒体也纷纷报道。不过关于Sharon Choi的新信息不多，比如她的出生成长背景啦，翻译功力如何练就的，以及如何被选为奉俊昊贴身翻译的，等等。

据悉，Sharon Choi今年25岁，是一名韩裔美国人，本身是学电影的，并非专业翻译。她的梦想是成为一名导演，正在准备自己的电影长片剧本，内容是关于颁奖季，打算颁奖季完全收尾后投入开工。

奉俊昊和Sharon参加吉米脱口秀 Sharon Choi在西方观众中圈粉，主要从奉俊昊参加吉米·法伦的脱口秀节目开始。以前基本上没见过嘉宾参加脱口秀还带着翻译的，奉俊昊这个特例也给了Sharon为大家认识的机会。





这期节目在Youtube上获得190万播放量，下面大量的评论是在对Sharon的夸奖。





节目中，Jimmy问导演能不能介绍一下电影，导演用韩语表示不想用英语剧透。Sharon最终是这样翻译的：“I’d like to say as little as possible here, because the film is best when you go into it cold。”（我在这里想尽量少讲，因为当你毫无准备地去看才是最棒的）





而她介绍这部电影也很简单粗暴，一点也不剧透：“a story of two families, one rich and one poor.”（两个家庭的故事，一个有钱的和一个穷的）





金球奖颁奖典礼上，她把导演的获奖感言翻译得也很漂亮得体：“Once you overcome the one-inch tall barrier of subtitles, you will be introduced to so many more amazing films.”（一旦你克服了字幕的一寸屏障，你将打开新世界的大门，接触到许多更加精彩的影片）