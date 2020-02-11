









据悉，剧版《寄生虫》由HBO出品，将是一部限定剧。奉俊昊曾坦言：“我立刻想到的是扩容的影片。就像英格玛·伯格曼拍的《芬妮与亚历山大》，你既能看到3小时的院线版电影，还能看到3小时的电视剧版。所以我的目的是要打造一部拓展扩容的又高质量的《寄生虫》。”



