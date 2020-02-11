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“绿巨人”有望出演剧版《寄生虫》

奉俊昊已接触鲁法洛 项目目前处于初期阶段

2020-02-11 10:43:21 来源：Mtime时光网

奉俊昊已经与鲁法洛有过接触，双方有意向合作，但正式协商尚未进行。


      时光网讯 日前，外媒Collider报道，在漫威电影中饰演绿巨人，曾三次获得奥斯卡提名的演员马克·鲁法洛有望出演剧集版《寄生虫》。

      多个消息源指出，奉俊昊已经与鲁法洛有过接触，双方有意向合作，但正式协商尚未进行。



      据悉，剧版《寄生虫》由HBO出品，将是一部限定剧。奉俊昊曾坦言：“我立刻想到的是扩容的影片。就像英格玛·伯格曼拍的《芬妮与亚历山大》，你既能看到3小时的院线版电影，还能看到3小时的电视剧版。所以我的目的是要打造一部拓展扩容的又高质量的《寄生虫》。”

      《大空头》、《继承之战》的制作人兼导演亚当·麦凯将与奉俊昊合作打造这部剧集。

   编辑：羊羊

关键词： 寄生虫 马克鲁法洛 奉俊昊
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马克·鲁法洛

马克·鲁法洛

Mark Ruffalo

职业：演员 | 制作人 | 导演

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