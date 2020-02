奉俊昊和Sharon参加吉米脱口秀 Sharon Choi在西方观众中圈粉,主要从奉俊昊参加吉米·法伦的脱口秀节目开始。以前基本上没见过嘉宾参加脱口秀还带着翻译的,奉俊昊这个特例也给了Sharon为大家认识的机会。





这期节目在Youtube上获得190万播放量,下面大量的评论是在对Sharon的夸奖。





节目中,Jimmy问导演能不能介绍一下电影,导演用韩语表示不想用英语剧透。Sharon最终是这样翻译的:"I'd like to say as little as possible here, because the film is best when you go into it cold。"(我在这里想尽量少讲,因为当你毫无准备地去看才是最棒的)





而她介绍这部电影也很简单粗暴,一点也不剧透:"a story of two families, one rich and one poor."(两个家庭的故事,一个有钱的和一个穷的)





金球奖颁奖典礼上,她把导演的获奖感言翻译得也很漂亮得体:“Once you overcome the one-inch tall barrier of subtitles, you will be introduced to so many more amazing films.”(一旦你克服了字幕的一寸屏障,你将打开新世界的大门,接触到许多更加精彩的影片)