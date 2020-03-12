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“这部电影明显是给10岁以下孩子看的”

经典游戏改编电影《刺猬索尼克》独家影评

2020-03-12 12:23:01 来源：Mtime时光网

“这部电影显然是为10岁以下的孩子准备的，我不得不说，那些浴室幽默以及有力的故事线和角色发展的缺失，可能会让老一点儿的原作粉丝们大失所望，尽管视效出众、凯瑞表演精湛，但仍不能挽回。”
      时光网讯 真人/CGI动画喜剧新片《刺猬索尼克》将于2月14日在美国各大影院上映。本片基于世嘉流行游戏改编，由杰夫·福勒（《海扁王2》）指导，讲述了一只来自外太空的拟人刺猬索尼克（本·施瓦兹配音）来到地球寻求庇护，却遭到了一个疯狂天才蛋头博士的追捕——金·凯瑞（《阿呆与阿瓜》）将蛋头博士一角刻画得淋漓尽致。除了凯瑞和施瓦兹，其他卡司还包括詹姆斯·麦斯登（《西部世界》）、提卡·森普特（《佐州自救兄弟》）以及尼尔·麦克唐纳（《绿箭侠》）。

      《刺猬索尼克》是一部喜剧闹剧，金·凯瑞在其中的爆笑表演堪称杰作，让人不禁想起他早期的作品《神探飞机头》。然而，这部电影显然是为10岁以下的孩子准备的，我不得不说，那些浴室幽默以及有力的故事线和角色发展的缺失，可能会让老一点儿的原作粉丝们大失所望，尽管视效出众、凯瑞表演精湛，但仍不能挽回。

      《刺猬索尼克》开场便向我们介绍了绝对主角索尼克，一只生活在另一个星球上的疾速蓝色刺猬。邪恶势力想抓住他并偷走其速度绝技，所以他的猫头鹰养母给了索尼克一包魔力环，那可以让他传送到宇宙中的其它星球。索尼克（施瓦兹配音）为了逃离家乡的坏蛋，来到了地球上蒙大拿州的青山市。在那里，他与居民安静地生活在一起，并成了城市传奇。但当政府发现了他的存在，索尼克的处境变得艰难起来——政府派出疯狂科学家、天才发明家蛋头博士（凯瑞饰）追捕索尼克，并用后者进行实验。最终，索尼克与青山市警长汤姆（麦斯登饰）合作，他俩必须去旧金山取回索尼克的魔力环，使他能够去到一个更安全的世界，从而躲避蛋头博士和政府的捕捉。

修改版预告

      本着完全披露的原则，我人生中拥有的第一个游戏系统就是世嘉，我高中的绝大部分游玩时间也全献给了“刺猬索尼克”这款游戏。所以我本来很期待这部电影；但遗憾的是，那并不如我所想的那版富有娱乐性。我确实料到了主体观众群会是年轻人，觉得这部电影会在幼稚玩笑与CGI动作中取得一个更好的平衡，就像去年《大侦探皮卡丘》那样。但看完之后，我觉得《刺猬索尼克》很明显是给10岁以下的孩子看的，不过如果执行得好这也并不尽然是坏事，但这部电影在执行层面也失败了。

      我想喜剧电影最低级的共同点就是囧事笑话了。每当我看到囧事笑话，就会想编剧是不是没有包袱可抖了。一两个还可以理解，但这部电影有整场整场的浴室笑料。也许不满10岁的孩子会觉得有趣，但陪着看的大人们绝不会。



      我最喜欢这部电影的一点，就是其将真人与CGI动画结合起来的方式，就像《谁陷害了兔子罗杰》中把真人与2D动画结合起来那样。索尼克的世界只在片头出现，但那真的很美，看起来就像进入了游戏原作。去年第一支预告播出后，许多人批评了索尼的CGI部门（哦天呐！他居然有牙齿！）；我必须要说电影中的最终版本很对我路，是一个渲染完全的角色。电影对于索尼克超级速度的展现也很合我心意——并不是简单地做出疾速模糊的样子，而让观众有机会从索尼克的视角感受他的超速。

      这部片不是全CGI制作，蛋头博士许多酷毙的小装置也需要仰赖那些效果；而电影将那些发明代入现实的方式也很出色。导演杰夫·福勒创造了这个绝佳的真人-CGI世界，这也让观众们觉得可信并能产生共鸣。



      喜剧演员本·施瓦兹此次出任索尼克的配音，让这个角色有了孩子一般的姿态，这与他极快的速度很是相配。我不能说施瓦兹的配音真的抓住了我，我也不禁去想如果找像艾迪·墨菲、杰克·布莱克或是金·凯瑞这样已证明自我的喜剧演员来配音，会不会更好；但我想，施瓦兹很好地胜任了。

      詹姆斯·麦斯登和提卡·森普特分饰汤姆与安妮。他俩都做得不错，但遗憾的是，他们的角色都显得过于单一；两名演员都是实力派，却也没能超越薄弱的剧本和单薄的角色。



      不过如果有什么让这部电影值得一看……那绝对是金·凯瑞！这部电影是凯瑞近些年拍过的作品中，最接近《神探飞机头》的。这是超越巅峰、彻头彻尾的经典金·凯瑞式表演。凯瑞饰演的蛋头博士思维敏捷、妙语连珠，是个邪恶的极端自我主义者，这与角色和这部喜剧都相当贴合。最后，《刺猬索尼克》剧本糟糕，严重迎合年轻观众；但在一定程度上被神奇的真人-CGI动画技术，还有金·凯瑞这位传奇喜剧演员的巅峰表现拯救了。

作者：Jami Philbrick   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 刺猬索尼克 JamiPhilbrick 影评
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