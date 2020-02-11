时光网讯
整个北美颁奖季中，韩国电影《寄生虫》
一直颇受瞩目；昨日举行的奥斯卡颁奖典礼中，《寄生虫》
拿下包括最佳影片和最佳导演在内的4项大奖，成为首部拿下最佳影片的纯外语片，创造了历史。
《寄生虫》
和奉俊昊人气高涨的同时，也捧红了奉俊昊
旁边的翻译小姐姐Sharon Choi。这位翻译小姐姐长相清秀——有网友表示她长得神似金敏喜
，翻译工作迅速而准确，大方稳健的同时也带着些青涩，总是笑眯眯的给人一种亲近感。
Sharon从戛纳开始为奉俊昊
做翻译，进入北美颁奖季后，她更是频繁亮相；昨天的奥斯卡颁奖典礼上，她陪伴奉俊昊上台四次。整个《寄生虫》剧组，除了奉俊昊，现在最红的大概就是她了。
据悉，Sharon Choi今年25岁，是一名韩裔美国人，本身是学电影的，并非专业翻译。她的梦想是成为一名导演，正在准备自己的电影长片剧本，内容是关于颁奖季，打算颁奖季完全收尾后投入开工。
《卫报》文章——Sharon Choi：我们如何为奉俊昊的翻译倾倒
CNN文章——为Sharon Choi鼓掌，《寄生虫》导演的翻译
《纽约时报》文章——为奉俊昊翻译：有抱负的新星导演Sharon Choi
Sharon Choi火了后，不仅惹来大批粉丝在网上隔空“表白”，CNN、《纽约时报》、《卫报》等西方权威媒体也纷纷报道。不过关于Sharon Choi的新信息不多，比如她的出生成长背景啦，翻译功力如何练就的，以及如何被选为奉俊昊贴身翻译的，等等。
“比奉俊昊拥有一个更加传奇的夜晚的，是他的翻译。” “奉俊昊的翻译，你能嫁给我吗”
“我一定会想这个翻译的，Sharon小姐”
希望颁奖季过后，她能多多分享一点自己的故事，毕竟有好多人感兴趣。
Sharon Choi在西方观众中圈粉，主要从奉俊昊参加吉米·法伦的脱口秀节目开始。以前基本上没见过嘉宾参加脱口秀还带着翻译的，奉俊昊这个特例也给了Sharon为大家认识的机会。
这期节目在Youtube上获得190万播放量，下面大量的评论是在对Sharon的夸奖。
节目中，Jimmy问导演能不能介绍一下电影，导演用韩语表示不想用英语剧透。Sharon最终是这样翻译的：“I’d like to say as little as possible here, because the film is best when you go into it cold。”（我在这里想尽量少讲，因为当你毫无准备地去看才是最棒的）
而她介绍这部电影也很简单粗暴，一点也不剧透：“a story of two families, one rich and one poor.”（两个家庭的故事，一个有钱的和一个穷的）
金球奖颁奖典礼上，她把导演的获奖感言翻译得也很漂亮得体：“Once you overcome the one-inch tall barrier of subtitles, you will be introduced to so many more amazing films.”（一旦你克服了字幕的一寸屏障，你将打开新世界的大门，接触到许多更加精彩的影片）
而奉俊昊导演也是非常信任Sharon Choi，接受《好莱坞报道者》采访时表示“她很完美，我们都靠她”。奉导也非常支持和鼓励Sharon的梦想，“她也是一个非常棒的电影人”。
昨天的奥斯卡红毯上，奉俊昊接受《娱乐周刊》的采访，Sharon为奉俊昊翻译了几个回答后，记者忽然把焦点转向Sharon，“她现在也有好多粉丝啦”。积极捧新人的奉俊昊立马变身成Sharon的公关，用流利的英语回答，“我知道她有好多粉丝”，还表示“多亏了她，整个颁奖季的宣传旅程才能如此顺利”。
希望很快能看到Sharon自己执导的作品！
作者：王小Sa 编辑：SaSa